М Марина Дербент - город историй Очень интересная, красивая и познавательная экскурсия. Гид Камаля- умница! Прекрасный рассказчик, знает историю своего родного края. Отвечала на любые вопросы, скучать было некогда! Отлично!

А Анна Дербент - город историй читать дальше Было очень приятно прогуляться по улочкам старого города и попить кофе с местными сладостями в уютном кафе. Все в очень приятном темпе, без спешки. Огомное спасибо! Экскурсию рекомендую! Нам очень понравилась экскурсия! Камаля рассказывала очень интересно о самой крепости, Дербенте, о культуре Дагестана. Создала очень душевную атмосферу общения.

М Марина Дербент - город историй Спасибо хотим выразить Кемале! Очень интересная экскурсия, на одном дыхании! 7летняя дочь ходила и мечтала чтобы экскурсия не заканчивалась, настолько ей понравилась энергетика и подача! Еще раз спасибо!

О Ольга Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам Без изюминки) монотонно… маршрут хороший, нашлись быстро, время погулять по крепости было. Купили сладости и миндальные пирожки. Спасибо!

И Ирина 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено) всё отлично, спасибо

К Ксения 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено) читать дальше интересно рассказывал про достопримечательности и традиции. Великолепно организованный и вкусный обед, форель на гриле! Поездка не только оправдала наши ожидания, но и во многом превзошла их! Рекомендую от души! Получили огромное удовольствие от тура. Великолепные локации, продуманный маршрут, четко рассчитанный по времени. И конечно же, красавчик гид Энвер! Очень

А Александра Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам Великолепная экскурсия, с которой обязательно стоит начать свое пребывание в Дербенте!