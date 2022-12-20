1 день

Встреча, Сулакский каньон

Встреча группы в аэропорту г. Махачкала.

Рекомендуемое время прилета — до 12:00.

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.

Прежде всего гостя на Кавказе принято накормить, направляемся на обед, где нам предложат вкуснейший Кавказский обед в нашем этно-доме.

Во время обеда вы отведаете настоящие вкусные шашлыки, где вам проведут мастер-класс от нашего шеф-повара.

Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.

Катание на катере по бирюзовым водам Чиркейского водохранилища зарядит нас положительными эмоциями.

Посещение форелевого хозяйства “Главрыба”.

Свободное время для самостоятельного ужина.

На территории есть парк развлечений и вы сможете прокатиться на колесе обозрения, любуясь красивыми пейзажами.

Размещение в гостинице (компания оставляет за собой право предоставить гостиницу в городах Махачкала/Каспийск/Избербаш/Дербент).