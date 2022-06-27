Каспийский вояж. Отдых на Каспийском море

Мы приглашаем Вас отдохнуть на Каспийском море в уютном этно-доме в г Дербент

5
3 отзыва
Мы приглашаем Вас отдохнуть на Каспийском море в уютном этно-доме в г Дербент.

Этот тур познакомит Вас с культурой республики и ошеломляющими видами, которые дарят вдохновение каждому путешественнику.

Вы окунетесь в историю «страны гор», погуляете по узким улочкам дагестанских селений, заберетесь на неприступную крепость и попробуете местную гастрономию на вкус.
Каспийский вояж. Отдых на Каспийском море
Каспийский вояж. Отдых на Каспийском море
Каспийский вояж. Отдых на Каспийском море
Каспийский вояж. Отдых на Каспийском море
Каспийский вояж. Отдых на Каспийском море
Каспийский вояж. Отдых на Каспийском море
Каспийский вояж. Отдых на Каспийском море
Каспийский вояж. Отдых на Каспийском море
Каспийский вояж. Отдых на Каспийском море
Каспийский вояж. Отдых на Каспийском море
Каспийский вояж. Отдых на Каспийском море
Каспийский вояж. Отдых на Каспийском море
Каспийский вояж. Отдых на Каспийском море
Каспийский вояж. Отдых на Каспийском море
Каспийский вояж. Отдых на Каспийском море
Ближайшие даты:
13
авг
20
авг
27
авг

Что вас ожидает 🤩

Пляжный отдых
Пляжный отдых
Будем отдыхать на самых лучших песчаных пляжах Дагестана
Национальная кухня
Национальная кухня
Попробуем необычную и очень вкусную кухню Кавказа
Теплый прием
Теплый прием
Познакомимся с гостеприимными местными жителями и увидим их быт и обычаи
Древний Дербент
Древний Дербент
Посетим самый южный и древний город России
Экраноплан «Лунь»
Экраноплан «Лунь»
Увидим уникальный экспонат, аналогов которому нет во всем мире

Программа тура по дням

1 день

Встреча

Встреча группы в аэропорту г. Махачкала до 12.00.

Посадка в автобус.

Переезд в Дербент.

Размещение в уникальном этно-доме (1 км до моря).

Свободное время.

ВстречаВстречаВстречаВстреча
2 день

Нарын-Кала и Джума Мечеть. Экраноплан «Лунь»

08.00 Завтрак в гостинице.

09.30 Сбор группы на экскурсию.

Экскурсия по цитадели Нарын-Кала.

Прогулка по Магалам (Старый город).

Посещение Джума Мечети.

Экскурсия откроет нам древнюю историю цитадели, которая тысячи лет защищала город от нашествия кочевников.

Именно здесь проходила часть знаменитого «Шелкового пути».

Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.

Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Переезд к новой набережной Дербента.

Экскурсия на Экраноплан «Лунь».

«Каспийский монстр» — советский ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903 «Лунь» — уникальный экспонат, аналогов которому нет во всем мире.

Нарын-Кала и Джума Мечеть. Экраноплан «Лунь»Нарын-Кала и Джума Мечеть. Экраноплан «Лунь»Нарын-Кала и Джума Мечеть. Экраноплан «Лунь»Нарын-Кала и Джума Мечеть. Экраноплан «Лунь»
3 день

Отдых на море

08.00 Завтрак в этно-доме.

Свободное время.

Отдых на мореОтдых на мореОтдых на мореОтдых на море
4 день

Хучнинская крепость

08.00 Завтрак в гостинице.

09.30 Сбор группы в автобусе.

Отъезд на экскурсию в Хучни.

Сегодня нам предстоит стать гостем в кавказской семье в одном из сел Южного Дагестана, где мы познакомимся с бытом и традициями табасаранского народа.

Мы прочувствуем настоящее кавказское гостеприимство и попробуем домашнюю эко- кухню.

Мы посетим Хучнинскую крепость — символ героического прошлого народа, который возвышается над селом.

Ханагский водопад высотой около 20 метров — излюбленное место отдыха жителей.

Заглянем в гости к табасаранской семье, где за обедом узнаем о традициях, современном быте, воспитании и религии.

Здесь нас научат готовить чуду и покажут мастер-класс по ковроткачеству.

Отъезд в гостиницу.

Свободное время.

Хучнинская крепостьХучнинская крепостьХучнинская крепостьХучнинская крепость
5 день

Отдых на море

08.00 Завтрак в гостинице.

Свободное время.

6 день

Отдых на море

Завтрак в гостинице.

Свободное время.

7 день

Отдых на море

Завтрак в гостинице.

Свободное время.

8 день

Отъезд

Завтрак.

12.00 Сбор группы с вещами.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в этно-доме “Дербент”.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Стоимость 1/2 twin/dbl19 000
Доплата за одноместное размещение5 000

Варианты проживания

Этно-дом «Дербент»

7 ночей

Уникальное жилье — этно-дом «Дербент».

Атмосфера домашнего уюта: есть гладильная доска, стиральная машинка, кухня для приготовления пищи.

В номере: кондиционер, ТВ, холодильник, чайник, душ, туалет.

До моря 1 км (будет организован трансфер из отеля по графику).

Этно-дом «Дербент»Этно-дом «Дербент»Этно-дом «Дербент»Этно-дом «Дербент»Этно-дом «Дербент»Этно-дом «Дербент»Этно-дом «Дербент»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер аэропорт — отель — аэропорт
  • Проживание в гостинице
  • Питание по программе
  • Обзорная экскурсия по городу Дербент
  • Экскурсия в Хучни
  • Трансфер на море по графику
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Сувениры
  • Доп. экскурсии по Дагестану
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • зубная паста и щетка;
  • шампунь-гель;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • купальник;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь и шлепки;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
27 июня 2022
Гид Анастасия, водитель Замир.
Замечательный гид, водитель - отличный профессионал.
Е
26 июня 2022
Тур "Большое путешествие по Дагестану. Все самое интересное за 5 дней!» с 15.06.2022 по 19.06.2022. Принимающая сторона гид Ксения и водитель Раджаб. Путешествие по Дагестану было просто восхитительным! Сулакский каньон, Карадахская теснина, аул Гамсутль, водопады и виды просто потрясающие. Проживание в разных гостиницах по пути следования экономило время, а размещение на горной туристической базе придало особую атмосферу гор. Обеды в этнодомах, обеды в которых готовились хозяйками в национальном стиле (хинкал, чуду, урбеч, абрикосовая каша) были наивкуснейшими, гостеприимные хозяева поделились традициями и создали ощущение погружения в быт. Рекомендую всем побывать в этом живописном крае с гостеприимными и радушными жителями. Спасибо Большой стране за компетентное оформление тура, менеджеры оперативно отвечали на все интересующие вопросы как до, так и после оформления путевки. Отдельное спасибо гиду Ксении и водителю Раджабу, которые позаботились о нашем комфорте и безопасности, путешествие с ними было легким, интересным и запоминающимся! Хочется вернуться снова!
М
23 июня 2022
Все было нормально

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