Красоты Юждага: Самурский лес, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»

Красоты Юждага

5
1 отзыв
Красоты Юждага: Самурский лес, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Красоты Юждага: Самурский лес, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Красоты Юждага: Самурский лес, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Красоты Юждага: Самурский лес, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Красоты Юждага: Самурский лес, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Красоты Юждага: Самурский лес, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»

Что вы увидите 🤩

  • Самурский лиановый лес
  • Ботанический сад в Тагиркенте
  • Экраноплан Лунь и Песчаный пляж
  • Крепость «7 братьев и 1 сестры»
  • Хучнинский водопад
  • Ханагские каскады
Единственный в России субтропический лиановый лес "Самурский", Хучнинский водопад, Крепость "7 братьев и 1 сестры", Ханагские каскады, Экраноплан "Лунь", а также вкусный национальный обед ждут вас в туре по Южному Дагестану

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Взрослый (14+)
2 500 ₽
Детский (до 14 лет)
2 250 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспорт (туда и обратно)
  • услуги гида-проводника
  • обед
Что не входит
  • личные расходы
  • сувениры
Место начала и завершения
ул. Буйнакского, 25, Дербент
Когда и сколько длится?
Когда: вт, чт в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

вт, чт в 09:00

АЯ-Тур
АЯ-Тур
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