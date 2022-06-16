Преимущества этого путешествия:
Мы встретим Вас на ж/д вокзале в 14:00 или в аэропорту в 15:00 в г. Махачкала.
Потом – один из самых глубоких каньонов мира – Сулакский.
Встаньте на край обзорной площадки и загляните в головокружительную пропасть, – этих мгновений вам не забыть.
А потом можно искупаться в огромном живописном Чиркейском водохранилище, зарядиться бодростью на весь день.
А дальше вас ждет продолжение знакомства с Дагестаном и древнейший город мира Дербент откроет вам свои тайны.
Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала/ г. Дербент.
Питание: ужин в гостинице.
Групповой трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Махачкалы с 9:00 до 12:00.
Перепад высот: 790 м. Пешая часть маршрута: 1-2 км. Автомобильная часть маршрута: 290 км.
Кахиб настолько неприступен, что за 13 веков был захвачен всего один раз!
Вы не сразу заметите селение, и только присмотревшись, различите дома и улочки.
Настоящая страна башен, Гоор, словно прилепился на краю обрыва, с которого открываются невероятные виды.
В горах Дагестана стоит и древняя христианская церковь IX- X вв., которая благословит вас, чтоб путь домой был уже без приключений, ведь все кавказские приключения должны приносить только радость.
Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала/ г. Дербент.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Сегодня вам предстоит экскурсия в Чох, один из стариннейших аулов на Северном Кавказе, судя по стоянке человека времен неолита.
Дата постройки первой крепости – 1300 г., а в период Кавказской войны Чох как охранный и военный оплот горцев оказался лучше всех.
Будучи эпицентром кровопролитных сражений, в 1849 г. этот «малыш» не допустил в свои пределы русские войска.
Разноцветные крыши аула прилепились друг к другу, создав причудливую пирамиду-многоэтажку, и эта необычайная архитектура удивительна, но впереди – просто завораживающее зрелище.
«Мачу Пикчу» Дагестана, село-призрак на вершине Гамсутльмеэра, аул вечного покоя, неразгаданных тайн и неземной красоты — это Гамсутль.
Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала/ г. Дербент.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
На холме расположилась персидская крепость Нарын-Кала с двумя мощнейшими крепостными стенами от гор до моря.
Историю города и крепости вы узнаете в сегодняшней поездке по Дагестану.
Мы уверены, что выбранный вами тур принес вам массу удовольствия, что вы надолго запомните чудесную страну гор и захотите вернуться сюда.
Питание: завтрак в гостинице.
Групповой трансфер в аэропорт или ж/д вокзал г. Махачкалы после экскурсии, ориентировочное время прибытия 16:00.
Перепад высот: 10 м. Пешая часть маршрута: 1 км. Автомобильная часть маршрута: 115 км.
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами. Подробности узнавайте при бронировании.
Доплата за одноместное размещение – 7 100 руб.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки
Российским гражданам достаточно наличия паспорта РФ.
Место и время сбора группы: г. Махачкала, аэропорт или ж/д вокзал, в 14:00 — на вокзале, в 15:00 — в аэропорту.
Место и время завершения тура: г. Махачкала, рекомендуемое время вылета — от 16:00 и позже.