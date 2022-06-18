Удивительный, манящий тур по самым интересным местам Дагестана. Новогодние каникулы в этом месте – одно из лучших начал года!

Посетим целебные горячие серные источники, известные с 4 в н.э.

Побываем один из главных историко-культурных центров Дагестана

Посетим древнейшие города и селения, знаменитые мечети, музеи, боевые крепости и многое другое

Программа тура по дням

1 день Встреча, Сулакский каньон

Встречаем группу в аэропорту Уйташ г. Махачкала (до 11:00 мск). Выдвигаемся через Буйнакский перевал в сторону Сулакского каньона. Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище. Там вы начнете с упоением наполнять ваш фотоальбом, посвященный Дагестану и Новогодним каникулам, множеством красивых видов нетронутой природы. После это мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота около 1000 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана – Сулакского каньона. Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба». Возвращаемся в Махачкалу. Размещение в отеле. Отдых.

2 день Экскурсия по Дербенту

Утро начнется с завтрака в ресторане отеля. Далее переезд в Дербент на экскурсию в Цитадель Нарын-Кала и полное погружение в захватывающую историю крепости. По окончании – прогулка по улочкам Старого города (магалам). Вы увидите Древнюю Джума-Мечеть (недавно внесенную в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО), комплекс Девичьи Бани, посетите Домик Петра (землянку Петра I), место ночлега Петра I в период Персидского похода. По окончании экскурсии великолепный национальный обед в ресторане «Шелковый Путь» с панорамным видом на Дербент. После обеда трансфер в отель и свободное время для желающих погулять по набережной, посетить Дербентский рынок или просто немного отдохнуть в отеле.

3 день Свободное время

Завтрак в отеле. Свободное время. Отдых и празднование Рождества в факультативном режиме (за дополнительную плату).

4 день Село Ахты, горячие источники

После завтрака в отеле отправляемся на экскурсию в село Ахты. Экскурсия начнется с посещения Ахтынского музея, в фондах которого более 10000 экспонатов. Далее прогулка по современному Ахты и по старому Ахты. Село расположено 1100 м над уровнем моря, в долине реки Самур. Подъем к ротонде – для желающих. Требует физической подготовки. Но даже с половины высоты лестницы открывается очень красивый вид. 15:00 Обед в гостях у ахтынцев. Включен в стоимость тура. Посещение целебных горячих серных источников, известных с 4 в н.э. После них в Дербент вы вернетесь бодрыми и отдохнувшими. Свободное время. Отдых.

5 день Завершение программы