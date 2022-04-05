Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур

Экскурсионный тур «Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур» на 4 дня

5
3 отзыва
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
06
мар
13
мар
20
мар
27
мар

Что вас ожидает 🤩

Махачкала
Махачкала
Прогуляемся по улочкам города-порта, молодой столице Дагестана
Завораживающий Дербент
Завораживающий Дербент
Увидим самые яркие и интересные места города
Сулкаский каньон
Сулкаский каньон
Восхитимся этим удивительным местом и цветом воды
Сочный мастер-класс
Сочный мастер-класс
Научимся готовить аварское чуду Ботищал
Бархан Сарыкум
Бархан Сарыкум
Взойдем на крупнейший бархан Европы, уникальный памятник природы
Айл-призрак
Айл-призрак
Посетим аул Гамстуль, покинуты, но не забытый местными жителями

Описание

Во время этого небольшого удивительного мартовского путешествия по Дагестану мы увидим каньоны и водопады, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости. Маршрут не требует специальной физической подготовки и будет под силу даже детям и новичкам в туризме.

Преимущества этого путешествия:

  • насыщенная программа – всего за четыре дня мы познакомимся с самыми яркими достопримечательностями Дагестана;
  • аул-призрак Гамсутль – заброшенный и таинственный аул произведет на нас сильное впечатление;
  • гастрономические изыски – познакомимся с национальной кухней и сами приготовим чуду на мастер-классе.

Программа тура по дням

1 день
Прибытие, экскурсия по Дербенту

10:00 Сбор группы у отеля Жак в Махачкале и на ж.д. вокзале (если приезжаете поездом на ж.д).

11:00 – 11:30 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Начало 10:30.

Программа дня: Махачкала – Дербент – Избербаш.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд в Дербент – один из самых древних городов мира (130 км.).

 Обед (вкл. в стоимость).

Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары – домик Петра – цитадель Нарын-кала – Джума-мечеть– экраноплан Лунь – прогулка по магалам старого города.

Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал!

Традиционный ужин (доп. плата).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.

Километраж за день: 200 км.

Прибытие, экскурсия по ДербентуПрибытие, экскурсия по ДербентуПрибытие, экскурсия по ДербентуПрибытие, экскурсия по Дербенту
2 день
​​​​​​​Избербаш – Гуниб – Гамсутль – Чох – Избербаш

Начало 08:00.

Программа дня: переезд в Гунибский район – аул-призрак Гамсутль – высокогорный аул Чох – Верхний Гуниб – «Беседка Шамиля» – «Царская поляна» – Гунибская крепость – «Ворота Шамиля».

Обед (вкл. в стоимость).

Ужин (доп. плата) и кулинарный мастер-класс по приготовлению аварского чуду Ботищал.

Проживание в гостинице г. Избербаш.

Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

​​​​​​​Избербаш – Гуниб – Гамсутль – Чох – Избербаш​​​​​​​Избербаш – Гуниб – Гамсутль – Чох – Избербаш​​​​​​​Избербаш – Гуниб – Гамсутль – Чох – Избербаш​​​​​​​Избербаш – Гуниб – Гамсутль – Чох – Избербаш
3 день
Избербаш – Чиркейская ГЭС – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан Сарыкум – Избербаш

Начало 08:00.

Программа дня: переезд по туннелю в сторону Сулакского каньона – Чиркейская ГЭС – смотровые площадки – Сулакский каньон, прогулка на катере по водам каньона – рыбное хозяйство «Янтарное».

Обед (вкл. в стоимость).

Бархан Сарыкум.

Ужин (доп. плата).

Проживание в гостинице г. Избербаш.

Километраж за день: 280 км., продолжительность 9 часов.

Избербаш – Чиркейская ГЭС – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан Сарыкум – ИзбербашИзбербаш – Чиркейская ГЭС – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан Сарыкум – ИзбербашИзбербаш – Чиркейская ГЭС – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан Сарыкум – ИзбербашИзбербаш – Чиркейская ГЭС – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан Сарыкум – Избербаш
4 день
Обзорная экскурсия по Махачкале, отъезд

Переезд в Махачкалу.

Начало 08:00.

Обзорная экскурсия по Махачкале – город-порт, молодая столица.

Посещение рынка.

Покупка сувениров в дорогу.

12:00 Трансфер в аэропорт/на вокзал.

Километраж за день: 70 км., продолжительность 4 часа.

Обзорная экскурсия по Махачкале, отъездОбзорная экскурсия по Махачкале, отъездОбзорная экскурсия по Махачкале, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице и/или в гостевом доме.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб.:

Размещение по маршрутуРазмещение
Twin/DoubleSingleTriple2Ad+1Ch (10-16 лет)
Океан туркомплекс, Избербаш40 00028 00060 00057 000

При трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии до 11:30
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура
  • Размещение по программе тура
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 3 обеда по маршруту экскурсий (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
5 апр 2022
Спасибо нашему водителю Тарлану, который был нашим хранителем всю поездку 20 - 23.03.2022
Тур, который очень познавательный, начиная от красот и чудес природы, до гурманства и коров бродящих по дороге и высоко в горах
Пока он "полудикий", чем и хорош, когда будет раскручен, будет не так интересно
Тур от которого просто сносит голову и впечатляет
Дербент - Джума мечеть идет реконструкция и видны сохранившиеся краски 8 века, крепость Нарым Кала, где колодцы и водохранилища 6 - 7 веков, магалы, да и просто что городу 2000
Экраноплан Лунь (Каспийский монстр) громадное детище конструктора гения Ростислава Алексеева, создававышимся на острове Чечень
Сулакский каньон, куда надо добраться по ледяной дороге, а стоя на краю и смотря вниз на речушку у тебя от ветра сносит шапку с головы и вырывает фотоаппарат из рук,
Горный Аул Гамсутль затерянный и лишенный жителей, до которого надо преодолеть себя и взойти 2 километра, по ослиной тропе, то по снегу, то по растопленному солнцем ручейкам со льдом, то несколько метров чавкающей глины, но все это потом забывается великолепными видами
Избербаш - абсолютно неосвещенный горячий источник и такси по 60 - 80 рублей
Махачкала (подробно в маршрут не входит) со старым городом, пристроенными балконами на "ножках", столбами с десятками на них электрическими проводами, памятниками могилами Стальскому и Гамзату Цааде, с театрами на разных национальных языках. .
все это бьет по башке и сильно
Но если хотите больше и посмотреть Кубачи, Хунзах, Махачкалу берите тур не на 4 дня, а больше
Минусы
1. Нет Теле2, от слова совсем
2. Если надо привезти алкоголь и урбеч, надо багаж в самолет
3. В форелевом хозяйстве мишек освободите из клетки, и давайте хотя бы по два куска хлеба и по 2 чайника на 8 человек
4. Много описок в описании и встречают у Жака только, а не собирают по гостиницам
Туалеты прикольные }}}}}}}
О
1 апр 2022
Кавказа-это любовь с первого взгляда. Комментировать и описывать горы словами бессмысленно. Тур "Огни Дагестана" превзошёл мои ожидания. Наши гиды Оксана и Анастасия открыли Дагестан для меня, разрушили все стереотипы. Водители-мастера своего дела). Кавказская кухня просто бесподобна. Сразу захотелось освоить несколько рецептов. Туризм активно развивается. Если хотите увидеть настоящий колорит- отправляйтесь в поездку сейчас))). Организаторам огромное спасибо,! Все доступно, понятно, все продумано.
С
25 мар 2022
Все прошло очень круто, единственное облагородить бы все (поставить урны, сделать дороги и тд)

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