За городом и природа – экскурсии в Дербенте

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Дербенте, цены от 3 500 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
На автобусе
143 отзыва
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Вас ждут Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище. Всё включено
Начало: На улице Ленина в Дербенте
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
3 700 за человека
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
На автобусе
50 отзывов
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
3 500 за человека
Гамсутль и Чохские террасы: групповая экскурсия из Дербента
На машине
На микроавтобусе
скидка
30%
13 часов
Групповая
до 18 чел.
Гамсутль и Чохские террасы: групповая экскурсия из Дербента
Посетить одно из древнейших поселений Дагестана и увидеть знаменитые рукотворные террасы
Начало: В районе ТЦ «Россия» в Дербенте
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
50003 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    31 июля 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
    Поездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажами. Гид и водитель- это отдельный вид искусства))) они дополняли друг-друга)))экскурсия была насыщенная,
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    все по делу, ничего лишнего и естественно дагестанский юмор. Большое спасибо, за хорошо проведенное время, интересные рассказы, вкусную еду!!! Не большое дополнение. Нас, без сопровождения не оставляли. Не было такого:" вы вон там спускайтесь, пройдете, поднимитесь и я вас встречу". Мы всегда были под присмотром))) И за это Вам, отдельное спасибо!

    Поездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажами
  • И
    Ирина
    28 июля 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
    всё отлично, спасибо
  • К
    Ксения
    28 июля 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
    Получили огромное удовольствие от тура. Великолепные локации, продуманный маршрут, четко рассчитанный по времени. И конечно же, красавчик гид Энвер! Очень
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    интересно рассказывал про достопримечательности и традиции. Великолепно организованный и вкусный обед, форель на гриле! Поездка не только оправдала наши ожидания, но и во многом превзошла их! Рекомендую от души!

    Получили огромное удовольствие от тура. Великолепные локации, продуманный маршрут, четко рассчитанный по времени. И конечно жеПолучили огромное удовольствие от тура. Великолепные локации, продуманный маршрут, четко рассчитанный по времени. И конечно жеПолучили огромное удовольствие от тура. Великолепные локации, продуманный маршрут, четко рассчитанный по времени. И конечно же
  • Е
    Елена
    16 июля 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
    Было очень интересно, красиво, познавательно. Гид Мирза очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, юморил))) водитель Адыль аккуратно вел машину, по каждому требованию пассажиров были остановки. Все здорово!!!
    Было очень интересно, красиво, познавательно. Гид Мирза очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, юморил))) водитель Адыль
  • Л
    Лилия
    9 июля 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
    Насыщенная пррграмма под руководством опытного гида, знания и навыки работы с гостями, спасибо туркомпании за хороший маршрут, за обед до отвалу из несңольких блюд (это что-то!) все понравилось, рекомендую. Ггстеприимство по-дагестански, хорошие впечатления! Успехов!

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «За городом и природа»

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  1. 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
  2. Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
  3. Гамсутль и Чохские террасы: групповая экскурсия из Дербента
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Бархан Сарыкум
  3. Джума-Мечеть
  4. Самое главное
  5. Сулакский каньон
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Девичьи бани
  8. Старый город
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в августе 2024
Сейчас в Дербенте в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 3 700 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 193 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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