Преимущества этого путешествия:
Мы встречаемся с вами в аэропорту города Махачкалы и отправляемся в отель.
Сегодня вас ждёт чудесный праздник и вам, наверное впервые доведётся встретить его в одном из самых необычных мест!
Поэтому, по приезду в гостиницу, размещаемся в уютных номерах и готовимся к встрече Нового года.
Нас ожидает чудесный праздничный ужин (доп. плата)!
Подъем.
Завтрак.
Сары-Кум, так называется самая большая дюна Европы.
Нельзя побывать в Дагестане и не побывать на этом чуде!
Поэтому сегодня вас ожидает поездка к бархану на квадроциклах.
Обязательно поднимитесь на бархан, с него открывается замечательный вид на окрестности.
Походите по песочку, зарядитесь энергией, а после возвращайтесь в гостиницу, где вас ожидает замечательный ужин!
Завтрак.
Сегодня вас ожидает очень насыщенный день, наполнены разными чудесами!
Сначала вы побываете на замечательной обзорной площадке в парке Матлас, где желающие смогут попробовать свои силы в ледолазании.
После побываете на озере Мочох, где можно покататься на коньках или полетать на параплане.
Ну а в завершение вы побываете в настоящем Затерянном мире!
Как правило, посещение Каменной чаши вызывает бурю эмоций!
Подъем.
Завтрак.
Одним из главных развлечений зимы является катание на лыжах, но не всем удается покататься на лыжах в горах.
Мы предлагаем вам побывать на южном горном курорте — Чиндирчеро.
Здесь можно попробовать свои силы в горных лыжах, а для тех, кто владеет лыжами, есть возможность покататься и полюбоваться окружающими видами.
Вечером вас ожидает вкуснейший ужин в гостинице.
Подъем.
Завтрак.
Сегодня, перед тем, как отправиться в аэропорт, мы предлагаем вам полюбоваться ещё одним чудом Дагестана, каньоном реки Сулак.
Вид каньона с синей лентой реки — одно из самых захватывающих зрелищ!
Река просто завораживает, от нее трудно оторваться, но…даже самая лучшая сказка однажды заканчивается.
Трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостинице. Подробности узнавайте при бронировании тура.
Доплата за одноместное размещение – 7 000 руб. за весь период тура.
Мы будем уважать обычаи и культуру местных жителей. Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду. Женщинам рекомендуется носить платье, длиной до колен с закрытыми плечами.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».