Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану зимой

За три дня Вы увидите самые знаменитые и живописные места Дагестана

4.7
3 отзыва
За три дня Вы увидите самые знаменитые и живописные места Дагестана: от величественных гор и чарующего Каспия до горных селений, аулов – призраков и старинных крепостей.

Вас вдохновит непростая история этой гордой республики и Вы окунетесь в атмосферу кавказского гостеприимства!
Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану зимой
Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану зимой
Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану зимой
Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану зимой
Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану зимой
Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану зимой
Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану зимой
Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану зимой
Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану зимой
Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану зимой
Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану зимой
Кавказский экспромт. Тур выходного дня по Дагестану зимой
Ближайшие даты:
6
янв
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фев
10
фев
17
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Что вас ожидает 🤩

Сулакский каньон
Сулакский каньон
Увидим чудо, которое сравнивают со знаменитым Гранд-каньоном штата Колорадо, глубочайший каньон Европы
Сочная кухня Дагестана
Сочная кухня Дагестана
Пообедаем в форелевом хозяйстве, оценим аварскую традиционную и южно-дагестанскую кухни
Крепость Нарын-Кала
Крепость Нарын-Кала
Побываем в легендарной цитадели, входящей в перечень ЮНЕСКО как памятник мировой значимости

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Сулакский каньон

Встреча группы в аэропорту г. Махачкала.

Рекомендуемое время прилета — до 12:00.

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.

Прежде всего гостя на Кавказе принято накормить, направляемся на обед, где нам предложат вкуснейший Кавказский обед в нашем этно-доме.

Во время обеда вы отведаете настоящие вкусные шашлыки, где вам проведут мастер-класс от нашего шеф-повара.

Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.

Катание на катере по бирюзовым водам Чиркейского водохранилища зарядит нас положительными эмоциями.

Посещение форелевого хозяйства “Главрыба”.

Свободное время для самостоятельного ужина.

На территории есть парк развлечений и вы сможете прокатиться на колесе обозрения, любуясь красивыми пейзажами.

Размещение в гостинице (компания оставляет за собой право предоставить гостиницу в городах Махачкала/Каспийск/Избербаш/Дербент).

Встреча, Сулакский каньонВстреча, Сулакский каньонВстреча, Сулакский каньон
2 день

Аулы Гуниб и Гамсутль (посещение в зависимости от погодных условий)

Завтрак в отеле.

Сегодня нам предстоит путь в горный Дагестан и знакомство с традициями аварского народа.

Мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны.

Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей.

Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.

После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы возвращаемся в гостиницу (компания оставляет за собой право предоставить гостиницу в городах Махачкала/Каспийск/Избербаш/Дербент).

Аулы Гуниб и Гамсутль (посещение в зависимости от погодных условий)Аулы Гуниб и Гамсутль (посещение в зависимости от погодных условий)Аулы Гуниб и Гамсутль (посещение в зависимости от погодных условий)Аулы Гуниб и Гамсутль (посещение в зависимости от погодных условий)Аулы Гуниб и Гамсутль (посещение в зависимости от погодных условий)
3 день

Крепость Нарын-Кала, Джума мечеть. Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Третий день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.

Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.

Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.

Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году.

Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.

Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане.

Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.

Завершаем наше путешествие застольем в этно-доме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.

Трансфер группы в аэропорт.

Время вылета из Дагестана — после 18:30.

Крепость Нарын-Кала, Джума мечеть. ОтъездКрепость Нарын-Кала, Джума мечеть. ОтъездКрепость Нарын-Кала, Джума мечеть. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в городах Махачкала/Каспийск/Избербаш/Дербент.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

РазмещениеСтоимость
Стоимость 1/2 twin/dbl25 000
Детям до 12 лет22 500
Доплата за одноместное размещение6 000
Дополнительная ночь в гостинице в Махачкале4 000

Ниже указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Гостиница «Океан»

2 ночи

Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в гостиницах 3*
  • Питание, указанное в программе тура (НВ)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Катание на катере
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • зубная паста и щетка;
  • шампунь-гель;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • купальник;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь и шлепки;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Рекомендуемые рейсы
  • Из Москвы: АК Россия -08:00-11:00 / АК Победа 07:45- 10:30
  • Из Махачкалы: АК Россия 18:50/ АК Победа 20:20
  • Из Санкт-Петербурга рекомендуется прилет на тур накануне: АК Россия 10:55-14:20/ АК Победа 18:10-21:20
  • Из Махачкалы вылет на следующий день: АК Россия -15:20
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
20 дек 2022
Организация тура на высоте. Спасибо! Все чётко! Будем в дальнейшем пользоваться вашими услугами!
Т
29 ноя 2022
Организация тура была на высоком уровне!
М
24 окт 2022
Всё неплохо. Но хотелось бы больше времени на такие локации как Гамсутль,Дербент, Сулакский каньон. . Времени на который было не более 40 минут, а дорога достаточно длинная, считая что это первая локация после аэропорта и обеда у местных жителей. Спасибо нашему менеджеру: Юлии, которая была на связи и отвечала и помогала с решением вопросов!!

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