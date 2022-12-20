Встреча группы в аэропорту г. Махачкала. Рекомендуемое время прилета — до 12:00.
Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.
Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в Махачкале.
В нашем этно-доме вас угостят настоящим Кавказским шашлыком и наш шеф-повар проведет мастер-класс по его приготовлению.
Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.
Насладившись красотой и величием каньона, мы спускаемся к Чиркейскому водохранилищу.
Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу зарядит нас положительными эмоциями.
Посещение форелевого хозяйства «Главрыба».
Свободное время для ужина.
Вы сможете отведать настоящую форель и прокатиться на колесе обозрения, любуясь красивыми видами Дагестана (по общему согласию группы).
Размещение в гостинице (компания оставляет за собой право предоставить гостиницу в городах Махачкала/Каспийск/Избербаш/Дербент).
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Сегодня нам предстоит путешествие в самое сердце горного Дагестана.
По пути мы встретим зубастые скалы Гимринского хребта, неприступную башню и самый длинный автомобильный тоннель в России.
Ворота Чудес. Именно так иногда называют Карадахскую Теснину.
От увиденной красоты буквально захватывает дух, ведь ширина самого узкого места в теснине составляет всего 2 метра, а максимальная высота местами достигает 170 метров.
Отвесные скалы теснины гладко отполированы водами реки, на самой вершине они в некоторых местах плотно сомкнуты, а в других – закрыты огромными валунами.
*Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор имеет право заменить посещение Карадахской теснины на плато Матлас.
После прогулки по живописным местам нас с вами ждет обед, где мы познакомимся с аварской традиционной кухней.
Далее мы отправимся в Хунзах — столицу Аварского нуцальства, родину воинов и поэтов.
Хунзахское высокогорное плато самое обширное в Дагестане и знаменито не только своими бескрайними панорамами, но и Цолотлинским каньоном, на дно которого срываются вниз реки Тобот и Итля-тляр.
Размещение в гостевом доме (Готсатль/Чалда).
Завтрак.
Освобождение номеров.
Сегодня мы продолжим исследовать горный Дагестан и познакомимся с традициями аварского народа.
Мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны.
Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей.
Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.
На обеде нас ждут уже знакомые национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовая каша.
Размещение в гостинице (компания оставляет за собой право предоставить гостиницу в городах Махачкала/Каспийск/Избербаш/Дербент).
Завтрак в гостинице.
Сегодня нам предстоит стать гостем в кавказской семье в одном из сел Южного Дагестана, где мы познакомимся с бытом и традициями табасаранского народа.
Мы прочувствуем настоящее кавказское гостеприимство и попробуем домашнюю кухню.
Начнем наш день с остановки у легендарного экраноплана «Лунь» — единственного в своем роде.
Это проект советской инженерии, сохранившийся до наших дней, который впечатляет масштабом идеи и конструкции.
Далее нам предстоит переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей.
Хучнинская крепость как символ героического прошлого народа возвышается над селом.
Ханагский водопад высотой около 20 метров — излюбленное место отдыха жителей.
Посетим Этно-комплекс, где за обедом узнаем о традициях, современном быте, воспитании и религии.
Здесь нас научат готовить чуду и покажут мастер-класс по ковроткачеству.
Отъезд в гостиницу (Избербаш/Дербент).
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Последний день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.
Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.
Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение территории Джума мечети, построенной в 733 году.
Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.
Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане.
Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.
Завершаем наше путешествие застольем в этно-доме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.
Трансфер группы в аэропорт.
Время вылета из Дагестана — после 18:30.
Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Махачкала/ Каспийск, г. Дербент/ Избербаш (в гостинице 3*) и в гостевом доме а. Готсатль/Чалда.
Стоимость тура:
|Стоимость при 1/2 dbl
|40 000 руб.
|Детям до 12 лет
|36 000 руб.
|Доплата за одноместный номер
|12 000 руб.
|Доплата за ночь в Махачкале
|4 000 руб.
С 01.02.23 до 28.02.23 — ночевка в горах будет заменена на проживание в отелях Махачкала/Избербаш.
С 01.03.23 маршрут в стандартном формате без изменений.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Из Москвы: АК Россия - 08:00-11:00 / АК Победа 07:45 - 10:30
Из Махачкалы: АК Россия 18:50/ АК Победа 20:20
Из Санкт-Петербурга рекомендуется прилет на тур накануне: АК Россия 10:55-14:20/ АК Победа 18:10-21:20
Из Махачкалы вылет на следующий день: АК Россия - 15:20