Сбор группы в аэропорту г. Махачкала.
Рекомендуемое время прилета — до 12:00.
Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.
Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в форелевом хозяйстве, где нам предложат вкуснейшую форель или шашлык на выбор.
Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.
Насладившись красотой и величием каньона, мы спускаемся к Чиркейскому водохранилищу.
Катание на катере по бирюзовым водам Сулака зарядит нас положительными эмоциями, которыми мы будем делиться по пути в гостиницу.
Размещение в гостинице г. Махачкала.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Сегодня нам предстоит путешествие в самое сердце горного Дагестана.
По пути мы встретим зубастые скалы Гимринского хребта, синюю гладь Ирганайского водохранилища, неприступную башню и самый длинный автомобильный тоннель в России.
Ворота Чудес.
Именно так иногда называют Карадахскую Теснину.
От увиденной красоты буквально захватывает дух, ведь ширина самого узкого места в теснине составляет всего 2 метра, а максимальная высота местами достигает 170 метров.
Отвесные скалы теснины гладко отполированы водами реки, на самой вершине они в некоторых местах плотно сомкнуты, а в других – закрыты огромными валунами.
*(Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор имеет право заменить посещение Карадахской теснины на плато Матлас).
После прогулки по живописным местам нас с вами ждет обед, где мы познакомимся с аварской традиционной кухней.
Далее мы отправимся в Хунзах — столицу Аварского нуцальства, родину воинов и поэтов.
Хунзахское высокогорное плато самое обширное в Дагестане и знаменито не только своими бескрайними панорамами, но и Цолотлинским каньоном, на дно которого срываются вниз реки Тобот и Итля-тляр.
В завершение дня нам предстоит переезд в село Чалда и размещение в гостевом доме.
Завтрак в гостевом доме.
Продолжаем исследовать горный Дагестан и знакомимся с традициями аварского народа.
Гамсутль — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря.
Этот маленький аул полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов «дагестанского Мачу-Пикчу» гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы.
Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура села погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев.
На обеде нас ждут уже знакомые национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовая каша.
Далее мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны.
Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей.
Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.
После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы возвращаемся в Чалду.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Сегодня мы отправимся в Шамильский район республики и познакомимся с двумя легендарными селами: Гоор и Кахиб.
Старый Гоор, возведенный на неприступной скале, интересен, прежде всего, своей величественной и суровой архитектурой.
Здесь сохранились редкие для Дагестана оборонительные башни.
У нас будет возможность подняться на одну из таких башен, погулять среди руин заброшенного села и посетить дагестанский вариант знаменитого «языка тролля».
После головокружительных пейзажей и плотного обеда мы отправимся полюбоваться Старым Кахибом.
Каменные развалины села так органично вписаны в ландшафт, что издалека совершенно незаметны, но стоит подойти поближе, как нашему взору откроются сторожевые башни и полуразрушенные дома, на стенах которых можно встретить языческие петроглифы и древние культовые символы.
Далее нас ждет переезд в самый южный город России.
Размещение в гостинице г. Дербент.
Завтрак в гостинице.
Сегодня нам предстоит стать гостем в кавказской семье в одном из сел Южного Дагестана, где мы познакомимся с бытом и традициями табасаранского народа.
Мы прочувствуем настоящее кавказское гостеприимство и попробуем домашнюю кухню.
Начнем наш день с остановки у легендарного экраноплана «Лунь» — единственного в своем роде.
Это сохранившийся до наших дней проект советской инженерии, который впечатляет масштабом идеи и конструкции.
Далее нам предстоит переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей.
Хучнинская крепость как символ героического прошлого народа возвышается над селом.
Ханагский водопад высотой около 20 метров — излюбленное место отдыха жителей.
Заглянем в гости к табасаранской семье, где за обедом узнаем о традициях, современном быте, воспитании и религии.
Здесь нас научат готовить чуду и покажут мастер-класс по ковроткачеству.
Отъезд в гостиницу.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Экскурсия по самому южному и самому древнему городу России — Дербенту.
Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.
Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Далее мы приглашаем Вас на прогулку по улицам Старого города и посетим Джума мечеть, построенную еще в 733 году. Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.
Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане.
Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.
На обед нас ждет застолье в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.
После обеда мы завершим наш экскурсионный день прогулкой по новой Набережной Дербента.
Шум прибоя и бескрайняя гладь Каспийского моря никого не оставит равнодушным!
Возвращение в отель.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Сегодня мы отправимся на границу с Азербайджаном в селение Ахты.
Это родина Шарвили — героя эпоса лезгинских народов.
Издревле славится термальными источниками и минеральными водами, а также великолепными арочными мостами, крепостью и краеведческим музеем – с самой большой экспозицией среди сельских музеев.
Знакомство с поселком мы начнем с посещения Ахтынского краеведческого музея.
Здесь собраны не только предметы быта сельских жителей, но и богатая коллекция предметов времен Кавказской Войны, Великой Отечественной Войны и Октябрьской Революции.
После мы прогуляемся по старому селу и поднимемся на смотровую площадку к мемориальной ротонде в честь героя лезгинского национального эпоса Шарвили.
Далее нас ждет вкусный обед с национальной кухней.
Завершим наш день купанием в сероводородных и радоновых ванных с водой из источников.
Возвращение в Дербент.
Завтрак, освобождение номеров.
В завершающий день нашего тура мы познакомимся с Махачкалой — столицей Республики Дагестан и южным форпостом России.
Махачкала — столица молодая, многонациональная и шумная.
Сначала мы поднимемся на смотровую площадку горы Тарки, откуда открывается прекрасный вид на весь город.
Посетим Центральную Джума-мечеть или «Юсуф Бей Джами», полюбуемся ее архитектурой и окунемся в тишину и спокойствие после городского шума.
Далее отправимся на обед в кафе с национальной кухней.
Позже нас ждет знакомство с современным интерактивным музеем «Россия моя история» и прогулка по набережной под звук прибоя.
Заглянем на знаменитый рынок в Махачкале и купим подарки себе и родным.
После – отправляемся в аэропорт и домой!
Влюбленные в Дагестан и с огромным желанием вернуться, отдыхать, исследовать и узнавать его больше и больше!
Время вылета из Дагестана — после 18:00.
Тур предусматривает проживание в гостевом доме с. Чалда (2 ночи) и гостиницах г. Дербент и г. Махачкала.
|Стоимость 1/2 twin/dbl
|60000 руб.
|Доплата за одноместное размещение
|9000 руб.
|Дополнительная ночь в гостинице Грозный
|под запрос
|Дополнительная ночь в гостинице (Дербент)
|под запрос
Для детей до 10 лет скидка 10%.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.