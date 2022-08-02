Встреча проводником группы, прибывающей на рейсах в 11:15-11:40 в аэропорту Махачкалы.
Переезжаем в кафе, чтобы пообедать.
Отправляемся насладиться закатом на бархан Сары-Кум.
Это второй по величине песчаный бархан в мире.
Этот кусочек азиатской пустыни в самом сердце дагестанских гор насчитывает несколько сотен тысяч лет.
Большинство туристов, посетивших это место, говорят, что испытывали невероятные ощущения – вроде телепортации, когда за считанные секунды оказываешься в совершенно другом месте.
После заката нас ждет заселение в гостиницу.
При желании можно прогуляться по вечерней Махачкале.
Ужин в кафе.
Ранний подъем, чтобы спокойно собрать все свои вещи.
Завтрак в отеле.
После завтрака отправляемся к Сулакскому каньону – самому глубокому каньону в Европе (1920м - это на 63 метра глубже Большого каньона в США).
Со смотровой площадки в п. Дубки мы сделаем уникальные кадры каньона целиком.
Далее нас ждёт прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу – крупнейшее на Северном Кавказе.
Глубина 220м. Его береговая линия сильно изрезана, местами встречаются каньоны и пещеры.
Местные пейзажи напоминают фьорды Норвегии.
Переезд в пос. Янтарное, к форелевому хозяйству.
Здесь нас ждёт обед в ресторанном комплексе на берегу реки Сулак.
Едем дальше по каньону, горному Дагестану.
Возвращаемся в отель.
Идем в хамам, купаемся в бассейне.
Ранний подъем.
Завтрак.
Отправляемся в Карадахскую теснину.
“Ворота чудес","Сланцевое ущелье", Бецъкварили – все это неформальные названия Карадахской теснины, уникального памятника природы Дагестана.
Выезд в аул Гоор – край знаменитых кавказских башен.
Когда-то это был неприступный оборонительный комплекс из семи башен и жилых домов, расположенных на краю отвесной пропасти.
Именно здесь мы сделаем яркие фотографии на дагестанском "языке тролля" – 5-метровый скальный выступ над пропастью.
Обед прямо на смотровой площадке с шикарными видами.
Здесь вас ждут самые вкусные чуду в Дагестане и другие блюда.
После плотного обеда отправляемся в сторону водопада Тобот.
Посетим Каменную чашу, водопады Матласа, где сможем испытать себя на прочность, прыгнув с веревкой в пропасть или прокатиться на зиплайне.
Заселяемся в гостевой дом. Отдых.
Ужин. Домашняя, национальная кухня.
Ранний подъем.
Сегодня нам предстоит увидеть много интересного:
Завтрак.
Собираем вещи. Возвращаться сюда уже не будем.
Переезд в аул Гамсутль – одно из древнейших поселений в Дагестане. Располагается на высоте 1500м.
Аул-призрак уникален необычной архитектурой, схожей с городом в Перу – Мачу-Пикчу.
Чтобы избежать изнурительного подъема, мы обычно договариваемся, чтобы нашу группу завезли на лошадях до вершины.
Посетим горный аул Чох. Здесь расположено множество земледельческих террас горцев, которые возделывали многие поколения дагестанцев.
Переезд в Гуниб.
Здесь у нас будет обед.
Гуниб – один из самых живописных районов Дагестана. Здесь 300 солнечных дней в году.
Высшей точкой Гунибского плато является гора Маяк (2352м).
Вид закатных гор собирают умопомрачительное количество лайков в социальных сетях!
Мы также посетим горный Кегер и поляну Айвазовского (откуда художник с натуры рисовал горный Гуниб).
Салтинский водопад. Прогуляемся по Салтинской теснине.
Если повезет, то увидим уникальный гротовый водопад.
Заселение в гостиницу в Дербенте. Ужин в кафе по дороге.
Самое классное время, чтобы пойти, встретить рассвет на Каспийском море.
Это лучшее время, чтобы сделать яркие фотографии без толп туристов на фоне уникального гибрида корабля и самолета – экраноплан Лунь.
Завтрак в отеле.
Экскурсия по древней крепости Нарын-Кала – визитная карточка Дербента.
Это цитадель входит в перечень ЮНЕСКО, как значимый исторический и культурный памятник.
Возраст древней крепости насчитывает более 5000 лет!
Толщина сохранившихся стен крепости в некоторых местах достигает 3,5 метров!
Обед.
Отправимся в Дербентский коньячный завод, узнаем историю завода, тонкости производства, побываем в хранилищах и, конечно, нас ждет дегустация коньяка.
Отправляемся в аэропорт г. Махачкалы (вы можете остаться в Дербенте, проживать дальше).
Тур предполагает проживание:
|Одежда
|Ветрозащитные куртка или ветровка
|1 штука
|Желательна мембранная ткань, отталкивающая воду и позволяет дышать коже.
|Плащ-дождевик
|1-2 штуки
|Лучше брать ПОНЧО (закрывает вас и рюкзак сразу), либо хороший дождевик
|Треккинговые штаны
|1 штука
|Легкие ветро влагозащитные штаны, лучше из синтетики.
|Флисовая кофта / толстовка
|1 штука
|Дополнительное утепление под куртку-ветровку.
|Комплект термобелья
|1 штука
|футболка с длинным рукавом и штаны
|Футболка и Шорты
|3 футболки, 1 шорты
|Футболок можно взять примерно 3 шт. Одну, рекомендуем, взять с длинным рукавом, либо это будет легкая рубашка.
|Головной убор
|2 штуки
|Панама, кепка или бандана.
|Купальник, полотенце
|1-2 штуки
|Есть возможность искупаться и позагорать
|Носки
|3 штуки
|высокие, плотно облегающие ногу
|Набор обычной городской одежды
|Обувь
|Треккинговые кроссовки
|1 штука
|Если их нет и не хочется покупать, то можно взять кроссовки на толстой подошве с протектором.
|Сандалии на липучках
|1 штука
|Удобны для дороги и для туристических маршрутов
|Средства личной гигиены
|Солнцезащитный крем
|1-2 штуки
|С максимальным фактором защиты!
|Умывальные принадлежности
|Зубная щетка, зубная паста, ср-во для умывания, мыло
|Личная аптечка
|Аптечка от «любимых» болезней, специфические препараты, которые вы применяете и то, что тяжело взять на всех: противопростудные (терафлю и т. д.),
мозольные пластыри, пару блистеров активированного угля или Энтеросгель, эластичный бинт, драмина (от укачивания), зеленку или йод в маркере.
Авиа и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно не включены в стоимость.
В тур входят завтраки и обеды. Для ужинов выделено время в программе, оплачиваются отдельно.