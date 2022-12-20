Встреча группы в аэропорту г. Махачкала.
Рекомендуемое время прилета — до 12:00.
Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.
Прежде всего гостя на Кавказе принято накормить, направляемся на обед, где нам предложат вкуснейший Кавказский обед в нашем этно-доме.
Во время обеда вы отведаете настоящие вкусные шашлыки, где вам проведут мастер-класс от нашего шеф-повара.
Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.
Катание на катере по бирюзовым водам Чиркейского водохранилища зарядит нас положительными эмоциями.
Посещение форелевого хозяйства “Главрыба”.
Свободное время для самостоятельного ужина.
На территории есть парк развлечений и вы сможете прокатиться на колесе обозрения, любуясь красивыми пейзажами.
Размещение в гостинице (компания оставляет за собой право предоставить гостиницу в городах Махачкала/Каспийск/Избербаш/Дербент).
Завтрак в отеле.
Сегодня нам предстоит путь в горный Дагестан и знакомство с традициями аварского народа.
Мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны.
Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей.
Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.
После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы возвращаемся в гостиницу (компания оставляет за собой право предоставить гостиницу в городах Махачкала/Каспийск/Избербаш/Дербент).
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Третий день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.
Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.
Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году.
Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.
Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане.
Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.
Завершаем наше путешествие застольем в этно-доме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.
Трансфер группы в аэропорт.
Время вылета из Дагестана — после 18:30.
Тур предусматривает проживание в гостинице в городах Махачкала/Каспийск/Избербаш/Дербент.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Размещение
|Стоимость
|Стоимость 1/2 twin/dbl
|25 000
|Детям до 12 лет
|22 500
|Доплата за одноместное размещение
|6 000
|Дополнительная ночь в гостинице в Махачкале
|4 000
Ниже указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.
Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.
В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.