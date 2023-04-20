Сулакский каньон — самая захватывающая достопримечательность горного Дагестана, жемчужина республики и место, которое обязательно стоит посетить. На один день мы оставим Дербент и отравимся на изучение самого глубокого каньона мира.

Что вас ждетВы своими глазами увидите один из самых глубоких каньонов мира, протяженностью 53 километра. Полюбуемся на него с разных точек, остановимся у Чиркейского водохранилища для фото. Этот крупнейший на Северном Кавказе водоем был образован для возведения Чиркейской ГЭС. После мы спустимся к селу Зубутли для прогулки на катере по Сулакскому каньону. Одна из главных достопримечательностей Дагестана красива с любого ракурса, но оценить каньон во всей красе вы сможете со смотровой площадки в поселке Дубки. Получив незабываемые эмоции от прогулки, отправимся на обед в форелевое хозяйство.

Во второй половине экскурсии нас ждет подъем на вершины бархана Сарыкум — уникального памятника природы и крупнейшего песчаного бархана в Европе, который иногда называют русской Сахарой. Нынешним очертаниям Сарыкум обязан ветрам, дующим с разных сторон. Также вы побываете в Нохъо — удивительном комплексе из трех пещер и подвесного моста, который находится в районе Сулакского каньона.