Дагестан стал ближе

Тур, в котором Вы посетите самые любимые места туристов в Республике Дагестан

4.7
3 отзыва
Тур, в котором Вы посетите самые любимые места туристов в Республике Дагестан.
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Бархан Сары Кум
Бархан Сары Кум
Дагестанская Африка или пустыня в России – 12 километров золотого песка, которые ждали нашего посещения
Сулакский Каньон
Сулакский Каньон
Один из самых глубоких каньонов в мире и лубочайший в Европе, его глубина достигает до 1920 метров, а протяжённость 53 километра
Нарын Кала
Нарын Кала
Главная жемчужина древнего Дербента, куда стекаются туристы со всей России
Хунзах
Хунзах
В Хунзахе располагалась столица Аварского ханства, а Матлас – родовое село увековеченного Толстым Хаджи-Мурата
Ракетоносец «Лунь»
Ракетоносец «Лунь»
Экраноплан, получивший на Западе название «Каспийский монстр»
Водная прогулка
Водная прогулка
Покатаемся на катерах по голубым водам Чиркейского водохранилища

Программа тура по дням

1 день

Заезд, обзорная экскурсия по г. Махачкала

Заселение в отель в 13:30.

После заселения, совместно с нашим гидом, Вы отправитесь в центр городав один из ресторанов, гдев 14.40состоится обед в национальном стиле. (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

Далее Обзорная экскурсия по г. Махачкала.

Остановка возле памятника русской учительницы с видом на озеро АК Гель.

Посещение этноцентра, современного культурного пространства, где можно получить исчерпывающую информацию о традициях и ремеслах многонационального Дагестана.

Девушки-консультанты очень любят традиции родного края, причем что здорово, умеют преподнести их в рамках общемировой культуры

Далее осмотр Джума мечети, расположенной в самом центре столицы Дагестана.

Это одно из самых больших и красивых религиозных строений в Европе.

Мечетьпостоянно расширяют, но она сохраняет эстетичный внешний вид и геометрические пропорции.

Джума-мечетьне только образец великолепной архитектуры, украшающий город, но и место, куда люди приходят побыть наедине со своим Богом.

Пешая экскурсия по городу (1,5-2 часа).

Мы пройдемся по центральному проспекту нашей столицы спустимся к исторической части города.

По пути маршрута увидим: Русский театр, национальную библиотеку, памятники Расулу Гамзатову и Сулейману Стальскому, Аварский театр, спуск к морю, далее к Дому с Атлантами, где расположен краеведческий музей, знакомство с историей Дагестана, прогулка по первой улице города.

Возвращение в Отель примерно в 20:00.

Ужин (опция).

В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, обед в ресторане г. Махачкала, посещение Джума Мечети.

Заезд, обзорная экскурсия по г. МахачкалаЗаезд, обзорная экскурсия по г. МахачкалаЗаезд, обзорная экскурсия по г. МахачкалаЗаезд, обзорная экскурсия по г. МахачкалаЗаезд, обзорная экскурсия по г. МахачкалаЗаезд, обзорная экскурсия по г. Махачкала
2 день

Экскурсия в г. Дербент

В 08:00 после завтрака, Вы отправитесь с нашим гидом в г. Дербент.

Экскурсия в самый южный город России Дербент с обедом в Этно-Доме.

Первая наша остановка у «Каспийского монстра» – Лунь.

Экраноплан, получивший на Западе название «Каспийский монстр», был произведен на заводе «Волга» и являлся единственным полностью построенным кораблем проекта 903 из восьми планировавшихся.

Основное предназначение «Луня» — борьба с надводными кораблями с использованием противокорабельных ракет «Москит».

Главной целью ракетоносца были объявлены авианосцы.

Корабль благодаря высокой скорости движения (500 км/ч) и незаметности для радаров мог подходить к авианосцам на расстояние точного пуска ракеты.

Высота полета составляла от 1 до 5 м, а дальность — до 2 тыс. км.

Программа строительства экранопланов была свернута с распадом СССР.

Далее Экскурсия по крепости Нарын-Кала, которая является частью огромной фортификационной системы, куда кроме цитадели входили городские стены, морские укрепления и 40-километровая Горная стена (Даг-бары), направленная в сторону Кавказского хребта.

Оборонительные сооружения были возведены в самом уязвимом месте — узком трехкилометровом участке равнины между горами и морем, откуда начиналось любое нападение кочевых племен с севера; посмотрим окресности одной из старейших мечетей РоссииДжума мечети (8 век).

Это старейшая мечеть не только на территории современной России, но и всего СНГ.

Начало, от которой исламская вера распространилась по Дагестану.

Возвел ее в 733 году арабский полководец Маслама ибн Абд-ал-Малик, который был завоевателем Дербента.

В Дербенте были еще мусульманские храмы, но эта мечеть стала самой главной.

Далее отправление в г. Махачкала в Отель, ориентировочное время прибытия 20:30.

Ужин (опция).

В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, обед в Этно – Доме, услуги гида в Нарын – Кале, входные билеты на территорию крепости Нарын – Кала.

Экскурсия в г. ДербентЭкскурсия в г. ДербентЭкскурсия в г. ДербентЭкскурсия в г. ДербентЭкскурсия в г. ДербентЭкскурсия в г. ДербентЭкскурсия в г. Дербент
3 день

Экскурсия на Сулакский Каньон, катание на катерах, посещение аттракциона Зиплайн и Висячий мост, Бархан Сары Кум

В 08:00 после завтрака, выезд в Казбековский район, где находится один из самых глубоких каньонов в мире и самый глубокий в Европе – Сулакский каньон.

Его глубина достигает до 1920 метров, а протяжённость 53 километра.

Это самое известное и посещаемое всеми путешественниками мира место в Дагестане.

По пути на каньон есть место, которое невозможно проехать мимо – Чиркейское водохранилище, образованное на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС — самой мощной гидроэлектростанции на Северном Кавказе.

Чиркейская ГЭС имеет вторую по высоте плотину в России и самую высокую в стране арочную плотину.

Здесь состоится катание на водных катерах.

Далее мы продолжаем наше путешествие прибытием к главной смотровой площадке Сулакского каньона, которая расположена на высоте более 900 метров.

Вас ожидает потрясающий панорамный вид и фотосессия на фоне живописной природы.

После того как вся группа насладится потрясающими видами, мы дружно отправимся к новому туристическому объекту.

В Казбековском районе Дагестана для туристов отрыли комплекс «Нокъо», который объединяет три пещеры.

Одна расположена на левом берегу реки Сулак и две – на правом.

Общая длина лабиринтов – несколько сот метров.

Соединяются пещеры подвесным мостом, который оборудован в 60 метрах над водой.

Здесь смельчаки могут испытать себя на аттракционе Зиплайн, который расположен поперек каньона.

Катание на аттракционе платное (500 р. /чел. по желанию).

Далее мы отправимся в комплекс «ГлавРыба».

«Главрыба» – это возможность выйти за пределы шумного, суетливого города и окунуться в атмосферу семейного праздника, имеющего место в живописном уголке Дагестана, у самого подножия Сулакского каньона!

Здесь на форелевом хозяйстве и состоится обед плавно переходящий в полдник.

После трапезы мы отправимся в г. Махачкала к отелю.

По дороге осуществим заезд на Бархан Сарыкум (в переводе с кумыкского означает «жёлтые пески») позволяет путешественникам полюбоваться песчаным наносным холмом, не выезжая за пределы России.

Интерес подогревает и то, что природная достопримечательность находится не в пустыне, а в предгорьях Дагестана.

На севере огромная дюна соседствует с равнинными территориями, на юге и западе — хребтами Нарат-Тюбе, на востоке, на удалении в 26 километров, с Каспийским морем.

Неподалёку протекает река Шура-Озень.

Прибытие в отель в 20:00.

Ужин (опция).

В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, входные билеты в места посещения по программе тура, обед в ресторане «Главрыба», входные билеты на объекты посещений по программе тура, экологические сборы заповедников, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу.

Экскурсия на Сулакский Каньон, катание на катерах, посещение аттракциона Зиплайн и Висячий мост, Бархан Сары КумЭкскурсия на Сулакский Каньон, катание на катерах, посещение аттракциона Зиплайн и Висячий мост, Бархан Сары КумЭкскурсия на Сулакский Каньон, катание на катерах, посещение аттракциона Зиплайн и Висячий мост, Бархан Сары КумЭкскурсия на Сулакский Каньон, катание на катерах, посещение аттракциона Зиплайн и Висячий мост, Бархан Сары КумЭкскурсия на Сулакский Каньон, катание на катерах, посещение аттракциона Зиплайн и Висячий мост, Бархан Сары КумЭкскурсия на Сулакский Каньон, катание на катерах, посещение аттракциона Зиплайн и Висячий мост, Бархан Сары КумЭкскурсия на Сулакский Каньон, катание на катерах, посещение аттракциона Зиплайн и Висячий мост, Бархан Сары КумЭкскурсия на Сулакский Каньон, катание на катерах, посещение аттракциона Зиплайн и Висячий мост, Бархан Сары Кум
4 день

Экскурсия «Гимринская башня - Ирганайское водохранилище - водопад Тобот - Матлас - Мочохское озеро» с обедом

В 07.00 после завтрака Вы отправитесь в Хунзах — село в Дагестане, находится в самом сердце горного Дагестана на живописном Хунзахском плато — высота 2000 метров над уровнем моря и в 140 километрах от Махачкалы.

Хунзах считается древней столицей Аваристана, родиной воинов и поэтов.

Первой нашей остановкой станет Гимринская башня, молчаливая свидетельница гибели первого имама Дагестана Гази-Мухаммада.

Он построил со своими мюридами среди которых был Шамиль после неудачного похода на Хунзах в 1830 году для обороны родного аула.

Далее Ирганайское водохранилище — второй по величине водоём в Дагестане, образованный на реке Аварское Койсу в результате строительства Ирганайской ГЭС.

Строительство плотины было начато в 1977 году и закончено только в 2008 году.

На берегу водохранилища мы организуем второй завтрак с чаепитием.

Подкрепившись, отправимся дальше в наше путешествие к самому большому водопаду в Хунзахском районе.

Водопад Тобот.

Этот водопад – самый большой по высоте своей и объему воды, какой только есть в этой части гор.

Матлас.

На сравнительно небольшой территории района есть самые разнообразные и неповторимые уголки природы.

Глубочайшие каньоны, изумительные по красоте высокогорные озера и водопады, сложные по строению горные массивы.

На Матласе несколько водопадов.

По преданию, в одном из них, закрытом природой от обзора, любили купаться знойным летом дочери хунзахских ханов.

Для этого в скалах была прорублена тропа, которой люди пользуются и поныне.

Каменная чаша – тайное место, скрытое от посторонних глаз.

Теснина представляет собой несколько сводчатых скалистых залов, переходящих один в другой, соединенных пещерами и узкими проходами.

Пробираться приходиться по узким тропинкам, вдоль стены.

Скальные лабиринты теснины, похожие на огромные и холодные комнаты, простираются на сто метров в длину и смыкаются над головой на такой же высоте.

Проходишь между каменными стенами и попадаешь в волшебный мир, погружаешься в невероятно фантастическую атмосферу, наслаждаешься первозданной природной красотой.

Хунзахский район еще и родина всемирно известного дагестанского поэта Расула Гамзатова и героя Кавказской войны Хаджимурата.

Мочохское озеро – горное озеро в республике Дагестан, недалеко от аула Мочох.

Оно находится на высоте более 1600 метров над уровнем моря.

Возникло озеро только в 1963 году в результате того, что оползень перекрыл ущелье на пути реки Мочохтлар, создав естественную плотину;

Вечером вы вернетесь в отель, ориентировочное время прибытия 20:00.

Ужин (опция).

В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, входные билеты в места посещения по программе тура, второй завтрак (чаепитие), обед в Этно-Доме.

Экскурсия «Гимринская башня - Ирганайское водохранилище - водопад Тобот - Матлас - Мочохское озеро» с обедомЭкскурсия «Гимринская башня - Ирганайское водохранилище - водопад Тобот - Матлас - Мочохское озеро» с обедомЭкскурсия «Гимринская башня - Ирганайское водохранилище - водопад Тобот - Матлас - Мочохское озеро» с обедомЭкскурсия «Гимринская башня - Ирганайское водохранилище - водопад Тобот - Матлас - Мочохское озеро» с обедомЭкскурсия «Гимринская башня - Ирганайское водохранилище - водопад Тобот - Матлас - Мочохское озеро» с обедом
5 день

Отъезд

В 12.00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города и т. д.

Трансфер в Аэропорт/ЖД оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Жак» 4* и/или в других отелях Республики Дагестан (по запросу), одно/двух/трех местное размещение с завтраками (при заявке на бронирование в случае отсутствия мест в отеле, компания может предложить другие отели г. Махачкала с равнозначными условиями проживания).

Стоимость зависит от размещения:

Размещение КатегорияTwin*Double*SinglTripleDBL+CH**
Отель "Жак" 4*Стандарт40 78940 78953 789115 367115 367

*Цена указанна за человека при двухместном размещении.

**Размещение детей до 6 лет бесплатно.

Варианты проживания

Отель «Жак» 4*

4 ночи

Отель «Жак» расположен в Махачкале, в 3 км от пляжа Горянка. В распоряжении гостей гипоаллергенные номера, ресторан, бар и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Предлагаются услуги консьержа. На территории обустроена терраса. Желающие могут забронировать семейные номера. В отеле есть хаммам и круглосуточная стойка регистрации.

По утрам в комплексе сервируется континентальный завтрак.

В числе прочих удобств 4-звездочного отеля «Жак» — сауна.

Расстояние до стадиона «Анжи-Арена» составляет 14 км, а до Махачкалы — 2,1 км. Отель «Жак» находится в 23 км от международного аэропорта Махачкала (Уйташ).

Отель «Жак» 4*Отель «Жак» 4*Отель «Жак» 4*Отель «Жак» 4*Отель «Жак» 4*Отель «Жак» 4*Отель «Жак» 4*Отель «Жак» 4*Отель «Жак» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение г. Махачкала Отель "Жак" 4* одно/двух/трех местное размещение
  • Экскурсии по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле + обеды по программе тура
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
  • Катание на катере в Чиркейском водохранилище
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы заказывается отдельно
  • Экскурсии, входные билеты на объекты не включенные в программу тура
  • Ужины
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

На каком транспорте будут перемещаться туристы?

Mercedes Benz Sprinter 18 мест (трансфер может быть заменен на минивен класса комфорт в зависимости от кол-ва человек в группе).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
12 ноя 2022
Организаторы были просто на высоте! Очень внимательные и на всех этапах. Потрясающие гиды, трансфер, питание! Форель на углях - вообще пушка-бомба!!! Так же понравилось гибкость в корректировке маршрута, по нашему пожеланию и интересам! Очень круто! Спасибо большое за прекрасный отдых!
С
25 окт 2022
Организован тур был неплохо. Не хватило немного информации и каких-то интересных исторических фактов в поездке по Чечне. Тяжеловато было 2 дня на обед есть совершенно одинаковые блюда.
А
7 окт 2022
Организатор тура очень внимателен ко всем вопросам.

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