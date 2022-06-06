Что такое Новый Год в Дагестане? Это прекрасная возможность оглянуться назад и увидеть, что было сделано в прошедшем году, оценить приобретения и потери. Но главное – встретить новый год с новыми планами и новыми надеждами. И лучше всего это сделать вдали от бешеного ритма города, среди покоя горных вершин и потрясающих зимних пейзажей Дагестана!

Программа тура по дням

1 день Встреча, трансфер, праздничный ужин

Мы встречаемся с вами в аэропорту города Махачкалы и отправляемся в отель. Сегодня вас ждёт чудесный праздник и вам, наверное впервые доведётся встретить его в одном из самых необычных мест! Поэтому, по приезду в гостиницу, размещаемся в уютных номерах и готовимся к встрече Нового года. Нас ожидает чудесный праздничный ужин (доп. плата)!

2 день Прогулка на квадроциклах к бархану Сарыкум

Подъем. Завтрак. Сары-Кум, так называется самая большая дюна Европы. Нельзя побывать в Дагестане и не побывать на этом чуде! Поэтому сегодня вас ожидает поездка к бархану на квадроциклах. Обязательно поднимитесь на бархан, с него открывается замечательный вид на окрестности. Походите по песочку, зарядитесь энергией, а после возвращайтесь в гостиницу, где вас ожидает замечательный ужин!

3 день Ледолазание в Матласе, озеро Мочох, каменная чаща

Завтрак. Сегодня вас ожидает очень насыщенный день, наполнены разными чудесами! Сначала вы побываете на замечательной обзорной площадке в парке Матлас, где желающие смогут попробовать свои силы в ледолазании. После побываете на озере Мочох, где можно покататься на коньках или полетать на параплане. Ну а в завершение вы побываете в настоящем Затерянном мире! Как правило, посещение Каменной чаши вызывает бурю эмоций!

4 день Горнолыжный курорт Чиндирчеро

Подъем. Завтрак. Одним из главных развлечений зимы является катание на лыжах, но не всем удается покататься на лыжах в горах. Мы предлагаем вам побывать на южном горном курорте — Чиндирчеро. Здесь можно попробовать свои силы в горных лыжах, а для тех, кто владеет лыжами, есть возможность покататься и полюбоваться окружающими видами. Вечером вас ожидает вкуснейший ужин в гостинице.

5 день Сулакский каньон, отъезд