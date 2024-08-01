Все – экскурсии в Дербенте

Найдено 6 экскурсий в категории «Все» в Дербенте, цены от 1 000 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
Пешая
70 отзывов
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
Проникнуть в сны города и прикоснуться к его легендам и тайнам
Начало: У цитадели Нарын-кала
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
1 000 за человека
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
На автобусе
143 отзыва
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Вас ждут Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище. Всё включено
Начало: На улице Ленина в Дербенте
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
3 700 за человека
Дербент - город историй
Пешая
160 отзывов
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Дербент - город историй: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента. Посетите крепость Нарын-кала, магалы и старейшую мечеть России. Откройте для себя культурное наследие города
Начало: У крепости Нарын кала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
1 500 за человека
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
На автобусе
50 отзывов
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
3 500 за человека
Магия старинного Дербента
Пешая
54 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия старинного Дербента: путешествие по древним улицам
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
6 000 за всё до 6 чел.
Гамсутль и Чохские террасы: групповая экскурсия из Дербента
На машине
На микроавтобусе
скидка
30%
13 часов
Групповая
до 18 чел.
Гамсутль и Чохские террасы: групповая экскурсия из Дербента
Посетить одно из древнейших поселений Дагестана и увидеть знаменитые рукотворные террасы
Начало: В районе ТЦ «Россия» в Дербенте
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
50003 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    1 августа 2024
    Дербент - город историй
    Очень интересная, красивая и познавательная экскурсия. Гид Камаля- умница! Прекрасный рассказчик, знает историю своего родного края. Отвечала на любые вопросы, скучать было некогда! Отлично!
  • А
    Анна
    31 июля 2024
    Дербент - город историй
    Нам очень понравилась экскурсия! Камаля рассказывала очень интересно о самой крепости, Дербенте, о культуре Дагестана. Создала очень душевную атмосферу общения.
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    Было очень приятно прогуляться по улочкам старого города и попить кофе с местными сладостями в уютном кафе. Все в очень приятном темпе, без спешки. Огомное спасибо! Экскурсию рекомендую!

  • М
    Марина
    30 июля 2024
    Дербент - город историй
    Спасибо хотим выразить Кемале! Очень интересная экскурсия, на одном дыхании! 7летняя дочь ходила и мечтала чтобы экскурсия не заканчивалась, настолько ей понравилась энергетика и подача! Еще раз спасибо!
    Спасибо хотим выразить Кемале! Очень интересная экскурсия, на одном дыхании! 7летняя дочь ходила и мечтала чтобы
  • О
    Ольга
    29 июля 2024
    Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
    Без изюминки) монотонно… маршрут хороший, нашлись быстро, время погулять по крепости было. Купили сладости и миндальные пирожки. Спасибо!
  • И
    Ирина
    28 июля 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
    всё отлично, спасибо
  • К
    Ксения
    28 июля 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
    Получили огромное удовольствие от тура. Великолепные локации, продуманный маршрут, четко рассчитанный по времени. И конечно же, красавчик гид Энвер! Очень
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    интересно рассказывал про достопримечательности и традиции. Великолепно организованный и вкусный обед, форель на гриле! Поездка не только оправдала наши ожидания, но и во многом превзошла их! Рекомендую от души!

    Получили огромное удовольствие от тура. Великолепные локации, продуманный маршрут, четко рассчитанный по времени. И конечно жеПолучили огромное удовольствие от тура. Великолепные локации, продуманный маршрут, четко рассчитанный по времени. И конечно жеПолучили огромное удовольствие от тура. Великолепные локации, продуманный маршрут, четко рассчитанный по времени. И конечно же
  • А
    Александра
    27 июля 2024
    Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
    Великолепная экскурсия, с которой обязательно стоит начать свое пребывание в Дербенте!
  • А
    Анастасия
    22 июля 2024
    Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
    Все понравилось,отличный маршрут,отличный гид,спасибо)

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Все»

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  1. Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
  2. 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
  3. Дербент - город историй
  4. Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
  5. Магия старинного Дербента
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Бархан Сарыкум
  3. Джума-Мечеть
  4. Самое главное
  5. Сулакский каньон
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Девичьи бани
  8. Старый город
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в августе 2024
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