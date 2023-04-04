1 день

Прогулка по старинным кавказским широтам

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала. Рекомендуемое время прилёта- до 12:00.

На пороге Вас встретит наш Гид с табличкой с названием тура.

И начинается наш тур с самой приятной его части – традиционного кавказского гостеприимства. Главным блюдом стола будет вкусный и сочный шашлык. После чего, мы отправимся знакомиться с визитной карточкой республики.

Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа. Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого под толщей воды покоится аул Старый Чиркей.

Вас ждет самая яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе. Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины. С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные его изгибы.

Далее отправимся погружаться в ремесленный мир Дагестана. Начнем с мастер-класса по унцукульским изделиям. Визитная карточка старинного дагестанского селения — особая насечка металлом по дереву. В этой технике местные мастера изготавливают самые разные предметы — украшения, посуду, предметы домашнего обихода и декора. На мастер-классе вы познакомитесь с ремеслом, прославившим Унцукуль, узнаете, какие используются виды древесины, как выбирается и наносится узор и что помогает подарить изделиям долговечность.

После насыщенного дня, мы переезжаем в гостевой дом для заселения.