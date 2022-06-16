Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану

За три дня Вы увидите самые знаменитые и живописные места Дагестана: от величественных гор

4.7
3 отзыва
За три дня Вы увидите самые знаменитые и живописные места Дагестана: от величественных гор и чарующего Каспия до горных селений, аулов – призраков и старинных крепостей.

Вас вдохновит непростая история этой гордой республики и Вы окунетесь в атмосферу кавказского гостеприимства!
Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану
Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану
Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану
Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану
Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану
Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану
Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану
Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану
Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану
Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану
Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану
Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану
Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану
Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану
Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану
Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану
Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану
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Что вас ожидает 🤩

Дагестанский Мачу-Пикчу
Дагестанский Мачу-Пикчу
Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура заброшенного аула Гамсутль погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев
Водная прогулка
Водная прогулка
Прокатимся с ветерком на катере по Сулаку
Сочная кухня Дагестана
Сочная кухня Дагестана
Пообедаем в форелевом хозяйстве, оценим аварскую традиционную и южно-дагестанскую кухни
Крепость Нарын-Кала
Крепость Нарын-Кала
Побываем в легендарной цитадели, входящей в перечень ЮНЕСКО как памятник мировой значимости

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Сулакский каньон, катание на катере

Встреча группы в аэропорту г. Махачкала.

Рекомендуемое время прилета — до 11:00.

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.

Прежде всего гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в форелевом хозяйстве, где нам предложат вкуснейшую форель или шашлык на выбор.

Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон. 

Насладившись красотой и величием каньона, мы спускаемся к Чиркейскому водохранилищу.

Катание на катере по бирюзовым водам Сулака зарядит нас положительными эмоциями, которыми мы будем делиться по пути в гостиницу.

Размещение в гостинице (компания оставляет за собой право предоставить гостиницу в городах Избербаш или Дербент) на берегу Каспийского моря.

Встреча, Сулакский каньон, катание на катереВстреча, Сулакский каньон, катание на катереВстреча, Сулакский каньон, катание на катереВстреча, Сулакский каньон, катание на катереВстреча, Сулакский каньон, катание на катере
2 день
Аулы Гуниб и Гамсутль

Завтрак в отеле.

Сегодня нам предстоит путь в горный Дагестан и знакомство с традициями аварского народа.

Гамсутль — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря. 

Он полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов «дагестанского Мачу-Пикчу» гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы. 

Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура аула погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев.

На обеде мы попробуем национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовую кашу.

Далее мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны. 

Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей.

Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.

После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы возвращаемся в гостиницу.

Аулы Гуниб и ГамсутльАулы Гуниб и ГамсутльАулы Гуниб и ГамсутльАулы Гуниб и ГамсутльАулы Гуниб и ГамсутльАулы Гуниб и ГамсутльАулы Гуниб и Гамсутль
3 день
Крепость Нарын-Кала, Джума мечеть, Девичья баня, домик Петра I

Завтрак в гостинице. 

Освобождение номеров.

Третий день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.

Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.

Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.

Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году. 

Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.

Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане.

Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.

Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.

Трансфер группы в аэропорт.

Время вылета из Дагестана — после 18:00.

Крепость Нарын-Кала, Джума мечеть, Девичья баня, домик Петра IКрепость Нарын-Кала, Джума мечеть, Девичья баня, домик Петра IКрепость Нарын-Кала, Джума мечеть, Девичья баня, домик Петра I

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб.:

Размещение 31.09.22 -31.12.22с 01.06.22-30.09.22
Стоимость 1/2 twin/dbl19 90025 000
Детям до 12 лет-22 500
Доплата за одноместное размещение 5 0006 000
Дополнительная ночь в гостинице в Махачкале 4 000 4 000

Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в гостиницах 3* на берегу Каспийского моря
  • Питание, указанное в программе тура (НВ)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Катание на катере по каньону
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • зубная паста и щетка;
  • шампунь-гель;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • купальник;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь и шлепки;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
М
16 июня 2022
Довольно насыщенный тур: тут есть и горы, красивые пейзажи, есть смотровые, прогулка на озере и древний город.

Я бы оценил тур как очень положительный вариант с учетом кол-ва доступного свободного времени и денег.

Из минусов: лично я особо не впечатлялся Дербентом и короткой экскурсией по нему. Мне бы было интереснее посмотреть Дюны или что-то из гор, но тут скорее сугубо личные впечатления
М
7 июня 2022
Приобретали тур в Дагестан. Очень понравилось путешествие и то, как оно было организовано. На протяжении всего времени до начала тура возникали вопросы, которые не оставались без внимания Большой страны. Один из них заключался в том, что были вынуждены менять билеты на самолет, которые также приобретали в пакете тура, в связи с изменением времени рейса. Организаторы оперативно предложили более удобные и подходящие для нас варианты, осуществили покупку новых и возврат денежных средств за старые.
Сам Дагестан потряс масштабами своих красот. Обязательно вернемся посетить другие места, такие непременно остались. Гид тоже очень понравился, создалось впечатление авторского тура, наполненного позитивом и хорошим настроением. За всё это хочется выразить огромную благодарность всем принимающим участие в создании нашего путешествия.
А
2 июня 2022
Здравствуйте.
Меня зовут Степанова Анна.
Мы с Николаем Кураевым были в туре « Кавказский экспромт» с 27.05 по 29.05.
Нашим гидом,по счастью, была Анастасия Кореннва
Хотим выразить благодарность за ее работу.
Анастасия включилась в ситуацию как только мы приземлились и все время нашего путешествия.
Приятно было слушать грамотную и хорошо организованную речь. Информированность человека и логичность подачи сразу завоевали наше доверие. Детали и мелочи всегда выдают профессионала.
Анастасия всегда знала как лучше построить маршрут, сколько времени потребуется на тот или иной объект или дорогу. И она ни разу не ошиблась! Всегда отвечала на все вопросы и обращалась к нам интересуясь нашим мнением и впечатлениями. Подсказывала куда можно пойти в свободное время и где можно перекусить.
Географическое положение, традиции, история, кухня, культура региона во всех этих темах Анастасия спокойно ориентируется.
Мы много путешествуем по России и нам есть с чем сравнивать. Анастасия очень достойно представляет регион и его жителей гостям. Спасибо большое.
Это мнение разделяют все туристы нашей группы.

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