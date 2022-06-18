Новогодний Дагестан

Удивительный, манящий тур по самым интересным местам Дагестана. Новый год в этом месте - одно из лучших начал года

5
3 отзыва
Удивительный, манящий тур по самым интересным местам Дагестана. Новый год в этом месте – одно из лучших начал года!
Новогодний Дагестан
Новогодний Дагестан
Новогодний Дагестан
Новогодний Дагестан
Новогодний Дагестан
Новогодний Дагестан
Новогодний Дагестан
Новогодний Дагестан
Ближайшие даты:
30
дек

Описание

Преимущество этого путешествия:

  • отметим Новый год в теплой компании, на берегу Каспийского моря;
  • гастрономические изыски – отведаем национальные блюда в лучших заведениях республики;
  • быт и культура Северного Кавказа – посетим древнейшие города и селения, знаменитые мечети, музеи, боевые крепости и многое другое;
  • побываем один из главных историко-культурных центров Дагестана – селение Ахты.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Сулакский каньон

Встречаем группу в аэропорту Уйташ г. Махачкала (до 11:00 мск) и выдвигаемся через Буйнакский перевал в сторону Сулакского каньона.

Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.

Там вы начнете с упоением наполнять ваш фотоальбом, посвященный Дагестану и Новогодним каникулам, множеством красивых видов нетронутой природы.

После это мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота около 1000 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана – Сулакского каньона.

Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».

После небольшого отдыха нам предстоит переезд в самый Древний город России – Дербент.

Размещение в отеле на берегу Каспийского моря.

Отдых.

Встреча, Сулакский каньонВстреча, Сулакский каньонВстреча, Сулакский каньонВстреча, Сулакский каньон
2 день
Экскурсия по Дербенту, Новогодний банкет

Утро начнется с завтрака в ресторане отеля.

Далее переезд на экскурсию в Цитадель Нарын-Кала и полное погружение в захватывающую историю крепости.

По окончании – прогулка по улочкам Старого города (магалам).

Вы увидите Древнюю Джума- Мечеть (недавно внесенную в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО), комплекс Девичьи Бани, посетите Домик Петра (землянку Петра I), место ночлега Петра I в период Персидского похода.

По окончании экскурсии великолепный национальный обед в ресторане «Шелковый Путь» с панорамным видом на Дербент.

После обеда трансфер в отель и свободное время для желающих погулять по набережной, посетить Дербентский рынок или просто немного отдохнуть в номере перед насыщенной Новогодней Программой.

Новогодний банкет 22:00 – 02:00.

Экскурсия по Дербенту, Новогодний банкетЭкскурсия по Дербенту, Новогодний банкетЭкскурсия по Дербенту, Новогодний банкетЭкскурсия по Дербенту, Новогодний банкет
3 день
Свободное время

Завтрак в отеле.

Свободное время.

Отдых.

4 день
Хучни

После завтрака в отеле нас ждет экскурсия в Хучни — центр Табасаранского района Дагестана.

Осмотрим Хучнинскую крепость «Семи братьев и одной сестры», местный музей, послушаем легенды.

Прогуляемся к уникальному живописному месту «маленькой Швейцарии» — Хучнинскому водопаду.

Отсюда наш путь лежит на обед в национальном стиле в этно-доме.

После обеда свободное время.

Отдых.

ХучниХучни
5 день
Село Ахты, горячие источники

После завтрака в отеле отправляемся на экскурсию в Ахты.

Экскурсия начнется с посещения Ахтынского музея, в фондах которого более 10000 экспонатов.

Далее прогулка по современному Ахты и по старому Ахты.

Село расположено 1100 м над уровнем моря, в долине реки Самур.

Подъем к ротонде – для желающих.

Требует физической подготовки.

Но даже с половины высоты лестницы открывается очень красивый вид.

15:00 Обед в гостях у ахтынцев.

Посещение целебных горячих серных источников, известных с 4 в н.э.

После них в Дербент вы вернетесь бодрыми и отдохнувшими.

Свободное время.

Отдых.

Село Ахты, горячие источникиСело Ахты, горячие источники
6 день
Завершение программы

Завтрак в отеле.

Трансфер в Махачкалу.

Вылет домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в стандартных двухместных номерах. Подробности узнавайте при бронировании тура.

Доплата за одноместное размещение – 7 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Питание, указанное в программе
  • Новогодний банкет
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Страховка
  • Доплата за одноместное размещение – 7 000 руб.
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
18 июня 2022
Огромное спасибо менеджеру. Это Инна Тужикова. Всегда на связи, на все вопросы отвечала оперативно и обстоятельно
В
17 июня 2022
Спасибо! Оперативно, четко, грамотно.
Э
15 июня 2022
Выше всех похвал. Организация Большой Страны, принимающей стороны, гиды - супер. Всем рекомендую!!!

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