Дагестанские каникулы. Все самое красивое за 8 дней

Осторожно! Длительное пребывание в краю горцев опасно, вы можете оставить здесь свое сердце. Приглашаем вас

5
3 отзыва
Осторожно! Длительное пребывание в краю горцев опасно, вы можете оставить здесь свое сердце. Приглашаем вас в восьмидневный тур по природным и архитектурным красотам республики.

За эту неделю вы познакомитесь с жизнью и бытом местных жителей, с их уникальными традициями и культурой, узнаете о героическом прошлом Дагестана и воочию увидите самые красивые места «страны гор».
Дагестанские каникулы. Все самое красивое за 8 дней
Дагестанские каникулы. Все самое красивое за 8 дней
Дагестанские каникулы. Все самое красивое за 8 дней
Дагестанские каникулы. Все самое красивое за 8 дней
Дагестанские каникулы. Все самое красивое за 8 дней
Дагестанские каникулы. Все самое красивое за 8 дней
Дагестанские каникулы. Все самое красивое за 8 дней
Дагестанские каникулы. Все самое красивое за 8 дней
Дагестанские каникулы. Все самое красивое за 8 дней
Дагестанские каникулы. Все самое красивое за 8 дней
Дагестанские каникулы. Все самое красивое за 8 дней
Дагестанские каникулы. Все самое красивое за 8 дней
Дагестанские каникулы. Все самое красивое за 8 дней
Дагестанские каникулы. Все самое красивое за 8 дней
Дагестанские каникулы. Все самое красивое за 8 дней
Дагестанские каникулы. Все самое красивое за 8 дней
Дагестанские каникулы. Все самое красивое за 8 дней
Дагестанские каникулы. Все самое красивое за 8 дней
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Что вас ожидает 🤩

Катание на катере
Катание на катере
Зарядимся положительными эмоциями, плывя по бирюзовым водам Сулака
Хунзахское плато
Хунзахское плато
Увидим бескрайние панорамы плато и срывающиеся вниз реки Тобот и Итля-тляр
Знаменитый заброшенный аул
Знаменитый заброшенный аул
Посетим скопление опустевших домов «дагестанского Мачу-Пикчу», где гуляет лишь ветер
Оборонительные башни аула Гоор
Оборонительные башни аула Гоор
Поднимемся в Старый Гоор, возведенный на неприступной скале
Легендарный экраноплань «Лунь»
Легендарный экраноплань «Лунь»
Увидим сохранившийся до наших дней проект советской инженерии, который впечатляет масштабом идеи и конструкции

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Сулакский каньон

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала. 

Рекомендуемое время прилета — до 12:00.

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном  — визитной карточкой Дагестана.

Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в форелевом хозяйстве, где нам предложат вкуснейшую форель или шашлык на выбор.

Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.

Насладившись красотой и величием каньона, мы спускаемся к Чиркейскому водохранилищу.

Катание на катере по бирюзовым водам Сулака зарядит нас положительными эмоциями, которыми мы будем делиться по пути в гостиницу.

Размещение в гостинице г. Махачкала.

Встреча. Сулакский каньонВстреча. Сулакский каньонВстреча. Сулакский каньонВстреча. Сулакский каньон
2 день

Карадахская Теснина. Хунзах

Завтрак в гостинице. 

Освобождение номеров.

Сегодня нам предстоит путешествие в самое сердце горного Дагестана. 

По пути мы встретим зубастые скалы Гимринского хребта, синюю гладь Ирганайского водохранилища, неприступную башню и самый длинный автомобильный тоннель в России.

Ворота Чудес. 

Именно так иногда называют Карадахскую Теснину. 

От увиденной красоты буквально захватывает дух, ведь ширина самого узкого места в теснине составляет всего 2 метра, а максимальная высота местами достигает 170 метров. 

Отвесные скалы теснины гладко отполированы водами реки, на самой вершине они  в некоторых местах  плотно сомкнуты, а в других – закрыты огромными валунами.

*(Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор имеет право заменить посещение Карадахской теснины на плато Матлас).

После прогулки по живописным местам нас с вами ждет обед, где мы познакомимся с аварской традиционной кухней.

Далее мы отправимся в Хунзах —  столицу Аварского нуцальства, родину воинов и поэтов. 

Хунзахское высокогорное плато самое обширное в Дагестане и знаменито не только своими бескрайними панорамами, но и Цолотлинским каньоном, на дно которого срываются вниз реки Тобот и Итля-тляр.

В завершение дня нам предстоит переезд в село Чалда и размещение в гостевом доме.

Карадахская Теснина. ХунзахКарадахская Теснина. ХунзахКарадахская Теснина. ХунзахКарадахская Теснина. Хунзах
3 день

Гамсутль и Гуниб

Завтрак в гостевом доме.

Продолжаем исследовать горный Дагестан и знакомимся с традициями аварского народа.

Гамсутль — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря. 

Этот маленький аул полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов «дагестанского Мачу-Пикчу» гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы. 

Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура села погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев.

На обеде нас ждут уже знакомые национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовая каша.

Далее мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны. 

Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей. 

Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.

После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы возвращаемся в Чалду.

Гамсутль и ГунибГамсутль и ГунибГамсутль и ГунибГамсутль и Гуниб
4 день

Гоор и Кахиб

Завтрак. 

Освобождение номеров.

Сегодня мы отправимся в Шамильский район республики и познакомимся с двумя легендарными селами: Гоор и Кахиб.

Старый Гоор, возведенный на неприступной скале, интересен, прежде всего, своей величественной и суровой архитектурой. 

Здесь сохранились редкие для Дагестана оборонительные башни. 

У нас будет возможность подняться на одну из таких башен, погулять среди руин заброшенного села и посетить дагестанский вариант знаменитого «языка тролля».

После головокружительных пейзажей и плотного обеда мы отправимся полюбоваться Старым Кахибом

Каменные развалины села так органично вписаны в ландшафт, что издалека совершенно незаметны, но стоит подойти поближе, как нашему взору откроются сторожевые башни и полуразрушенные дома, на стенах которых можно встретить языческие петроглифы и древние культовые символы.

Далее нас ждет переезд в самый южный город России.

Размещение в гостинице г. Дербент.

Гоор и КахибГоор и КахибГоор и КахибГоор и Кахиб
5 день

Экраноплан «Лунь», Хучнинская крепость

Завтрак в гостинице.

Сегодня нам предстоит стать гостем в кавказской семье в одном из сел Южного Дагестана, где мы познакомимся с бытом и традициями табасаранского народа. 

Мы прочувствуем настоящее кавказское гостеприимство и попробуем домашнюю кухню.

Начнем наш день с остановки у легендарного экраноплана «Лунь» — единственного в своем роде. 

Это сохранившийся до наших дней проект советской инженерии, который впечатляет масштабом идеи и конструкции.

Далее нам предстоит переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей. 

Хучнинская крепость как символ героического прошлого народа возвышается над селом. 

Ханагский водопад высотой около 20 метров — излюбленное место отдыха жителей.

Заглянем в гости к табасаранской семье, где за обедом узнаем о традициях, современном быте, воспитании и религии. 

Здесь нас научат готовить чуду и покажут мастер-класс по ковроткачеству.

Отъезд в гостиницу. 

Свободное время.

Экраноплан «Лунь», Хучнинская крепостьЭкраноплан «Лунь», Хучнинская крепостьЭкраноплан «Лунь», Хучнинская крепостьЭкраноплан «Лунь», Хучнинская крепость
6 день

Экскурсия по Дербенту

Завтрак в гостинице. 

Освобождение номеров.

Экскурсия по самому южному и самому древнему городу России — Дербенту.

Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников. 

Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.

Далее мы приглашаем Вас на прогулку по улицам Старого города и посетим Джума мечеть, построенную еще в 733 году. Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.

Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане. 

Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.

На обед нас ждет застолье в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.

После обеда мы завершим наш экскурсионный день прогулкой по новой Набережной Дербента. 

Шум прибоя и бескрайняя гладь Каспийского моря никого не оставит равнодушным!

Возвращение в отель. 

Свободное время.

Экскурсия по ДербентуЭкскурсия по ДербентуЭкскурсия по ДербентуЭкскурсия по Дербенту
7 день

Экскурсия в Ахты

Завтрак в гостинице.

Сегодня мы отправимся на границу с Азербайджаном в селение Ахты

Это родина Шарвили — героя эпоса лезгинских народов. 

Издревле славится термальными источниками и минеральными водами, а также великолепными арочными мостами, крепостью и краеведческим музеем – с самой большой экспозицией среди сельских музеев.

Знакомство с поселком мы начнем с посещения Ахтынского краеведческого музея. 

Здесь собраны не только предметы быта сельских жителей, но и богатая коллекция предметов времен Кавказской Войны, Великой Отечественной Войны и Октябрьской Революции.

После мы прогуляемся по старому селу и поднимемся на смотровую площадку к мемориальной ротонде в честь героя лезгинского национального эпоса Шарвили.

Далее нас ждет вкусный обед с национальной кухней.

Завершим наш день купанием в сероводородных и радоновых ванных с водой из источников.

Возвращение в Дербент.

Экскурсия в АхтыЭкскурсия в АхтыЭкскурсия в АхтыЭкскурсия в Ахты
8 день

Экскурсия по Махачкале

Завтрак, освобождение номеров.

В завершающий день нашего тура мы познакомимся с Махачкалой — столицей Республики Дагестан и южным форпостом России. 

Махачкала — столица молодая, многонациональная и шумная.

Сначала мы поднимемся на смотровую площадку горы Тарки, откуда открывается прекрасный вид на весь город.

Посетим Центральную Джума-мечеть или «Юсуф Бей Джами», полюбуемся ее архитектурой и окунемся в тишину и спокойствие после городского шума.

Далее отправимся на обед в кафе с национальной кухней.

Позже нас ждет знакомство с современным интерактивным музеем «Россия моя история» и прогулка по набережной под звук прибоя.

Заглянем на знаменитый рынок в Махачкале и купим подарки себе и родным.

После – отправляемся в аэропорт и домой! 

Влюбленные в Дагестан и с огромным желанием вернуться, отдыхать, исследовать и узнавать его больше и больше!

Время вылета из Дагестана — после 18:00.

Экскурсия по МахачкалеЭкскурсия по МахачкалеЭкскурсия по МахачкалеЭкскурсия по Махачкале

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме с. Чалда (2 ночи)  и гостиницах г. Дербент и г. Махачкала. 

Стоимость 1/2 twin/dbl60000 руб.
Доплата за одноместное размещение 9000  руб.
Дополнительная ночь в гостинице Грозный под запрос
Дополнительная ночь в гостинице (Дербент)под запрос

Для детей до 10 лет скидка 10%.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе тура
  • Катание на катере по каньону
  • Мастер – класс по приготовлению национального блюда
  • Экскурсионное обслуживание по программе (вкл. билеты)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за доп. плату
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
20 июня 2022
Добрый день! хочется отдельное спасибо сказать организатору за наш индивидуАльный тур! водитель и гид Сайпа,спасибо! все посмотрели, прониклись в атмосферу Дагестана полностью! танцы и традиционные блюда в горах просто не реально вкусно,честно сказать точно такие же блюда в Дербенте уже не такие вкусные, как в Гунибе! нужно обязательно попробовать выпечку у бабушек на улице в старом городе Дербента у подножья крепости, это отдельный шедевр! Всем кто привык к завтракам в отеле,как везде не расчитывайте,только каша,возможен омлет или яичница, ни сыра ни колбасы вы не увидите! блинчики,чай,кофе растворимый! вообщем отдых позитивный за 4 дня мы отдохнули отлично)))спасибо ещё раз!
М
16 июня 2022
Организация понравилось, информация поддавалась заранее, гид был веселый и заряженный на эмоции. Трансфер был организован отлично, особых нареканий нет.

Из минусов: гид порой пытается прокатить группу по всем маршрутам и магазинам, что иногда может нервировать. Мы понимаем, что эти точки вкл в маршрут, но иногда очень хочется скорее приехать в отель, принять душ и пойти на пляж, потому что завтра тебе очень рано вставать на еще одну экскурсию
О
16 июня 2022
Достойно организованно. Молодцы.

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