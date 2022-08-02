Дагестан на 5 дней

Авторский тур в Дагестан на 5 дней

5
3 отзыва
Авторский тур в Дагестан на 5 дней.

Приглашаем в Дагестан, где вы сможете окунуться в атмосферу гостеприимства и уюта, познакомиться с Кавказской культурой, увидеть большое количество достопримечательностей со своей первобытной колоритностью.
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Ближайшие даты:
3
окт
10
окт
17
окт
24
окт
31
окт

Что вас ожидает 🤩

Бархан Сары-Кум
Бархан Сары-Кум
Кусочек азиатской пустыни в самом сердце дагестанских гор
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Местные пейзажи напоминают фьорды Норвегии
Карадахская теснина
Карадахская теснина
Уникальный памятник природы Дагестана
Аул-призрак Гамсутль
Аул-призрак Гамсутль
Уникален необычной архитектурой, схожей с городом в Перу – Мачу-Пикчу
Крепость Нарын-Кала
Крепость Нарын-Кала
Визитная карточка Дербента, возраст древней крепости насчитывает более 5000 лет!
Незабываемое путешествие
Незабываемое путешествие
Лучшие места для посещения, уютная маленькая группа, Вам остается только наслаждаться!

Программа тура по дням

1 день

Прилет. Экскурсия на Бархан

Встреча проводником группы, прибывающей на рейсах в 11:15-11:40 в аэропорту Махачкалы.

Переезжаем в кафе, чтобы пообедать.

Отправляемся насладиться закатом на бархан Сары-Кум.

Это второй по величине песчаный бархан в мире.

Этот кусочек азиатской пустыни в самом сердце дагестанских гор насчитывает несколько сотен тысяч лет.

Большинство туристов, посетивших это место, говорят, что испытывали невероятные ощущения – вроде телепортации, когда за считанные секунды оказываешься в совершенно другом месте.

После заката нас ждет заселение в гостиницу.

При желании можно прогуляться по вечерней Махачкале.

Ужин в кафе.

Прилет. Экскурсия на БарханПрилет. Экскурсия на БарханПрилет. Экскурсия на БарханПрилет. Экскурсия на БарханПрилет. Экскурсия на Бархан
2 день

Сулакский каньон. Прогулка на катере

Ранний подъем, чтобы спокойно собрать все свои вещи.

Завтрак в отеле.

После завтрака отправляемся к Сулакскому каньону – самому глубокому каньону в Европе (1920м - это на 63 метра глубже Большого каньона в США).

Со смотровой площадки в п. Дубки мы сделаем уникальные кадры каньона целиком.

Далее нас ждёт прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу – крупнейшее на Северном Кавказе.

Глубина 220м. Его береговая линия сильно изрезана, местами встречаются каньоны и пещеры.

Местные пейзажи напоминают фьорды Норвегии.

Переезд в пос. Янтарное, к форелевому хозяйству.

Здесь нас ждёт обед в ресторанном комплексе на берегу реки Сулак.

Едем дальше по каньону, горному Дагестану.

Возвращаемся в отель.

Идем в хамам, купаемся в бассейне.

Сулакский каньон. Прогулка на катереСулакский каньон. Прогулка на катереСулакский каньон. Прогулка на катереСулакский каньон. Прогулка на катереСулакский каньон. Прогулка на катере
3 день

Край башен и водопадов

Ранний подъем.

Завтрак.

Отправляемся в Карадахскую теснину.

“Ворота чудес","Сланцевое ущелье", Бецъкварили – все это неформальные названия Карадахской теснины, уникального памятника природы Дагестана.

Выезд в аул Гоор – край знаменитых кавказских башен.

Когда-то это был неприступный оборонительный комплекс из семи башен и жилых домов, расположенных на краю отвесной пропасти.

Именно здесь мы сделаем яркие фотографии на дагестанском "языке тролля" – 5-метровый скальный выступ над пропастью.

Обед прямо на смотровой площадке с шикарными видами.

Здесь вас ждут самые вкусные чуду в Дагестане и другие блюда.

После плотного обеда отправляемся в сторону водопада Тобот.

Посетим Каменную чашу, водопады Матласа, где сможем испытать себя на прочность, прыгнув с веревкой в пропасть или прокатиться на зиплайне.

Заселяемся в гостевой дом. Отдых.

Ужин. Домашняя, национальная кухня.

Край башен и водопадовКрай башен и водопадовКрай башен и водопадовКрай башен и водопадовКрай башен и водопадов
4 день

Дагестанский Мачу-Пикчу Гамсутль

Ранний подъем.

Сегодня нам предстоит увидеть много интересного:

  • Сначала мы посетим аул-призрак Гамсутль.
  • Затем отправимся на смотровые площадки Гунибской крепости и аул Чох.
  • Еще спустимся к подземному Салтинскому водопаду и переедем в г. Дербент.

Завтрак.

Собираем вещи. Возвращаться сюда уже не будем.

Переезд в аул Гамсутль – одно из древнейших поселений в Дагестане. Располагается на высоте 1500м.

Аул-призрак уникален необычной архитектурой, схожей с городом в Перу – Мачу-Пикчу.

Чтобы избежать изнурительного подъема, мы обычно договариваемся, чтобы нашу группу завезли на лошадях до вершины.

Посетим горный аул Чох. Здесь расположено множество земледельческих террас горцев, которые возделывали многие поколения дагестанцев.

Переезд в Гуниб.

Здесь у нас будет обед.

Гуниб – один из самых живописных районов Дагестана. Здесь 300 солнечных дней в году.

Высшей точкой Гунибского плато является гора Маяк (2352м).

Вид закатных гор собирают умопомрачительное количество лайков в социальных сетях!

Мы также посетим горный Кегер и поляну Айвазовского (откуда художник с натуры рисовал горный Гуниб).

Салтинский водопад. Прогуляемся по Салтинской теснине.

Если повезет, то увидим уникальный гротовый водопад.

Заселение в гостиницу в Дербенте. Ужин в кафе по дороге.

Дагестанский Мачу-Пикчу ГамсутльДагестанский Мачу-Пикчу ГамсутльДагестанский Мачу-Пикчу ГамсутльДагестанский Мачу-Пикчу ГамсутльДагестанский Мачу-Пикчу Гамсутль
5 день

г. Дербент, вылет

Самое классное время, чтобы пойти, встретить рассвет на Каспийском море.

Это лучшее время, чтобы сделать яркие фотографии без толп туристов на фоне уникального гибрида корабля и самолета – экраноплан Лунь.

Завтрак в отеле.

Экскурсия по древней крепости Нарын-Кала – визитная карточка Дербента.

Это цитадель входит в перечень ЮНЕСКО, как значимый исторический и культурный памятник.

Возраст древней крепости насчитывает более 5000 лет!

Толщина сохранившихся стен крепости в некоторых местах достигает 3,5 метров!

Обед.

Отправимся в Дербентский коньячный завод, узнаем историю завода, тонкости производства, побываем в хранилищах и, конечно, нас ждет дегустация коньяка.

Отправляемся в аэропорт г. Махачкалы (вы можете остаться в Дербенте, проживать дальше).

г. Дербент, вылетг. Дербент, вылетг. Дербент, вылетг. Дербент, вылетг. Дербент, вылет

Проживание

Тур предполагает проживание:

  • в отеле 4*, г. Махачкала (2 ночи);
  • в отеле 3*, пос. Дербент (1 ночь);
  • в гостевом доме (1 ночь).
Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Отель 4*

2 ночи

Отель 3*

1 ночь

Гостевой дом

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле 4*, Махачкала (2 ночи)
  • Проживание в отеле 3*, Дербент (1 ночь)
  • Проживание в гостевом доме (1 ночь)
  • Завтрак и обед по программе
  • Сопровождение гидами от начала программы и до конца
  • Организация всех перевозок
  • Прогулка на катере по Сулакскому каньону
  • Подъем на уазике в аул Гамсутль
  • Хамам, бассейн в 1,2 дни тура
  • Все пропуски и разрешения
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Экскурсия на Дербентский виноводчный завод (2000р/чел)
  • Сувениры, подарки
  • Питание вне программы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда
Ветрозащитные куртка или ветровка1 штукаЖелательна мембранная ткань, отталкивающая воду и позволяет дышать коже.
Плащ-дождевик 1-2 штукиЛучше брать ПОНЧО (закрывает вас и рюкзак сразу), либо хороший дождевик
Треккинговые штаны1 штукаЛегкие ветро влагозащитные штаны, лучше из синтетики.
Флисовая кофта / толстовка1 штукаДополнительное утепление под куртку-ветровку.
Комплект термобелья1 штукафутболка с длинным рукавом и штаны
Футболка и Шорты3 футболки, 1 шортыФутболок можно взять примерно 3 шт. Одну, рекомендуем, взять с длинным рукавом, либо это будет легкая рубашка.
Головной убор2 штукиПанама, кепка или бандана.
Купальник, полотенце1-2 штукиЕсть возможность искупаться и позагорать
Носки3 штукивысокие, плотно облегающие ногу
Набор обычной городской одежды
Обувь
Треккинговые кроссовки1 штукаЕсли их нет и не хочется покупать, то можно взять кроссовки на толстой подошве с протектором.
Сандалии на липучках1 штукаУдобны для дороги и для туристических маршрутов
Средства личной гигиены
Солнцезащитный крем1-2 штукиС максимальным фактором защиты!
Умывальные принадлежности Зубная щетка, зубная паста, ср-во для умывания, мыло
Личная аптечка Аптечка от «любимых» болезней, специфические препараты, которые вы применяете и то, что тяжело взять на всех: противопростудные (терафлю и т. д.),
мозольные пластыри, пару блистеров активированного угля или Энтеросгель, эластичный бинт, драмина (от укачивания), зеленку или йод в маркере.
Включены ли билеты в стоимость тура?

Авиа и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно не включены в стоимость.

Какое питание входит в тур?

В тур входят завтраки и обеды. Для ужинов выделено время в программе, оплачиваются отдельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
2 авг 2022
Прекрасный тур для путешествия.
От этого тура остались самые приятные впечатления, он надолго запомнится. Мы узнали много нового и интересного благодаря нашему гиду Раджабу.
Е
19 июля 2022
Тур в Дагестан прошёл на ура! Спасибо больше организатору Геннадию за любовь к своему делу, ответственный подход, отличную организацию тура!
Во время путешествия не пришлось ни о чем переживать, все продуманно до мелочей, деньги пригодились только на сувениры.
Программа путешествия была насыщенна, мы побывали на самых популярных местах республики. Больше всего меня поразили своей красотой Сулакский каньон, аул Гоор (можно сделать захватывающие фотографии на "языке тролля" - 5-метровом скальном выступе над пропастью), Матлас (здесь мы встречали закат, необыкновенно красиво), Гуниб и конечно же величественные, необъятные горы, которые сопутствовали нам практически весь тур и море❤️
Дагестанские жители очень тепло нас приняли, они дружелюбны, их частый вопрос:"Нравится ли вам Дагестан?".
Еду очень вкусная, чуду теперь мне будут сниться в самых сладких снах😊
Мне удалось прочувствовать весь колорит и самобытность края, сыграло большую роль ещё то, что мы останавливались в гостевых домах местных жителей и то, что нашим гидом был Раджаб.
После поездки остались только приятные эмоции и восторг!
Всем рекомендую тур!
И
16 авг 2022
Фирма профессионал своего дела. Опытные, внимательные, весёлые гиды. Всё вовремя, без задержек и отмен.

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