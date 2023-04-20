За пределами городов в Дагестане есть множество интересных мест. На один день мы отправимся на изучение Сулакского каньона.
Для вас мы подготовили максимально интересную программу — прогулка на катере по Сулакскому каньону, обед на форелевом хозяйстве и подъем на вершины бархана Сарыкум.
Для вас мы подготовили максимально интересную программу — прогулка на катере по Сулакскому каньону, обед на форелевом хозяйстве и подъем на вершины бархана Сарыкум.
Ближайшие даты:
20
апр
апр
22
апр
апр
23
апр
апр
25
апр
апр
27
апр
апр
29
апр
апр
30
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Чиркейское водохранилище
- Поселок Дубки
- Смотровые площадки на Сулакский каньон
- С. Зубутли
- Бархан Сарыкум
- Форелевое хозяйство «Янтарное»
- Подвесной мост и пещера Нохъо
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Сулакский каньон — самая захватывающая достопримечательность горного Дагестана, жемчужина республики и место, которое обязательно стоит посетить. На один день мы оставим Дербент и отравимся на изучение самого глубокого каньона мира.
Что вас ждетВы своими глазами увидите один из самых глубоких каньонов мира, протяженностью 53 километра. Полюбуемся на него с разных точек, остановимся у Чиркейского водохранилища для фото. Этот крупнейший на Северном Кавказе водоем был образован для возведения Чиркейской ГЭС. После мы спустимся к селу Зубутли для прогулки на катере по Сулакскому каньону. Одна из главных достопримечательностей Дагестана красива с любого ракурса, но оценить каньон во всей красе вы сможете со смотровой площадки в поселке Дубки. Получив незабываемые эмоции от прогулки, отправимся на обед в форелевое хозяйство.
Во второй половине экскурсии нас ждет подъем на вершины бархана Сарыкум — уникального памятника природы и крупнейшего песчаного бархана в Европе, который иногда называют русской Сахарой. Нынешним очертаниям Сарыкум обязан ветрам, дующим с разных сторон. Также вы побываете в Нохъо — удивительном комплексе из трех пещер и подвесного моста, который находится в районе Сулакского каньона.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт
- Сопровождение гидом
- Обед
- Джиппинг до места прогулки на катере
- Прогулка на катере по Сулакскому каньону
- Вход на бархан Сарыкум
- Что не входит
- Сувениры
- Посещение подвесного моста и пещеры (500 руб.)
- Место начала и завершения?
- г. Дербент, Администрация Дербента
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- В случае, если вы выбираете на сайте полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату.
- Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям.
- Что взять с собой?
- Воду и перекус
- Паспорт
- Солнцезащитные очки и крем
- Головной убор
- Наличные деньги
- Аптечку
- Зарядное устройство для гаджетов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дербента
Групповые
Природа и пейзажи
На автобусе
На весь день
Дагестан
Выездные
Сулакский каньон
Популярные места
Водные развлечения
Каньоны
Похожие туры из Дербента
Групповая
13 часов
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
Комфортное групповое путешествие к главным достопримечательностям Дагестана
на улице Ленина в Дербенте
Завтра
21 апр
22 апр
23 апр
3 450₽ за человека
Групповая
13 часов
Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум (всё включено)
Посетить один из самых глубоких каньонов мира и крупнейший бархан Европы на автобусной экскурсии
г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4а
22 апр
23 апр
24 апр
25 апр
3 900₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
Проникнуться историей и восточным колоритом одного из древнейших городов мира на обзорной прогулке
возле крепости Нарын-кала
23 апр
25 апр
26 апр
2 мая
7 800₽ за всё до 5 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании