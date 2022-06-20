1 день

Встреча. Сулакский каньон

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала.

Рекомендуемое время прилета — до 12:00.

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.

Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в форелевом хозяйстве, где нам предложат вкуснейшую форель или шашлык на выбор.

Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.

Насладившись красотой и величием каньона, мы спускаемся к Чиркейскому водохранилищу.

Катание на катере по бирюзовым водам Сулака зарядит нас положительными эмоциями, которыми мы будем делиться по пути в гостиницу.

Размещение в гостинице г. Махачкала.