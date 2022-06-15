Летний тур в Дагестан

Насыщенный тур по самым крутым местам Дагестана. Отправимся к знаменитому памятнику советского самолетостроения

5
3 отзыва
Насыщенный тур по самым крутым местам Дагестана. Отправимся к знаменитому памятнику советского самолетостроения — экраноплану «Лунь».

Побываем на Сулакском каньоне и увидим красоту Каспийского моря, прогуляемся по старинным городам Дагестана — Дербент и Махачкала.
Летний тур в Дагестан
Летний тур в Дагестан
Летний тур в Дагестан
Летний тур в Дагестан
Летний тур в Дагестан
Летний тур в Дагестан
Летний тур в Дагестан
Летний тур в Дагестан
Летний тур в Дагестан
Летний тур в Дагестан
Летний тур в Дагестан
Летний тур в Дагестан
Летний тур в Дагестан
Летний тур в Дагестан
Летний тур в Дагестан
Летний тур в Дагестан
Ближайшие даты:
10
июн

Что вас ожидает 🤩

Бархан Сары-Кум
Бархан Сары-Кум
Посетим самый крупный в Европе песчаный бархан
Национальная кухня
Национальная кухня
Попробуем кавказские блюда от мастеров своего дела
Быт и культура Северного Кавказа
Быт и культура Северного Кавказа
Посетим древнейшие города и селения, знаменитые мечети и боевые крепости
Уникальные природные объекты
Уникальные природные объекты
Посетим самые удивительные и прекрасные природные чудеса Дагестана
Сулакский каньон
Сулакский каньон
С высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана — Сулакского каньона

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Сулакский каньон и Бархан Сарыкум

Встречаем группу в аэропорту Уйташ г. Махачкала (до 11:00 мск) и выдвигаемся в сторону Сулакского каньона.

Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.

Там мы пересядем на мощные катера и словим драйв на 30-минутной прогулке под управлением опытных капитанов.

После это мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота в самой высокой точке 1920 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана — Сулакского каньона.

Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».

По окончании прогулки держим путь в Махачкалу.

По дороге заезжаем на Бархан Сары-Кум, удивительный природный объект и самый крупный в Европе песчаный бархан.

Именно здесь снимался легендарный фильм «Белое солнце пустыни» (подъем по желанию, билет оплачивается дополнительно).

Трансфер в отель «Азимут», Каспийск.

Отдых.

Встреча, Сулакский каньон и Бархан СарыкумВстреча, Сулакский каньон и Бархан СарыкумВстреча, Сулакский каньон и Бархан СарыкумВстреча, Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
2 день

Гуниб, Чох, Гамсутль

Завтрак в отеле.

Экскурсия в аулы Гуниб, Чох, Гамсутль.

Свободное время.

Ночевка в отеле «Азимут».

Гуниб, Чох, ГамсутльГуниб, Чох, ГамсутльГуниб, Чох, ГамсутльГуниб, Чох, Гамсутль
3 день

Дербент

Утро начнется с завтрака в ресторане отеля.

Далее держим путь в самый древний город России — Дербент.

Знакомство с городом начнем с экскурсии в Цитадель Нарын-Кала, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По окончании — прогулка по улочкам Старого города (магалам).

Вы увидите Древнюю Джума- Мечеть (733 г п), комплекс Девичьи Бани, посетите Домик Петра (землянку Петра I), место ночлега Петра I в период Персидского похода.

По окончании экскурсии великолепный национальный обед в ресторане « Шелковый Путь» с панорамным видом на Дербент.

После обеда отправимся к знаменитому памятнику советского самолетостроения — каспийскому монстру — экраноплану «Лунь».

По окончании насыщенного дня нас ждет трансфер в Каспийск.

По желанию можно посетить спа–зону или поплавать в открытом бассейне с подогреваемой водой.

Ночевка в отеле «Азимут».

ДербентДербентДербентДербент
4 день

Махачкала

Завтрак в отеле.

Переезд в столицу республики.

Автомобильно-пешеходный тур по Махачкале с покупкой сувениров и заездом на смотровую площадку Тарки-тау.

Трансфер в аэропорт.

Вылет домой.

МахачкалаМахачкалаМахачкалаМахачкала

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Азимут (двухместный номер) г. Каспийск на берегу моря.

Варианты проживания

Азимут

3 ночи

До пляжа можно дойти всего за 2 минуты. Отель «AZIMUT Каспийск» расположен в городе Каспийске, в 2,5 км от стадиона «‎Анжи Арена»‎. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр.

В числе удобств круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. Гости могут заказать напитки в баре.

В некоторых номерах обустроена кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром.

По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».

В отеле «AZIMUT Каспийск» гости могут отдыхать на террасе.

Расстояние до международного аэропорта Уйташ составляет 9 км.

АзимутАзимутАзимутАзимутАзимутАзимутАзимут

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (завтраки, обед на Главрыбе и в ресторане Шелковый путь)
  • Трансферы
  • Экскурсионная программа на четыре дня
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды и ужины)
  • Подъем на Бархан Сары-Кум
  • Прогулка на катере
  • Услуги, не описанные в программе
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
15 июня 2022
Все отлично, все понравилось)
Отдельное спасибо сопровождающему Марату и гиду - Рассулу.
И
18 июня 2022
Огромное спасибо менеджеру. Это Инна Тужикова. Всегда на связи, на все вопросы отвечала оперативно и обстоятельно
В
17 июня 2022
Спасибо! Оперативно, четко, грамотно.

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