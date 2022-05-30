ежедневно в 09:00

Гастро-тур по Южному Дагестану с мастер-классами

Научиться готовить традиционные блюда табасаранской, лезгинской и азербайджанской кухни

В группе до 20 человек вы отправитесь в кулинарное путешествие по трем районам, где вас познакомят с секретами блюд, которыми славятся эти места. В Табасаране вы освоите тонкости приготовления чуду. В селе Авадан вам предстоит сотворить лезгинский хинкал.

А у крепостных стен Дербента вы испечете восточное лакомство и отведаете его с ароматным самоварным чаем.
Гастро-тур по Южному Дагестану с мастер-классами
Гастро-тур по Южному Дагестану с мастер-классами
Гастро-тур по Южному Дагестану с мастер-классами
Гастро-тур по Южному Дагестану с мастер-классами
Гастро-тур по Южному Дагестану с мастер-классами
Гастро-тур по Южному Дагестану с мастер-классами
Гастро-тур по Южному Дагестану с мастер-классами
Гастро-тур по Южному Дагестану с мастер-классами
Гастро-тур по Южному Дагестану с мастер-классами
Гастро-тур по Южному Дагестану с мастер-классами
Гастро-тур по Южному Дагестану с мастер-классами
Гастро-тур по Южному Дагестану с мастер-классами
Гастро-тур по Южному Дагестану с мастер-классами
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Табасаранская кухня

Табасаран известен блюдом чуду, в классическом исполнении это крытый пирог из тонкого теста с начинкой из мяса и картошки. В местном заведении вас научат готовить его по старинному рецепту и покажут особенности плетения из теста. Вы попробуете разные вариации выпечки, вкусные сезонные фрукты и овощи. Помимо кухни, регион гордится традициями ковроткачества. После крепости семи братьев и одной сестры вы посетите краеведческий музей, где есть ткацкий станок. Вам предложат поучаствовать в небольшом мастер-классе и внести свой вклад в создание ковра дружбы.

Лезгинская кухня

Самым популярным блюдом в Дагестане является хинкал. У каждой народности он свой. В селе Авадан вы навестите каспийского монстра — экраноплан «Лунь». А затем отправитесь в гостевой дом на мастер-класс по приготовлению лезгинского хинкала. Вам раскроют секрет быстрой раскатки тонкого теста и познакомят с процессом приготовления блюда с горным мясом, бульоном и различными соусами.

Азербайджанская кухня

В завершение мы отвезем вас в Дербент, где у крепостной стены с 1500-летней историей вы отведаете настоящий самоварный чай на дровах и научитесь готовить восточную сладость шикертыхму (красиво задекорированный пирожок с начинкой из прессованного миндаля с сахаром). Далее вы подниметесь к главной достопримечательности города — цитадели Нарын-Кала. Пока будете знакомиться с богатой историей Дербента, шикертыхма подрумянится и к вашему возвращению будет готова. С чаем вы продегустируете собственноручно изготовленную сладость.

Организационные детали

  • Трансфер и мастер-классы в течение всего дня включены в стоимость экскурсии
  • Дополнительных расходов по пути не предусмотрено
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Дербенте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 09:00

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