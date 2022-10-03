4 день

Экскурсия по Махачкале

Завтрак.

Выселение из гостиницы.

Обзорная экскурсия по Махачкале.

Свою историю Махачкала ведёт с 1844 г., когда на гористой возвышенности Анджи-Арка было образовано военное укрепление Петровское.

Поселение получило статус города и название Петровск-порт после активного развития и расширения.

В 1921 г. Махачкала получила своё современное название — в память о возглавлявшем местную Красную армию Махаче Дахадаеве, погибшем в боях за советскую власть.

Обед (включен).

Групповой трансфер в аэропорт / ж/д вокзал Махачкалы к рейсам, отбывающим после 14:00.