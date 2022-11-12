Заселение в отель в 13:30.
После заселения, совместно с нашим гидом, Вы отправитесь в центр городав один из ресторанов, гдев 14.40состоится обед в национальном стиле. (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
Далее Обзорная экскурсия по г. Махачкала.
Остановка возле памятника русской учительницы с видом на озеро АК Гель.
Посещение этноцентра, современного культурного пространства, где можно получить исчерпывающую информацию о традициях и ремеслах многонационального Дагестана.
Девушки-консультанты очень любят традиции родного края, причем что здорово, умеют преподнести их в рамках общемировой культуры
Далее осмотр Джума мечети, расположенной в самом центре столицы Дагестана.
Это одно из самых больших и красивых религиозных строений в Европе.
Мечетьпостоянно расширяют, но она сохраняет эстетичный внешний вид и геометрические пропорции.
Джума-мечетьне только образец великолепной архитектуры, украшающий город, но и место, куда люди приходят побыть наедине со своим Богом.
Пешая экскурсия по городу (1,5-2 часа).
Мы пройдемся по центральному проспекту нашей столицы спустимся к исторической части города.
По пути маршрута увидим: Русский театр, национальную библиотеку, памятники Расулу Гамзатову и Сулейману Стальскому, Аварский театр, спуск к морю, далее к Дому с Атлантами, где расположен краеведческий музей, знакомство с историей Дагестана, прогулка по первой улице города.
Возвращение в Отель примерно в 20:00.
Ужин (опция).
В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, обед в ресторане г. Махачкала, посещение Джума Мечети.
В 08:00 после завтрака, Вы отправитесь с нашим гидом в г. Дербент.
Экскурсия в самый южный город России Дербент с обедом в Этно-Доме.
Первая наша остановка у «Каспийского монстра» – Лунь.
Экраноплан, получивший на Западе название «Каспийский монстр», был произведен на заводе «Волга» и являлся единственным полностью построенным кораблем проекта 903 из восьми планировавшихся.
Основное предназначение «Луня» — борьба с надводными кораблями с использованием противокорабельных ракет «Москит».
Главной целью ракетоносца были объявлены авианосцы.
Корабль благодаря высокой скорости движения (500 км/ч) и незаметности для радаров мог подходить к авианосцам на расстояние точного пуска ракеты.
Высота полета составляла от 1 до 5 м, а дальность — до 2 тыс. км.
Программа строительства экранопланов была свернута с распадом СССР.
Далее Экскурсия по крепости Нарын-Кала, которая является частью огромной фортификационной системы, куда кроме цитадели входили городские стены, морские укрепления и 40-километровая Горная стена (Даг-бары), направленная в сторону Кавказского хребта.
Оборонительные сооружения были возведены в самом уязвимом месте — узком трехкилометровом участке равнины между горами и морем, откуда начиналось любое нападение кочевых племен с севера; посмотрим окресности одной из старейших мечетей РоссииДжума мечети (8 век).
Это старейшая мечеть не только на территории современной России, но и всего СНГ.
Начало, от которой исламская вера распространилась по Дагестану.
Возвел ее в 733 году арабский полководец Маслама ибн Абд-ал-Малик, который был завоевателем Дербента.
В Дербенте были еще мусульманские храмы, но эта мечеть стала самой главной.
Далее отправление в г. Махачкала в Отель, ориентировочное время прибытия 20:30.
Ужин (опция).
В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, обед в Этно – Доме, услуги гида в Нарын – Кале, входные билеты на территорию крепости Нарын – Кала.
В 08:00 после завтрака, выезд в Казбековский район, где находится один из самых глубоких каньонов в мире и самый глубокий в Европе – Сулакский каньон.
Его глубина достигает до 1920 метров, а протяжённость 53 километра.
Это самое известное и посещаемое всеми путешественниками мира место в Дагестане.
По пути на каньон есть место, которое невозможно проехать мимо – Чиркейское водохранилище, образованное на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС — самой мощной гидроэлектростанции на Северном Кавказе.
Чиркейская ГЭС имеет вторую по высоте плотину в России и самую высокую в стране арочную плотину.
Здесь состоится катание на водных катерах.
Далее мы продолжаем наше путешествие прибытием к главной смотровой площадке Сулакского каньона, которая расположена на высоте более 900 метров.
Вас ожидает потрясающий панорамный вид и фотосессия на фоне живописной природы.
После того как вся группа насладится потрясающими видами, мы дружно отправимся к новому туристическому объекту.
В Казбековском районе Дагестана для туристов отрыли комплекс «Нокъо», который объединяет три пещеры.
Одна расположена на левом берегу реки Сулак и две – на правом.
Общая длина лабиринтов – несколько сот метров.
Соединяются пещеры подвесным мостом, который оборудован в 60 метрах над водой.
Здесь смельчаки могут испытать себя на аттракционе Зиплайн, который расположен поперек каньона.
Катание на аттракционе платное (500 р. /чел. по желанию).
Далее мы отправимся в комплекс «ГлавРыба».
«Главрыба» – это возможность выйти за пределы шумного, суетливого города и окунуться в атмосферу семейного праздника, имеющего место в живописном уголке Дагестана, у самого подножия Сулакского каньона!
Здесь на форелевом хозяйстве и состоится обед плавно переходящий в полдник.
После трапезы мы отправимся в г. Махачкала к отелю.
По дороге осуществим заезд на Бархан Сарыкум (в переводе с кумыкского означает «жёлтые пески») позволяет путешественникам полюбоваться песчаным наносным холмом, не выезжая за пределы России.
Интерес подогревает и то, что природная достопримечательность находится не в пустыне, а в предгорьях Дагестана.
На севере огромная дюна соседствует с равнинными территориями, на юге и западе — хребтами Нарат-Тюбе, на востоке, на удалении в 26 километров, с Каспийским морем.
Неподалёку протекает река Шура-Озень.
Прибытие в отель в 20:00.
Ужин (опция).
В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, входные билеты в места посещения по программе тура, обед в ресторане «Главрыба», входные билеты на объекты посещений по программе тура, экологические сборы заповедников, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу.
В 07.00 после завтрака Вы отправитесь в Хунзах — село в Дагестане, находится в самом сердце горного Дагестана на живописном Хунзахском плато — высота 2000 метров над уровнем моря и в 140 километрах от Махачкалы.
Хунзах считается древней столицей Аваристана, родиной воинов и поэтов.
Первой нашей остановкой станет Гимринская башня, молчаливая свидетельница гибели первого имама Дагестана Гази-Мухаммада.
Он построил со своими мюридами среди которых был Шамиль после неудачного похода на Хунзах в 1830 году для обороны родного аула.
Далее Ирганайское водохранилище — второй по величине водоём в Дагестане, образованный на реке Аварское Койсу в результате строительства Ирганайской ГЭС.
Строительство плотины было начато в 1977 году и закончено только в 2008 году.
На берегу водохранилища мы организуем второй завтрак с чаепитием.
Подкрепившись, отправимся дальше в наше путешествие к самому большому водопаду в Хунзахском районе.
Водопад Тобот.
Этот водопад – самый большой по высоте своей и объему воды, какой только есть в этой части гор.
Матлас.
На сравнительно небольшой территории района есть самые разнообразные и неповторимые уголки природы.
Глубочайшие каньоны, изумительные по красоте высокогорные озера и водопады, сложные по строению горные массивы.
На Матласе несколько водопадов.
По преданию, в одном из них, закрытом природой от обзора, любили купаться знойным летом дочери хунзахских ханов.
Для этого в скалах была прорублена тропа, которой люди пользуются и поныне.
Каменная чаша – тайное место, скрытое от посторонних глаз.
Теснина представляет собой несколько сводчатых скалистых залов, переходящих один в другой, соединенных пещерами и узкими проходами.
Пробираться приходиться по узким тропинкам, вдоль стены.
Скальные лабиринты теснины, похожие на огромные и холодные комнаты, простираются на сто метров в длину и смыкаются над головой на такой же высоте.
Проходишь между каменными стенами и попадаешь в волшебный мир, погружаешься в невероятно фантастическую атмосферу, наслаждаешься первозданной природной красотой.
Хунзахский район еще и родина всемирно известного дагестанского поэта Расула Гамзатова и героя Кавказской войны Хаджимурата.
Мочохское озеро – горное озеро в республике Дагестан, недалеко от аула Мочох.
Оно находится на высоте более 1600 метров над уровнем моря.
Возникло озеро только в 1963 году в результате того, что оползень перекрыл ущелье на пути реки Мочохтлар, создав естественную плотину;
Вечером вы вернетесь в отель, ориентировочное время прибытия 20:00.
Ужин (опция).
В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, входные билеты в места посещения по программе тура, второй завтрак (чаепитие), обед в Этно-Доме.
В 12.00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города и т. д.
Трансфер в Аэропорт/ЖД оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Тур предусматривает проживание в отеле «Жак» 4* и/или в других отелях Республики Дагестан (по запросу), одно/двух/трех местное размещение с завтраками (при заявке на бронирование в случае отсутствия мест в отеле, компания может предложить другие отели г. Махачкала с равнозначными условиями проживания).
Стоимость зависит от размещения:
|Размещение
|Категория
|Twin*
|Double*
|Singl
|Triple
|DBL+CH**
|Отель "Жак" 4*
|Стандарт
|40 789
|40 789
|53 789
|115 367
|115 367
*Цена указанна за человека при двухместном размещении.
**Размещение детей до 6 лет бесплатно.
Отель «Жак» расположен в Махачкале, в 3 км от пляжа Горянка. В распоряжении гостей гипоаллергенные номера, ресторан, бар и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Предлагаются услуги консьержа. На территории обустроена терраса. Желающие могут забронировать семейные номера. В отеле есть хаммам и круглосуточная стойка регистрации.
По утрам в комплексе сервируется континентальный завтрак.
В числе прочих удобств 4-звездочного отеля «Жак» — сауна.
Расстояние до стадиона «Анжи-Арена» составляет 14 км, а до Махачкалы — 2,1 км. Отель «Жак» находится в 23 км от международного аэропорта Махачкала (Уйташ).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Mercedes Benz Sprinter 18 мест (трансфер может быть заменен на минивен класса комфорт в зависимости от кол-ва человек в группе).