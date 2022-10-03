Прибытие в аэропорт Махачкалы утренними рейсами.
Выезд на экскурсию по Сулакскому каньону, высота которого составляет 1920 метров.
Его нередко сравнивают с Великим каньоном в Америке; дагестанский собрат выглядит не менее впечатляюще, а также — обладает большей глубиной.
Посещение смотровой площадки позволит в полной мере оценить красоту каньона и прочувствовать его впечатляющие размеры.
Обед в форелевом хозяйстве «Главрыба» (включен).
Заселение в гостиницу 3* в Махачкале.
Ужин — самостоятельно.
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия по самому древнему городу России — Дербенту.
Посещение главной достопримечательности — цитадели «Нарын-Кала» — древней крепости, в которой сохранилась былая мощь Каспийских ворот.
Обед (включен).
Посещение этно-дома «Кубачи» (в нём представлены сотни экспонатов разных эпох, тщательно отобранных владельцем), Музея Ковров и декоративно-прикладных искусств, расположенного в Армяно-Григорианской церкви, и Дома-Музея Петра I.
Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Посещение Хунзахского плато — самого широкого плато нагорного Дагестана.
Площадь составляет 250 кв. км., высота — 1000-1200 м. над уровнем моря.
Равнину окружают высокие горные хребты.
Главная достопримечательность плато — каньон с обрывистыми краями, в который с высоты срываются три горные реки.
В сезон дождей воды этих рек низвергаются в каньон с высоты 50-80 м мощными струями и превращаются в бурлящий поток, над которым поднимаются белые облака мелких брызг.
Самый большой из водопадов — трехступенчатый Тобот, высота достигает 100 м.
Посещение сел Хунзах и Матлас.
Обед в гостевом доме (включен).
Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Завтрак.
Выселение из гостиницы.
Обзорная экскурсия по Махачкале.
Свою историю Махачкала ведёт с 1844 г., когда на гористой возвышенности Анджи-Арка было образовано военное укрепление Петровское.
Поселение получило статус города и название Петровск-порт после активного развития и расширения.
В 1921 г. Махачкала получила своё современное название — в память о возглавлявшем местную Красную армию Махаче Дахадаеве, погибшем в боях за советскую власть.
Обед (включен).
Групповой трансфер в аэропорт / ж/д вокзал Махачкалы к рейсам, отбывающим после 14:00.
Тур предусматривает двухместное размещение в гостинице «Джами» 3*.
Доплата за одноместное размещение — 8 000 руб.
Для детей 10-12 лет на основном месте предоставляется скидка в размере 5%.
Гостиничный комплекс Джами расположен на берегу Каспийского моря. На территории комплекса уютно разместились пять просторных двухэтажных корпусов, находящиеся практически на пляже. Каждый коттедж оснащен всем необходимым для комфортного проживания, удобны для отдыха с детьми.
На территории комплекса находится ресторан, бар, кафе, детская площадка, собственная автостоянка, волейбольная площадка, массажный кабинет, сауна, бильярд, пляж - в общем, все необходимое для того, чтобы сделать отдых на Каспийском море незабываемым для Вас.
Территория вокруг коттеджей украшена фонтаном и клумбами с прекрасным газоном и красивыми цветами. Комплекс «Джами» - это закрытая благоустроенная территория с круглосуточной охраной, поэтому отдыхающим не придется волноваться о собственной безопасности.
Необходима удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи.
Появляться на улицах и в общественных местах в слишком открытой одежде не рекомендуется. Что касается посещения мечети, мужчинам лучше надевать брюки или штаны, рубашки (футболки) с длинными рукавами, женщинам - платье ниже колен, платки (при входе в мечети можно надеть специальные платья, которые находятся в общем пользовании).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Встреча в день заезда в аэропорту «Уйташ» г. Махачкала на выходе из зала прилета с табличкой «Дагестан».
Рекомендованный рейс — авиакомпания Победа с прилетом в 11:25.
Групповой трансфер в 12:00.
Мы заблаговременно сообщим вам номер и марку автобуса, телефон гида, водителя. Контакты по встрече передаются за 5 дней до заезда.
Доплата за индивидуальный трансфер «аэропорт / ж/д вокзал Махачкалы – отель» – по запросу.
Проводы: В день выезда — групповой трансфер в аэропорт / ж/д вокзал Махачкалы к рейсам / поездам, отправляющимся после 14:00 по местному времени. Рекомендованные рейсы — авиакомпании S7 / Победа с вылетом в 15:40 / 16.35
Для детей 10-12 лет на основном месте предоставляется скидка в размере 5%.