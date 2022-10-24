Новогодний вояж в Дагестане

Отправляемся в новогоднее путешествие по Дагестану

4.7
3 отзыва
Отправляемся в новогоднее путешествие по Дагестану. Вы посетите Сулакский каньон, пещеру Нохъо с подвесным мостом и водопад Тобот.

Вы научитесь танцевать лезгинку, увидите как готовится урбеч, попробуете местные вина и прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу. А еще отметите Новый год в гостеприимной и живописной республике.
Новогодний вояж в Дагестане
Новогодний вояж в Дагестане
Новогодний вояж в Дагестане
Новогодний вояж в Дагестане
Новогодний вояж в Дагестане
Новогодний вояж в Дагестане
Новогодний вояж в Дагестане
Новогодний вояж в Дагестане
Новогодний вояж в Дагестане
Новогодний вояж в Дагестане
Новогодний вояж в Дагестане
Новогодний вояж в Дагестане
Новогодний вояж в Дагестане
Новогодний вояж в Дагестане
Новогодний вояж в Дагестане
Новогодний вояж в Дагестане
Новогодний вояж в Дагестане
Новогодний вояж в Дагестане
Новогодний вояж в Дагестане
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает 🤩

Новый год в Дагестане
Новый год в Дагестане
Встретим наступающий 2023 год среди горных вершин и потрясающих зимних пейзажей
Прогулка на катере
Прогулка на катере
Получим бодрящую порцию адреналина от поездки по Чиркейскому водохранилищу
Зажигательная лезгинка
Зажигательная лезгинка
Выучим национальный танец на мастер-классе от гида-джигита
Пикник с дегустацией домашних вин
Пикник с дегустацией домашних вин
Насладимся прогулкой по Самурскому лесу и вкусно пообедаем
Активности на замерзшем озере
Активности на замерзшем озере
Покатаемся на ватрушках, коньках или лошадях. А еще попьем горячий чай из самовара на берегу озера
Дагестанская нутелла
Дагестанская нутелла
Увидим процесс производства урбеча и попробуем его на вкус

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон - форелевое хозяйство «Главрыба» - пещера Нохъо - катание на катере по Чиркейскому водохранилищу

Встреча в аэропорту Махачкалы.

Рекомендуем прилететь до 11:30. Если вы прилетаете накануне или приезжаете на ж/д вокзал, сообщите об этом при бронировании.

Посадка в автобус.

Наше знакомство начнется со знакомства с Сулакским каньоном – жемчужиной Дагестана.

Со смотровой площадки п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулакского каньона.

Обед на Форелевом хозяйстве «Главрыба» из свежевыловленной форели.

После небольшого отдыха нам предстоит завораживающее приключение.

Посетим пещеру «Нохьо».

Получим заряд адреналина, прогуливаясь по подвесному мосту над Сулакским каньоном. В пещерах проложено множество лабиринтов общей протяженностью несколько сотен метров.

Далее нас ждет увлекательная экскурсия и катание на катере по Чиркейскому водохранилищу.

Прогулка будет длиться примерно 30 минут. Советуем одеться потеплее.

Трансфер в Азимут отель Каспийск.

Размещение.

Свободное время.

Сулакский каньон - форелевое хозяйство «Главрыба» - пещера Нохъо - катание на катере по Чиркейскому водохранилищуСулакский каньон - форелевое хозяйство «Главрыба» - пещера Нохъо - катание на катере по Чиркейскому водохранилищуСулакский каньон - форелевое хозяйство «Главрыба» - пещера Нохъо - катание на катере по Чиркейскому водохранилищуСулакский каньон - форелевое хозяйство «Главрыба» - пещера Нохъо - катание на катере по Чиркейскому водохранилищуСулакский каньон - форелевое хозяйство «Главрыба» - пещера Нохъо - катание на катере по Чиркейскому водохранилищуСулакский каньон - форелевое хозяйство «Главрыба» - пещера Нохъо - катание на катере по Чиркейскому водохранилищу
2 день

Махачкала

Завтрак в гостинице.

Далее отправляемся на экскурсию по столице Дагестана – Махачкала.

Во время экскурсии вы узнаете почему Махачкала – один из самых противоречивых городов страны.

Вы узнаете, почему ее называют «современным Вавилоном», чем живут старые улицы и набережные и как выглядят современные районы.

А также услышите о традициях и обычаях горцев и ощутите душевную теплоту местных жителей.

Мы посетим смотровую площадку Тарки-Таун, откуда открывается прекрасный вид на весь город.

Посетим Центральную Джума-мечеть, полюбуемся ее архитектурой и окунемся в тишину и спокойствие после городского шума.

Посетим национальный музей им. А. Тахо-Годи.

Далее отправимся в национальное кафе, где проведем дегустацию национальной кухни Дагестана.

Возвращаемся в отель для подготовки к празднованию Нового года.

Новогодний банкет в ресторане Breeze (за доп. плату).

Стоимость банкета – 4 500 руб.

МахачкалаМахачкалаМахачкалаМахачкала
3 день

Самурский лес

Поздний завтрак.

Сегодня отправимся на Юг Дагестана.

Мы посетим жемчужину Дагестана – уникальный Самурский лес.

Вас ждут широколиственные лианы, более 30 видов реликтовых растений и множество птиц, занесенных в Красную книгу Международного Союза охраны природы.

На обед нас ждет шашлык на природе и дегустация домашнего вина.

А после мастер-класс по зажигательной лезгинке и масса позитивных эмоций.

Вечером возвращаемся в отель.

Свободное время.

Самурский лесСамурский лесСамурский лесСамурский лесСамурский лес
4 день

Хунзах - водопад Тобот - озеро Мочох

Ранний завтрак в отеле.

Сегодня мы едем в самое сердце горного Дагестана на высоту 2 000 метров над уровнем моря – Хунзах.

Увидим один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа – водопад Тобот.

По дороге у нас будет остановка и кофе-брейк на Ирганайском водохранилище, где будет время пополнить альбом красивыми фото на память.

Мы посетим село Мочох.

Там увидим живописное горное озеро на высоте больше полутора тысяч метров над уровнем моря.

Это озеро будет превращено в каток. Вы сможете покататься или просто прогуляться.

Активности (за доп. плату):

  • зимние покатушки на ватрушках;
  • катание на коньках;
  • катание на лошадях;
  • горячий чай из самовара.

Пообедаем с красивыми видами на озеро.

По пути в Каспийск посетим мастерскую по производству дагестанской Нутеллы – Урбеча.

Увидим своими глазами процесс ее производства, продегустируем.

Вечером возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Хунзах - водопад Тобот - озеро МочохХунзах - водопад Тобот - озеро МочохХунзах - водопад Тобот - озеро МочохХунзах - водопад Тобот - озеро МочохХунзах - водопад Тобот - озеро МочохХунзах - водопад Тобот - озеро Мочох
5 день

Дербент

Завтрак.

Переезжаем на экскурсию в Дербент.

После завтрака направимся к парку Патриот на берегу Каспийского моря.

Вас ждет увлекательная экскурсия по древней крепости Нарын-Кала, прогулка по старинным кварталам города – магалам, посещение старейшей Джума мечети.

Обед в аутентичном ресторане Хаял.

Трансфер в аэропорт Махачкалы.

Советуем выбирать обратные рейсы с вылетом после 18:00.

ДербентДербентДербент

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «AZIMUT Каспийск».

Доплата за одноместное размещение – 12 000 руб.

Варианты проживания

Отель «AZIMUT Каспийск»

4 ночи

Отель «AZIMUT Каспийск» расположен в Каспийске, в 1,3 км от пляжа Лагуна. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр. Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории комплекса работает бесплатный Wi-Fi. Кроме того, организована доставка еды и напитков в номер. При отеле работает бар.

В некоторых номерах обустроена кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром.

По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице Азимут Каспийск
  • Завтраки, обеды
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе
  • Услуги гида по программе
  • Входные билеты в музеи по программе
  • Катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Доплата за одноместное размещение – 12 000 руб.
  • Новогодний банкет – 4 500 руб.
  • Дополнительные расходы
  • Завтрак в первый день
  • Ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная одежда;
  • удобная обувь;
  • теплая одежда;
  • новогодний наряд;
  • аптечка;
  • документы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
24 окт 2022
Всё неплохо. Но хотелось бы больше времени на такие локации как Гамсутль,Дербент, Сулакский каньон. . Времени на который было не более 40 минут, а дорога достаточно длинная, считая что это первая локация после аэропорта и обеда у местных жителей. Спасибо нашему менеджеру: Юлии, которая была на связи и отвечала и помогала с решением вопросов!!
П
17 окт 2022
Спасибо! Все понравилось кроме отеля в Грозном.
Большое спасибо экскурсоводу Ирине и нашему водителю Баширу!!!
Л
11 окт 2022
Все было организовано на высоком уровне. Особенно понравилась гостиница в Избербаше. Бонус-купание в октябре в теплом Каспии

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