4 день

Хучнинская крепость

08.00 Завтрак в гостинице.

09.30 Сбор группы в автобусе.

Отъезд на экскурсию в Хучни.

Сегодня нам предстоит стать гостем в кавказской семье в одном из сел Южного Дагестана, где мы познакомимся с бытом и традициями табасаранского народа.

Мы прочувствуем настоящее кавказское гостеприимство и попробуем домашнюю эко- кухню.

Мы посетим Хучнинскую крепость — символ героического прошлого народа, который возвышается над селом.

Ханагский водопад высотой около 20 метров — излюбленное место отдыха жителей.

Заглянем в гости к табасаранской семье, где за обедом узнаем о традициях, современном быте, воспитании и религии.

Здесь нас научат готовить чуду и покажут мастер-класс по ковроткачеству.

Отъезд в гостиницу.

Свободное время.