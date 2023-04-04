Экскурсионный тур «Джип-тур по самобытному миру Дагестана» на 5 дней
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Что вас ожидает:
Описание
Приглашаем Вас погрузиться в самобытный мир страны гор!
Дагестан справедливо называют заповедником народных художественных промыслов, краем замечательных мастеров. Здесь издавна получили широкое и повсеместное развитие самые различные виды ремесел — художественная обработка металла, резьба по камню и дереву, гончарное производство, ковроделие, обработка кости, узорное вязание и золотошвейное дело.
Отправление: 12:00 по местному времени
Прибытие: 18:00 по местному времени
Программа тура по дням
Прогулка по старинным кавказским широтам
Сбор группы в аэропорту г. Махачкала. Рекомендуемое время прилёта- до 12:00.
На пороге Вас встретит наш Гид с табличкой с названием тура.
И начинается наш тур с самой приятной его части – традиционного кавказского гостеприимства. Главным блюдом стола будет вкусный и сочный шашлык. После чего, мы отправимся знакомиться с визитной карточкой республики.
Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа. Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого под толщей воды покоится аул Старый Чиркей.
Вас ждет самая яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе. Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины. С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные его изгибы.
Далее отправимся погружаться в ремесленный мир Дагестана. Начнем с мастер-класса по унцукульским изделиям. Визитная карточка старинного дагестанского селения — особая насечка металлом по дереву. В этой технике местные мастера изготавливают самые разные предметы — украшения, посуду, предметы домашнего обихода и декора. На мастер-классе вы познакомитесь с ремеслом, прославившим Унцукуль, узнаете, какие используются виды древесины, как выбирается и наносится узор и что помогает подарить изделиям долговечность.
После насыщенного дня, мы переезжаем в гостевой дом для заселения.
Вдоль каньона под шум водопадов
Второй день увлекательного путешествия в мир Дагестана мы начинаем с сытного завтрака в гостевом доме.
Дагестан переводится как «страна гор», и второй день нашей программы откроет для вас потаённые уголки нагорной части республики. Проехав через самый длинный автодорожный тоннель России, длиной 4304 м, вы окажетесь в самом сердце Дагестана. По пути вас ждут строгие вершины скалистых гор, Гимринская башня, где пал в битве первый имам Дагестана и изумрудные воды Ирганайского водохранилища.
Хунзахский район – место рождения Хаджи-Мурата - героя повести Л. Н. Толстого. Памятник им обоим установлен в живописном месте под названием Матлас. Здесь с высоты 1700 м открывается дивный вид на долину, испещренную небольшими горными аулами, рядом с которыми мирно пасутся барашки.
Вдохновившись видами, вы отправитесь на обед, где будут представлены блюда традиционной аварской кухни.
Хунзахское высокогорное плато - самое обширное в Дагестане. Это родина великих воинов и поэтов. Цолотлинский каньон, расположенный у подножия крепости 19 века, впечатляет своим размахом. Вы прогуляетесь по самому краю, под шум срывающихся на дно каньона рек Тобот и Итля-тляр.
Насладившись живописными видами, отправляемся в посёлок Гоцатль. В дагестанском селе Гоцатль живут мастера серебряных дел, которые начинали осваивать семейное ремесло ещё в детстве, помогая отцам. А потом передали его своим сыновьям — те же технологии, формы предметов, узоры, что создавались здесь сто, двести, триста лет назад. Какие бы тяжёлые времена ни переживали жители Гоцатля, ювелирные мастера сумели сохранить традицию до наших дней.
Возвращение в гостевой дом в горах.
Город-призрак. Миф или реальность?
Завтракаем в гостевом доме и направляемся на следующую точку:
Гамсутль — еще одна топовая достопримечательность республики. Затерянный среди гор, покинутый всеми жителями, он эффектно расположился на склоне горы. Узкие улочки древнего поселения увлекут вас в глубины истории. Здесь за каждым поворотом вас ждут впечатляющие виды. К Гамсутлю ведет треккинговый маршрут, проходящий через лес. По пути вы сможете освежиться ледяной водой из горного источника и перевести дух.
На обеде вы попробуете традиционные блюда аварской кухни.
Небольшой краеведческий музей Гуниба расскажет об истории Кавказской войны и о человеке, неразрывно с ней связанного. Имам Шамиль – легендарная личность, имя которой здесь известно каждому.
После насыщенного историей и красотой природы дня, возвращаемся в гостевой дом.
Местные мастера балхарской керамики
Завтрак в гостевом доме. Освобождение номеров
Отправляемся в селение Балхар.
Селение Балхар является древнейшим центром керамического производства Дагестана. С глубокой древности балхарская керамика хранит старинные мотивы в декоре. Они присутствуют в дагестанской керамике с З тысячелетия до нашей эры. Местные мастера специализируются на изготовлении кувшинов, кружек, мисок и других сосудов, украшенных преимущественно белой тонкой росписью.
Далее наш путь лежит к аулу Кубачи.
Аул Кубачи уже давно стал брендом в мире ювелирного искусства. Изделия кубачинских мастеров веками пленят своей красотой и оригинальностью. Кубачи в переводе означает «оружейники». Здесь со времён средних веков живут мастера, которые занимаются художественной обработкой металла, резьбой по камню и дереву, а также ювелирным делом. По легенде именно здесь был создан знаменитый щит Александра Невского. А во времена СССР местный художественный комбинат был одним из основных поставщиков оружия и доспехов.
Переезд в Дербент для заселения в отель.
Древний Дербент своими глазами
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Заканчивается программа прогулкой по древнему Дербенту.
Посещение цитадели Нарын-Кала откроет вам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников и завоевателей. Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Во время прогулки по узким улочкам старого города, окутанным ароматами свежей выпечки, вы прочувствуете неповторимый восточный колорит Дербента.
А теперь заглянем в мастерскую ковроделов. Ковроделие, наряду с ювелирным и гончарным искусством, является традиционным национальным промыслом многих народов Дагестана. Дагестанские ковры, по праву, считаются эталоном изящества и качества.
Чтобы увезти с собой не только воспоминания, но и памятные подарки, в программу включено посещение сувенирной лавки, где можно приобрести изделия местных мастеров, чай, сладости и многое другое.
Перед отправлением в аэропорт вы пообедаете в Этнодоме, где сможете поделиться впечатлениями о прошедшей поездке за чашечкой горячего чая с традиционными сладостями.
Трансфер группы в аэропорт.
Время вылета из Дагестана — после 18:00.
Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу.
Варианты проживания
Гостевой дом «Набережный»
Отель «California»
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание в гостевых домах
- Питание, указанное в программе тура
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи
- Катание на катере
- Что не входит
- Авиа и ж/д билет до Махачкалы и обратно
- Доп. ночь в отеле при двухместном размещении- 6000 рублей
- Доп. ночь в отеле при одноместном размещении — 5000 рублей
- Место начала и завершения?
- Республика Дагестан, Махачкала
- Какие вещи мне нужно взять с собой?
- Документы (паспорт, права)
- Деньги нал/безнал
- Верхняя одежда, куртка тёплая осенняя, или легкая зимняя.
- Кофта, футболка, штаны, кроссовки, это базово, дополнительная одежда по желанию, вечерний наряд и тд)))
- Одежда спортивная или свободная
- Одежда для дома, тёплая для улицы
- Купальник, плавки
- Тапочки
- Мыльные принадлежности
- Дождевик
- Паур банк
- Медикаменты, противопростудные, от отравления, обезболивающие
- Рюкзак
- Какие скидки есть в туре?
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- Какая погода в туре?
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- Варианты размещения
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- Дополнительные экскурсии
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- Страховка
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- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Мы были в конце марта-начало апреля 2023г