3 часа
Групповая
до 15 чел.
Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
Проникнуть в сны города и прикоснуться к его легендам и тайнам
Начало: У цитадели Нарын-кала
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
1 000₽ за человека
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Вас ждут Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище. Всё включено
Начало: На улице Ленина в Дербенте
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
3 700₽ за человека
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Дербент - город историй: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента. Посетите крепость Нарын-кала, магалы и старейшую мечеть России. Откройте для себя культурное наследие города
Начало: У крепости Нарын кала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
1 500₽ за человека
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
3 500₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия старинного Дербента: путешествие по древним улицам
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
6 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
30%
13 часов
Групповая
до 18 чел.
Гамсутль и Чохские террасы: групповая экскурсия из Дербента
Посетить одно из древнейших поселений Дагестана и увидеть знаменитые рукотворные террасы
Начало: В районе ТЦ «Россия» в Дербенте
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
50003 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина1 августа 2024Очень интересная, красивая и познавательная экскурсия. Гид Камаля- умница! Прекрасный рассказчик, знает историю своего родного края. Отвечала на любые вопросы, скучать было некогда! Отлично!
- ААнна31 июля 2024Нам очень понравилась экскурсия! Камаля рассказывала очень интересно о самой крепости, Дербенте, о культуре Дагестана. Создала очень душевную атмосферу общения.
- ММарина30 июля 2024Спасибо хотим выразить Кемале! Очень интересная экскурсия, на одном дыхании! 7летняя дочь ходила и мечтала чтобы экскурсия не заканчивалась, настолько ей понравилась энергетика и подача! Еще раз спасибо!
- ООльга29 июля 2024Без изюминки) монотонно… маршрут хороший, нашлись быстро, время погулять по крепости было. Купили сладости и миндальные пирожки. Спасибо!
- ИИрина28 июля 2024всё отлично, спасибо
- ККсения28 июля 2024Получили огромное удовольствие от тура. Великолепные локации, продуманный маршрут, четко рассчитанный по времени. И конечно же, красавчик гид Энвер! Очень
- ААлександра27 июля 2024Великолепная экскурсия, с которой обязательно стоит начать свое пребывание в Дербенте!
- ААнастасия22 июля 2024Все понравилось,отличный маршрут,отличный гид,спасибо)
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Все»
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