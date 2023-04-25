Сулакский каньон — самая захватывающая достопримечательность горного Дагестана, жемчужина республики и место, которое обязательно стоит посетить. На один день мы оставим Дербент и отравимся на изучение самого глубокого каньона мира.

Что вас ждетНаша экскурсия начнется с посещения Чиркейского водохранилища — крупнейшего на Северном Кавказе водоема, который был образован для возведения Чиркейской ГЭС. Вас ждет увлекательная прогулка на катере по водохранилищу. После Вы своими глазами увидите один из самых глубоких каньонов мира, протяженностью 53 километра. Полюбуемся на Сулакский каньон с разных точек, сделаем массу красивых фото. Одна из главных достопримечательностей Дагестана красива с любого ракурса, но оценить ее во всей красе вы сможете со смотровой площадки в поселке Дубки.

Во второй половине экскурсии нас ждет подъем на вершины бархана Сарыкум — уникального памятника природы и крупнейшего песчаного бархана в Европе, который иногда называют русской Сахарой. Нынешним очертаниям Сарыкум обязан ветрам, дующим с разных сторон. Также вы побываете в Нохъо — удивительном комплексе из трех пещер и подвесного моста, который находится в районе Сулакского каньона.