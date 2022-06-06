Активный Новый год в Дагестане: квадроциклы, ледолазание, горнолыжный курорт

Что такое Новый Год в Дагестане

4.7
3 отзыва
Что такое Новый Год в Дагестане? Это прекрасная возможность оглянуться назад и увидеть, что было сделано в прошедшем году, оценить приобретения и потери. Но главное – встретить новый год с новыми планами и новыми надеждами.

И лучше всего это сделать вдали от бешеного ритма города, среди покоя горных вершин и потрясающих зимних пейзажей Дагестана!
Активный Новый год в Дагестане: квадроциклы, ледолазание, горнолыжный курорт
Активный Новый год в Дагестане: квадроциклы, ледолазание, горнолыжный курорт
Активный Новый год в Дагестане: квадроциклы, ледолазание, горнолыжный курорт
Активный Новый год в Дагестане: квадроциклы, ледолазание, горнолыжный курорт
Активный Новый год в Дагестане: квадроциклы, ледолазание, горнолыжный курорт
Активный Новый год в Дагестане: квадроциклы, ледолазание, горнолыжный курорт
Активный Новый год в Дагестане: квадроциклы, ледолазание, горнолыжный курорт
Активный Новый год в Дагестане: квадроциклы, ледолазание, горнолыжный курорт
Активный Новый год в Дагестане: квадроциклы, ледолазание, горнолыжный курорт
Ближайшие даты:
31
дек

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • квадроциклы – с ветерком прокатимся по самой большой Дюне Европы – бархану Сарыкум;
  • ледолазание – узнаем, зачем надевать на ноги кошки и попробуем самостоятельно пройти ледовую стенку;
  • горнолыжный курорт – мы побываем на южном горном курорте – Чиндирчеро, где в полной мере насладимся лыжами или сноубордом;
  • дополнительные активности – при желании полетаем на параплане, покатаемся на коньках;
  • возьмем кусочек Дагестана с собой – после этого тура у нас останутся на память потрясающие снимки отдыха, а так же заряд бодрости, здоровья и молодости на долгое время.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, трансфер, праздничный ужин

Мы встречаемся с вами в аэропорту города Махачкалы и отправляемся в отель.

Сегодня вас ждёт чудесный праздник и вам, наверное впервые доведётся встретить его в одном из самых необычных мест!

Поэтому, по приезду в гостиницу, размещаемся в уютных номерах и готовимся к встрече Нового года.

Нас ожидает чудесный праздничный ужин (доп. плата)!

Встреча, трансфер, праздничный ужинВстреча, трансфер, праздничный ужинВстреча, трансфер, праздничный ужин
2 день
Прогулка на квадроциклах к бархану Сарыкум

Подъем.

Завтрак.

Сары-Кум, так называется самая большая дюна Европы.

Нельзя побывать в Дагестане и не побывать на этом чуде!

Поэтому сегодня вас ожидает поездка к бархану на квадроциклах.

Обязательно поднимитесь на бархан, с него открывается замечательный вид на окрестности.

Походите по песочку, зарядитесь энергией, а после возвращайтесь в гостиницу, где вас ожидает замечательный ужин!

Прогулка на квадроциклах к бархану СарыкумПрогулка на квадроциклах к бархану СарыкумПрогулка на квадроциклах к бархану СарыкумПрогулка на квадроциклах к бархану Сарыкум
3 день
Ледолазание в Матласе, озеро Мочох, каменная чаща

Завтрак.

Сегодня вас ожидает очень насыщенный день, наполнены разными чудесами!

Сначала вы побываете на замечательной обзорной площадке в парке Матлас, где желающие смогут попробовать свои силы в ледолазании.

После побываете на озере Мочох, где можно покататься на коньках или полетать на параплане.

Ну а в завершение вы побываете в настоящем Затерянном мире!

Как правило, посещение Каменной чаши вызывает бурю эмоций!

Ледолазание в Матласе, озеро Мочох, каменная чащаЛедолазание в Матласе, озеро Мочох, каменная чащаЛедолазание в Матласе, озеро Мочох, каменная чащаЛедолазание в Матласе, озеро Мочох, каменная чаща
4 день
Горнолыжный курорт Чиндирчеро

Подъем.

Завтрак.

Одним из главных развлечений зимы является катание на лыжах, но не всем удается покататься на лыжах в горах.

Мы предлагаем вам побывать на южном горном курорте — Чиндирчеро.

Здесь можно попробовать свои силы в горных лыжах, а для тех, кто владеет лыжами, есть возможность покататься и полюбоваться окружающими видами.

Вечером вас ожидает вкуснейший ужин в гостинице.

Горнолыжный курорт ЧиндирчероГорнолыжный курорт ЧиндирчероГорнолыжный курорт ЧиндирчероГорнолыжный курорт Чиндирчеро
5 день
Сулакский каньон, отъезд

Подъем.

Завтрак.

Сегодня, перед тем, как отправиться в аэропорт, мы предлагаем вам полюбоваться ещё одним чудом Дагестана, каньоном реки Сулак.

Вид каньона с синей лентой реки — одно из самых захватывающих зрелищ!

Река просто завораживает, от нее трудно оторваться, но…даже самая лучшая сказка однажды заканчивается.

Трансфер в аэропорт.

Сулакский каньон, отъездСулакский каньон, отъездСулакский каньон, отъездСулакский каньон, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице. Подробности узнавайте при бронировании тура.

Доплата за одноместное размещение – 7 000 руб. за весь период тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в Махачкале: аэропорт – отель – аэропорт
  • Проживание в 2х/3х местных номерах в гостинице
  • Питание: 1 день – ужин со 2 по 4 дни – трехразовое питание 5 день – только завтрак
  • 1 день – ужин
  • Со 2 по 4 дни – трехразовое питание
  • 5 день – только завтрак
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Входные билеты и экосборы в объекты культуры по программе
  • Прокат снаряжения
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение — 7 000 руб. за весь период тура
  • Лыжный прокат
  • Подъемы по канатным дорогам
  • Полет на параплане
  • Праздничный ужин – 4 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду по сезону;
  • удобную спортивную обувь по сезону;
  • наряды для фотосессий;
  • личную аптечку (при необходимости);
  • предметы личной гигиены.

Мы будем уважать обычаи и культуру местных жителей. Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду. Женщинам рекомендуется носить платье, длиной до колен с закрытыми плечами.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
6 июня 2022
Турфирма предоставила интересный, обширный тур по Кавказу, программа отличная, продуманная, гостиницы и организация питания отличная!
Спасибо!
Г
27 мая 2022
Организация тура была превосходная.
О
24 мая 2022
Спасибо большое за хорошую полноценную организацию отдыха!))

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