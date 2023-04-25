Дагестан — это не только старинные города, но и живописная природа. На один день мы отправимся на Сулакский каньон.
Вас ждет интересная программа: прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу и подъем на вершины бархана Сарыкум.
Вас ждет интересная программа: прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу и подъем на вершины бархана Сарыкум.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Чиркейское водохранилище
- Поселок Дубки
- Смотровые площадки на Сулакский каньон
- Бархан Сарыкум
- Подвесной мост и пещера Нохъо
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Сулакский каньон — самая захватывающая достопримечательность горного Дагестана, жемчужина республики и место, которое обязательно стоит посетить. На один день мы оставим Дербент и отравимся на изучение самого глубокого каньона мира.
Что вас ждетНаша экскурсия начнется с посещения Чиркейского водохранилища — крупнейшего на Северном Кавказе водоема, который был образован для возведения Чиркейской ГЭС. Вас ждет увлекательная прогулка на катере по водохранилищу. После Вы своими глазами увидите один из самых глубоких каньонов мира, протяженностью 53 километра. Полюбуемся на Сулакский каньон с разных точек, сделаем массу красивых фото. Одна из главных достопримечательностей Дагестана красива с любого ракурса, но оценить ее во всей красе вы сможете со смотровой площадки в поселке Дубки.
Во второй половине экскурсии нас ждет подъем на вершины бархана Сарыкум — уникального памятника природы и крупнейшего песчаного бархана в Европе, который иногда называют русской Сахарой. Нынешним очертаниям Сарыкум обязан ветрам, дующим с разных сторон. Также вы побываете в Нохъо — удивительном комплексе из трех пещер и подвесного моста, который находится в районе Сулакского каньона.
по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям в 6:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт
- Сопровождение гидом
- Обед
- Вход на бархан Сарыкум
- Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
- Что не входит
- Сувениры
- Посещение подвесного моста и пещеры (500 руб.)
- Место начала и завершения?
- г. Дербент, Администрация Дербента
- Когда и сколько длится?
- Когда: по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям в 6:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- В случае, если вы выбираете на сайте полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату.
- Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям.
- Что взять с собой?
- Воду и перекус
- Паспорт
- Солнцезащитные очки и крем
- Головной убор
- Наличные деньги
- Аптечку
- Зарядное устройство для гаджетов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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