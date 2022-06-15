Встречаем группу в аэропорту Уйташ г. Махачкала (до 11:00 мск) и выдвигаемся в сторону Сулакского каньона.
Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.
Там мы пересядем на мощные катера и словим драйв на 30-минутной прогулке под управлением опытных капитанов.
После это мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота в самой высокой точке 1920 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана — Сулакского каньона.
Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».
По окончании прогулки держим путь в Махачкалу.
По дороге заезжаем на Бархан Сары-Кум, удивительный природный объект и самый крупный в Европе песчаный бархан.
Именно здесь снимался легендарный фильм «Белое солнце пустыни» (подъем по желанию, билет оплачивается дополнительно).
Трансфер в отель «Азимут», Каспийск.
Отдых.
Завтрак в отеле.
Экскурсия в аулы Гуниб, Чох, Гамсутль.
Свободное время.
Ночевка в отеле «Азимут».
Утро начнется с завтрака в ресторане отеля.
Далее держим путь в самый древний город России — Дербент.
Знакомство с городом начнем с экскурсии в Цитадель Нарын-Кала, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
По окончании — прогулка по улочкам Старого города (магалам).
Вы увидите Древнюю Джума- Мечеть (733 г п), комплекс Девичьи Бани, посетите Домик Петра (землянку Петра I), место ночлега Петра I в период Персидского похода.
По окончании экскурсии великолепный национальный обед в ресторане « Шелковый Путь» с панорамным видом на Дербент.
После обеда отправимся к знаменитому памятнику советского самолетостроения — каспийскому монстру — экраноплану «Лунь».
По окончании насыщенного дня нас ждет трансфер в Каспийск.
По желанию можно посетить спа–зону или поплавать в открытом бассейне с подогреваемой водой.
Ночевка в отеле «Азимут».
Завтрак в отеле.
Переезд в столицу республики.
Автомобильно-пешеходный тур по Махачкале с покупкой сувениров и заездом на смотровую площадку Тарки-тау.
Трансфер в аэропорт.
Вылет домой.
Тур предусматривает проживание в гостинице Азимут (двухместный номер) г. Каспийск на берегу моря.
До пляжа можно дойти всего за 2 минуты. Отель «AZIMUT Каспийск» расположен в городе Каспийске, в 2,5 км от стадиона «Анжи Арена». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр.
В числе удобств круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. Гости могут заказать напитки в баре.
В некоторых номерах обустроена кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром.
По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».
В отеле «AZIMUT Каспийск» гости могут отдыхать на террасе.
Расстояние до международного аэропорта Уйташ составляет 9 км.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.