Единственный в России субтропический лиановый лес "Самурский", Хучнинский водопад, Крепость "7 братьев и 1 сестры", Ханагские каскады, Экраноплан "Лунь", а также вкусный национальный обед ждут вас в туре по Южному Дагестану
Цены на экскурсию
Для группы 1-20 человек
Взрослый (14+)
2 500 ₽
Детский (до 14 лет)
2 250 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
транспорт (туда и обратно)
услуги гида-проводника
обед
Что не входит
личные расходы
сувениры
Место начала и завершения
ул. Буйнакского, 25, Дербент
Когда и сколько длится?
Когда: вт, чт в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.