Встреча группы в аэропорту г. Махачкала до 12.00.
Посадка в автобус.
Переезд в Дербент.
Размещение в уникальном этно-доме (1 км до моря).
Свободное время.
08.00 Завтрак в гостинице.
09.30 Сбор группы на экскурсию.
Экскурсия по цитадели Нарын-Кала.
Прогулка по Магалам (Старый город).
Посещение Джума Мечети.
Экскурсия откроет нам древнюю историю цитадели, которая тысячи лет защищала город от нашествия кочевников.
Именно здесь проходила часть знаменитого «Шелкового пути».
Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Переезд к новой набережной Дербента.
Экскурсия на Экраноплан «Лунь».
«Каспийский монстр» — советский ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903 «Лунь» — уникальный экспонат, аналогов которому нет во всем мире.
08.00 Завтрак в этно-доме.
Свободное время.
08.00 Завтрак в гостинице.
09.30 Сбор группы в автобусе.
Отъезд на экскурсию в Хучни.
Сегодня нам предстоит стать гостем в кавказской семье в одном из сел Южного Дагестана, где мы познакомимся с бытом и традициями табасаранского народа.
Мы прочувствуем настоящее кавказское гостеприимство и попробуем домашнюю эко- кухню.
Мы посетим Хучнинскую крепость — символ героического прошлого народа, который возвышается над селом.
Ханагский водопад высотой около 20 метров — излюбленное место отдыха жителей.
Заглянем в гости к табасаранской семье, где за обедом узнаем о традициях, современном быте, воспитании и религии.
Здесь нас научат готовить чуду и покажут мастер-класс по ковроткачеству.
Отъезд в гостиницу.
Свободное время.
08.00 Завтрак в гостинице.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Свободное время.
Завтрак.
12.00 Сбор группы с вещами.
Трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в этно-доме “Дербент”.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость 1/2 twin/dbl
|19 000
|Доплата за одноместное размещение
|5 000
Уникальное жилье — этно-дом «Дербент».
Атмосфера домашнего уюта: есть гладильная доска, стиральная машинка, кухня для приготовления пищи.
В номере: кондиционер, ТВ, холодильник, чайник, душ, туалет.
До моря 1 км (будет организован трансфер из отеля по графику).
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.