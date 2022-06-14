06.00 — раннее отправление из Перми.
Дорога из Перми на комфортабельном микроавтобусе Мерседес Спринтер с телевизором и откидывающимися сиденьями.
Желающие могут самостоятельно добраться до Махачкалы.
Мы сделаем скидку за трансфер.
Дорога из Перми на комфортабельном микроавтобусе Мерседес Спринтер с телевизором и откидывающимися сиденьями.
Прилет/приезд в Махачкалу — столицу Дагестана (рекомендуемое время прибытия - не позже 18:00).
Знакомство с участниками и инструкторами.
Прогулка по историческим улицам.
В честь начала путешествия устроим праздничный ужин в кафе! (в стоимость не входит).
Ночевка в хостеле House (500р с человека — в стоимость не входит).
Итак, наше путешествие начинается!
Ранний подъем и погрузка рюкзаков в 07.00.
В 07.30 отправление в Хунзахский район.
Почти сразу после выезда из города мы отправимся на экскурсию по настоящей пустыне!
Это легендарный бархан Сарыкум.
Ученые до сих пор ломают голову, как здесь оказалось столько песка!
На завтрак заедем в форелевое хозяйство, чтобы полакомиться знаменитой на весь Дагестан рыбкой.
А сразу после еды отправимся в увлекательное путешествие по Сулакскому каньону на катере.
Приехав в Хунзах, отправимся фотографировать и наслаждаться пейзажами водопада Тобот.
Хунзах считается столицей Аварского ханства.
Это селение расположено на высокогорном плато (высота около 2000 метров над уровнем моря).
История, природная красота и невероятные достопримечательности делают этот край весьма привлекательным для туристов и путешественников.
Побывать в Хунзахе — это полюбить горы и свежий воздух, который в груди не помещается; проникнуться древней историей и сегодняшними буднями современной республики; окунуться с головой в мир водопадов.
После прогулки заселимся в хостел, а вовремя ужина познакомимся поближе, обсудим впечатления первого дня, подробности поездки и назначим дежурных.
После сытного завтрака нас будет ждать очередной пейзаж в поселке Матлас.
Здесь мы прогуляемся по каменной чаше и попьем чаю с видом на горные водопады!
Вернувшись в Хунзах, заедем в исторический музей на увлекательную экскурсию, где узнаем много нового о Дагестане.
В Хунзахе много небольших кафе, где можно насладиться настоящими чудушками и другими национальными вкусностями, что мы с удовольствием и сделаем!
А после отправимся в Карадахскую теснину.
Это очень узкий и глубокий каньон с необычными скальными породами, именно здесь сделано множество культовых фотографий Кавказа!
Карадахскую теснину в Дагестане аварцы называют Бецъкварили, что в переводе означает Темное или Слепое ущелье.
Общая длина Карадахской теснины составляет приблизительно 400 метров, а максимальная высота доходит до 170 метров при ширине не больше 4-х метров.
Это уникальный памятник природы Дагестана, который часто называют "Воротами чудес".
Преодолев горный перевал, попадем в Гуниб — старинный и колоритный поселок, наполненный удивительными людьми и чарующей атмосферой гор.
Ночевать будем в уютном Huest House.
Позавтракав, пойдем гулять и наслаждаться ошеломляющими пейзажами.
Гунибская крепость была построена царскими войсками на горе, возвышающейся над Гунибом вскоре после того, как в этой природной цитадели в 1859 году сдался имам Шамиль.
Спустя 12 лет император Александр II 11 сентября 1871 года посетил Гуниб, и, проезжая из Гунибской крепости в Верхний Гуниб, увидел верхние ворота крепости.
Узнав, что у них нет названия, государь приказал именовать их Ворота Шамилевские, а нижние — Ворота князя Барятинскаго.
После прогулки у Гунибской крепости заедем в кафе на обед и продолжим путешествие, отправившись в поселок Гоор.
Старый Гоор располагается на вершине горы, на краю отвесной пропасти, когда-то он был неприступным оборонительным комплексом из семи башен и жилых домов.
Гоорские башни имеют интересную особенность: некоторые наклонялись под небольшим углом, сужаясь кверху.
Это позволяло эффективнее обороняться: при осаде села с крыши сбрасывали камни, которые отскакивали от стены на большое расстояние.
Время постройки — конец XVII века.
При этом на стенах разрушенных строений можно найти символы доисламского периода — христианские и даже языческие.
Например, спирали-свастики — древний символ из Закавказья и Малой Азии — или символ критского лабиринта «дедал», названный по имени персонажа древнегреческой мифологии, художника и инженера.
Примечательно, что уцелело невысокое строение, где расположены могилы двух шейхов — Рамазана и Ахмат-Вали.
Устраиваем национальный ужин, попробуем овечий сыр, свежую сметану, козье молоко и познакомимся с местными жителями!
Ночевка планируется в уютном доме.
После сытного завтрака садимся в автобус и едем до излучины реки Цампичай, где пересядем на УАЗик и проедем полпути до города-призрака Гамсутль.
Это загадочное и мистическое место никого не оставит равнодушным, поэтому готовьтесь — вы запомните его надолго! Кстати, по пути мы зайдем на чистейший горный родник, захватите бутылочки для воды!
Гамсутль — село, где никто не живет.
Это мертвое поселение.
Последний житель скончался в 2015 году. И с тех пор лишь горный ветер является гостем в забытых стенах.
Это место уже давно обросло множеством легенд и преданий.
Многие называют его кавказским Мачу-Пикчу.
Село расположено очень высоко в горах, на самой вершите.
Снизу не увидеть его невооруженным глазом.
Высота расположения поселения почти достигает 1.5 км над уровнем моря.
Издалека оно напоминает колонию птиц, сельские дома — как гнезда ласточек.
Возникает закономерный вопрос – как же на такой высоте жили люди?
Обед-перекус на вершине горы с видом на Гамсутль и несложный спуск вниз на место лагеря.
Ставим палатки и наслаждаемся вечерними пейзажами.
Ужин.
После завтрака отправляемся в Дербент!
По дороге заедем в жилое село Чох, где можно познакомиться с местными жителями и сделать красивые фото.
Чох — одно из самых старинных селений Дагестана и России, известное с XIV в., хотя люди здесь жили и раньше — с эпохи неолита.
Расположился он довольно компактно на крутом южном склоне плато Турчидаг гармонично "вписавшись" в горный ландшафт.
Этнический состав населения характеризуется преобладанием аварцев.
У селения особая судьба и великое прошлое, повествующее о Великом Шелковом пути, о попытках арабских и персидских завоевателей присвоить себе эти земли, о героях и мудрецах.
Среди уроженцев аула великое множество выдающихся людей — деятелей науки и культуры.
Здесь с гордостью говорят, что из аула Чох вышло 130 докторов наук, а уж кандидатов наук никто и не считал.
Чох является архитектурным музеем под открытым небом благодаря сохранившейся традиционной для жилищ горцев архитектуре.
Ее важными элементами являются арки, закругленные окна и длинные застекленные веранды.
Хаотичные узкие улочки, желтый цвет природного камня и этажность застройки придают вид Чоху средневекового восточного города.
Продолжая путь в сторону Дербента, посетим Салтинский водопад — единственный в Дагестане подземный водопад.
Находится он на окраине села Салта в Гунибском районе.
Водопад образует речка Салтинка, настолько небольшая, что на картах ее найти сложно.
Она стекает с гор, проходит Кудалинский каньон и, почти дойдя до села Салта, «проваливается» в каньон.
К водопаду ведет узкое и извилистое ущелье — Салтинская теснина, длина которой всего 500 м.
Маршрут несложный, но требующий внимательности и осторожности.
Приехав в Дербент, разместимся в хостеле и посвятим оставшееся время неспешным прогулкам: побываем в цитадели Нарын-кала и пройдемся по кварталам старого города, посетим древнейшую мечеть России (постройка 733–734 гг.) и попробуем национальные блюда в традиционном кафе.
Дербент — мультикультурный город и в доказательство этого мы, помимо мечети, побываем в православном храме, армянской церкви, превращенной в музей «Ковра и Кувшина», и в синагоге, где собираются горские евреи.
Поужинаем в хостеле и обсудим полученные впечатления.
Позавтракав, отправимся на экскурсию по древней Дербентской крепости.
А затем посетим местный рынок для дегустации и покупки фермерских местных продуктов.
А после обеда нас ждет жемчужина путешествия — поездка в село Куруш!
Это самое высокогорное поселение Европы и самое южное в России!
Оно расположено на высоте 2560 метров над уровнем моря.
Из аула Куруш альпинисты совершают восхождения на вершины Базардюзю (4466 м), Шалбуздаг (4150 м) и Ерыдаг (3925 м).
Интересно, что в начале пятидесятых годов прошлого века всех жителей Куруша пытались переселить на равнину в Кизлярский район Дагестана.
Но несколько семей отказались уезжать, а потом и остальные начали возвращаться в родные края.
Сейчас в селе около 800 жителей, есть школа-десятилетка, где обучается сотня школьников.
Здесь развито скотоводство и земледелие.
Но из-за того, что высота здесь более 2,5 тыс. метров над уровнем моря, вызревает только картошка, а деревьев нет вообще.
Вечером погуляем по селу и обязательно зайдем в гости к местным жителям!
Отдыхаем в ауле Кукруш.
Прогулка в Старые Филя.
Трек 6 км в один конец.
Ночевка в Махачкале (хостел).
Прощальный ужин.
Обменяемся впечатлениями, фотографиями, контактами и, возможно, запланируем дальнейшие поездки!
Отправление в Пермь сразу после завтрака на нашем автобусе.
Если же вы заранее запланировали остаться в Махачкале на какое-то время, то желаем отлично провести время и до встречи в новых путешествиях!
Прибытие в Пермь 18 августа вечером.
Дорога в Пермь.
Прибытие в Пермь 18 августа вечером.
Дорога в Пермь.
Прибытие в Пермь 18 августа вечером.
Тур предусматривает проживание в палаточном лагере и гостевых домах.
Желающие могут самостоятельно добраться до Махачкалы.
Стоимость тура с самостоятельным прибытием в Махачкалу — 34 900р.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».