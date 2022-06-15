1 день

Встреча, Сулакский каньон и Бархан Сарыкум

Встречаем группу в аэропорту Уйташ г. Махачкала (до 11:00 мск) и выдвигаемся в сторону Сулакского каньона.

Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.

Там мы пересядем на мощные катера и словим драйв на 30-минутной прогулке под управлением опытных капитанов.

После это мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота в самой высокой точке 1920 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана — Сулакского каньона.

Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».

По окончании прогулки держим путь в Махачкалу.

По дороге заезжаем на Бархан Сары-Кум, удивительный природный объект и самый крупный в Европе песчаный бархан.

Именно здесь снимался легендарный фильм «Белое солнце пустыни» (подъем по желанию, билет оплачивается дополнительно).

Трансфер в отель «Азимут», Каспийск.

Отдых.