ежедневно в 09:00

В группе до 20 человек вы отправитесь в кулинарное путешествие по трем районам, где вас познакомят с секретами блюд, которыми славятся эти места. В Табасаране вы освоите тонкости приготовления чуду. В селе Авадан вам предстоит сотворить лезгинский хинкал. А у крепостных стен Дербента вы испечете восточное лакомство и отведаете его с ароматным самоварным чаем.

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Что вас ожидает

Табасаранская кухня

Табасаран известен блюдом чуду, в классическом исполнении это крытый пирог из тонкого теста с начинкой из мяса и картошки. В местном заведении вас научат готовить его по старинному рецепту и покажут особенности плетения из теста. Вы попробуете разные вариации выпечки, вкусные сезонные фрукты и овощи. Помимо кухни, регион гордится традициями ковроткачества. После крепости семи братьев и одной сестры вы посетите краеведческий музей, где есть ткацкий станок. Вам предложат поучаствовать в небольшом мастер-классе и внести свой вклад в создание ковра дружбы.

Лезгинская кухня

Самым популярным блюдом в Дагестане является хинкал. У каждой народности он свой. В селе Авадан вы навестите каспийского монстра — экраноплан «Лунь». А затем отправитесь в гостевой дом на мастер-класс по приготовлению лезгинского хинкала. Вам раскроют секрет быстрой раскатки тонкого теста и познакомят с процессом приготовления блюда с горным мясом, бульоном и различными соусами.

Азербайджанская кухня

В завершение мы отвезем вас в Дербент, где у крепостной стены с 1500-летней историей вы отведаете настоящий самоварный чай на дровах и научитесь готовить восточную сладость шикертыхму (красиво задекорированный пирожок с начинкой из прессованного миндаля с сахаром). Далее вы подниметесь к главной достопримечательности города — цитадели Нарын-Кала. Пока будете знакомиться с богатой историей Дербента, шикертыхма подрумянится и к вашему возвращению будет готова. С чаем вы продегустируете собственноручно изготовленную сладость.

Организационные детали