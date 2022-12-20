Большое зимнее путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней

Приглашаем Вас в Большое путешествие по Дагестану

4.7
3 отзыва
Приглашаем Вас в Большое путешествие по Дагестану! Дагестан – это земля героев и легенд, земля Кавказских гор и Каспия седого! Это путешествие откроет для вас край глубоких каньонов и бурных водопадов, аулов-призраков и живописных теснин, вкусных угощений и добрых людей.
Большое зимнее путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Большое зимнее путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Большое зимнее путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Большое зимнее путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Большое зимнее путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Большое зимнее путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Большое зимнее путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Большое зимнее путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Большое зимнее путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Большое зимнее путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Большое зимнее путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Большое зимнее путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Большое зимнее путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Большое зимнее путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Большое зимнее путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Большое зимнее путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Большое зимнее путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
Большое зимнее путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней
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Что вас ожидает 🤩

Сулакский каньон
Сулакский каньон
Увидим чудо, которое сравнивают со знаменитым Гранд-каньоном штата Колорадо, глубочайший каньон Европы
Крепость Нарын-Кала
Крепость Нарын-Кала
Побываем в легендарной цитадели, входящей в перечень ЮНЕСКО как памятник мировой значимости
Белоснежная Джума-мечеть
Белоснежная Джума-мечеть
Посетим одну из крупнейших мечетей в Европе в самом центре Махачкалы
Традиционная кухня Дагестана
Традиционная кухня Дагестана
Пообедаем в форелевом хозяйстве, оценим аварскую традиционную и южно-дагестанскую кухни
Каспийский монстр
Каспийский монстр
Восхитимся размерами легендарного ракетоносца-экраноплана «ЛУНЬ» – самого большого в мире

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище

Встреча группы в аэропорту г. Махачкала. Рекомендуемое время прилета — до 12:00.

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.

Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в Махачкале.

В нашем этно-доме вас угостят настоящим Кавказским шашлыком и наш шеф-повар проведет мастер-класс по его приготовлению.

Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.

Насладившись красотой и величием каньона, мы спускаемся к Чиркейскому водохранилищу.

Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу зарядит нас положительными эмоциями.

Посещение форелевого хозяйства «Главрыба».

Свободное время для ужина.

Вы сможете отведать настоящую форель и прокатиться на колесе обозрения, любуясь красивыми видами Дагестана (по общему согласию группы).

Размещение в гостинице (компания оставляет за собой право предоставить гостиницу в городах Махачкала/Каспийск/Избербаш/Дербент).

Встреча, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилищеВстреча, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилищеВстреча, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилищеВстреча, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище
2 день

Карадахская теснина / Матласская чаша (в зависимости от погодных условий) , Хунзах

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Сегодня нам предстоит путешествие в самое сердце горного Дагестана.

По пути мы встретим зубастые скалы Гимринского хребта, неприступную башню и самый длинный автомобильный тоннель в России.

Ворота Чудес. Именно так иногда называют Карадахскую Теснину.

От увиденной красоты буквально захватывает дух, ведь ширина самого узкого места в теснине составляет всего 2 метра, а максимальная высота местами достигает 170 метров.

Отвесные скалы теснины гладко отполированы водами реки, на самой вершине они в некоторых местах плотно сомкнуты, а в других – закрыты огромными валунами.

*Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор имеет право заменить посещение Карадахской теснины на плато Матлас.

После прогулки по живописным местам нас с вами ждет обед, где мы познакомимся с аварской традиционной кухней.

Далее мы отправимся в Хунзах — столицу Аварского нуцальства, родину воинов и поэтов.

Хунзахское высокогорное плато самое обширное в Дагестане и знаменито не только своими бескрайними панорамами, но и Цолотлинским каньоном, на дно которого срываются вниз реки Тобот и Итля-тляр.

Размещение в гостевом доме (Готсатль/Чалда).

Карадахская теснина / Матласская чаша (в зависимости от погодных условий) , ХунзахКарадахская теснина / Матласская чаша (в зависимости от погодных условий) , ХунзахКарадахская теснина / Матласская чаша (в зависимости от погодных условий) , ХунзахКарадахская теснина / Матласская чаша (в зависимости от погодных условий) , Хунзах
3 день

Гамсутль (посещение в зависимости от погодных условий) , село Гуниб

Завтрак.

Освобождение номеров.

Сегодня мы продолжим исследовать горный Дагестан и познакомимся с традициями аварского народа.

Мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны.

Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей.

Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.

На обеде нас ждут уже знакомые национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовая каша.

Размещение в гостинице (компания оставляет за собой право предоставить гостиницу в городах Махачкала/Каспийск/Избербаш/Дербент).

Гамсутль (посещение в зависимости от погодных условий) , село ГунибГамсутль (посещение в зависимости от погодных условий) , село ГунибГамсутль (посещение в зависимости от погодных условий) , село ГунибГамсутль (посещение в зависимости от погодных условий) , село ГунибГамсутль (посещение в зависимости от погодных условий) , село Гуниб
4 день

Табасаранский район

Завтрак в гостинице.

Сегодня нам предстоит стать гостем в кавказской семье в одном из сел Южного Дагестана, где мы познакомимся с бытом и традициями табасаранского народа.

Мы прочувствуем настоящее кавказское гостеприимство и попробуем домашнюю кухню.

Начнем наш день с остановки у легендарного экраноплана «Лунь» — единственного в своем роде.

Это проект советской инженерии, сохранившийся до наших дней, который впечатляет масштабом идеи и конструкции.

Далее нам предстоит переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей.

Хучнинская крепость как символ героического прошлого народа возвышается над селом.

Ханагский водопад высотой около 20 метров — излюбленное место отдыха жителей.

Посетим Этно-комплекс, где за обедом узнаем о традициях, современном быте, воспитании и религии.

Здесь нас научат готовить чуду и покажут мастер-класс по ковроткачеству.

Отъезд в гостиницу (Избербаш/Дербент).

Свободное время.

Табасаранский районТабасаранский районТабасаранский районТабасаранский район
5 день

Дербент, Цитадель Нарын-Кала, Джума мечеть

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Последний день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.

Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.

Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.

Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение территории Джума мечети, построенной в 733 году.

Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.

Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане.

Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.

Завершаем наше путешествие застольем в этно-доме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.

Трансфер группы в аэропорт.

Время вылета из Дагестана — после 18:30.

Дербент, Цитадель Нарын-Кала, Джума мечетьДербент, Цитадель Нарын-Кала, Джума мечетьДербент, Цитадель Нарын-Кала, Джума мечетьДербент, Цитадель Нарын-Кала, Джума мечеть

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Махачкала/ Каспийск, г. Дербент/ Избербаш (в гостинице 3*) и в гостевом доме а. Готсатль/Чалда.

Стоимость тура:

Стоимость при 1/2 dbl40 000 руб.
Детям до 12 лет36 000 руб.
Доплата за одноместный номер12 000 руб.
Доплата за ночь в Махачкале4 000 руб.

С 01.02.23 до 28.02.23 — ночевка в горах будет заменена на проживание в отелях Махачкала/Избербаш.

С 01.03.23 маршрут в стандартном формате без изменений.

Варианты проживания

Гостиница г. Махачкала / Каспийск / Избербаш / Дербент

3 ночи

Гостевой дом

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в гостиницах 3*
  • Питание по программе тура (НВ)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Катание на катере
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик;
  • зубная паста и щетка;
  • шампунь-гель;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • купальник;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь и шлепки;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какие авиарейсы лучше выбрать?

Из Москвы: АК Россия - 08:00-11:00 / АК Победа 07:45 - 10:30

Из Махачкалы: АК Россия 18:50/ АК Победа 20:20

Из Санкт-Петербурга рекомендуется прилет на тур накануне: АК Россия 10:55-14:20/ АК Победа 18:10-21:20

Из Махачкалы вылет на следующий день: АК Россия - 15:20

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
20 дек 2022
Организация тура на высоте. Спасибо! Все чётко! Будем в дальнейшем пользоваться вашими услугами!
Т
29 ноя 2022
Организация тура была на высоком уровне!
М
24 окт 2022
Всё неплохо. Но хотелось бы больше времени на такие локации как Гамсутль,Дербент, Сулакский каньон. . Времени на который было не более 40 минут, а дорога достаточно длинная, считая что это первая локация после аэропорта и обеда у местных жителей. Спасибо нашему менеджеру: Юлии, которая была на связи и отвечала и помогала с решением вопросов!!

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