Сулакский каньон с прогулкой на катере и бархан Сарыкум из Дербента

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За пределами городов в Дагестане есть множество интересных мест. На один день мы отправимся на изучение Сулакского каньона.

Для вас мы подготовили максимально интересную программу — прогулка на катере по Сулакскому каньону, обед на форелевом хозяйстве и подъем на вершины бархана Сарыкум.
Сулакский каньон с прогулкой на катере и бархан Сарыкум из Дербента
Сулакский каньон с прогулкой на катере и бархан Сарыкум из Дербента
Сулакский каньон с прогулкой на катере и бархан Сарыкум из Дербента
Сулакский каньон с прогулкой на катере и бархан Сарыкум из Дербента
Сулакский каньон с прогулкой на катере и бархан Сарыкум из Дербента
Сулакский каньон с прогулкой на катере и бархан Сарыкум из Дербента
Ближайшие даты:
20
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Что вас ожидает:

  • Чиркейское водохранилище
  • Поселок Дубки
  • Смотровые площадки на Сулакский каньон
  • С. Зубутли
  • Бархан Сарыкум
  • Форелевое хозяйство «Янтарное»
  • Подвесной мост и пещера Нохъо
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сулакский каньон — самая захватывающая достопримечательность горного Дагестана, жемчужина республики и место, которое обязательно стоит посетить. На один день мы оставим Дербент и отравимся на изучение самого глубокого каньона мира.
Что вас ждетВы своими глазами увидите один из самых глубоких каньонов мира, протяженностью 53 километра. Полюбуемся на него с разных точек, остановимся у Чиркейского водохранилища для фото. Этот крупнейший на Северном Кавказе водоем был образован для возведения Чиркейской ГЭС. После мы спустимся к селу Зубутли для прогулки на катере по Сулакскому каньону. Одна из главных достопримечательностей Дагестана красива с любого ракурса, но оценить каньон во всей красе вы сможете со смотровой площадки в поселке Дубки. Получив незабываемые эмоции от прогулки, отправимся на обед в форелевое хозяйство.
Во второй половине экскурсии нас ждет подъем на вершины бархана Сарыкум — уникального памятника природы и крупнейшего песчаного бархана в Европе, который иногда называют русской Сахарой. Нынешним очертаниям Сарыкум обязан ветрам, дующим с разных сторон. Также вы побываете в Нохъо — удивительном комплексе из трех пещер и подвесного моста, который находится в районе Сулакского каньона.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт
  • Сопровождение гидом
  • Обед
  • Джиппинг до места прогулки на катере
  • Прогулка на катере по Сулакскому каньону
  • Вход на бархан Сарыкум
Что не входит
  • Сувениры
  • Посещение подвесного моста и пещеры (500 руб.)
Место начала и завершения?
г. Дербент, Администрация Дербента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • В случае, если вы выбираете на сайте полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату.
  • Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям.
  • Что взять с собой?
  • Воду и перекус
  • Паспорт
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Головной убор
  • Наличные деньги
  • Аптечку
  • Зарядное устройство для гаджетов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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