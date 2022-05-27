В этот раз мы подготовили для вас очень необычную программу. Этот новый тур будет наполнен крутыми активностями! Это путешествие покорит ваше сердце навсегда! Вас ожидают настоящие приключения через пески и море, старинные крепости и невероятные высокогорные аулы! Подъем в горы на лошадях, сапы на озере, спуск по горной реке, прогулка на катере! Предлагаем вам прочувствовать эти места вместе с нами!

С ветерком прокатимся на катере по одному из самых глубоких каньонов в мире – Сулакскому

Поднимемся в Мачту-Пикчу Дагестана, село-призрак на вершине Гамсутльмеэра, аул вечного покоя — Гамсутль

Насладимся прогулкой на сапах по Ирганайскому водохранилищу и получим положительные эмоции

Получим заряд адреналина и бодрости от спуск по реке Кара-Койсу на рафтах

Испытаем неимоверный восторг от полета на зиплайне в экстрим-парке в Матласе

Программа тура по дням

1 день Махачкала

Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Махачкалы и сразу же отвезем в гостиницу Сарыкум. Вечером нас ждет ужин и отдых перед невероятно насыщенным туром. Ведь нас ждет неповторимый Дагестан! Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала. Питание: ужин в гостинице. Групповой трансфер с 9:00 до 19:00 к месту размещения. Автомобильная часть маршрута: 17 км.

2 день Бархан Сарыкум. Сулакский каньон. Прогулка на катере. Гоцатль

Начнем утро встречей солнца на золотом бархане, и день будет великолепным! Для начала, посетим один из самых глубоких каньонов мира – Сулакский. Встаньте на край обзорной площадки и загляните в головокружительную пропасть – этих мгновений вам не забыть! Прокатимся по каньону, насладимся невероятными видами. А потом можно искупаться в огромном живописном Чиркейском водохранилище и зарядиться бодростью на весь день. Ну а вечером мы приедем в наш гостеприимный дом, где нас ждет вкуснейший ужин. Перепад высот: 900 м. Пешая часть маршрута: 1-2 км. Автомобильная часть маршрута: 213 км. Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, с удобствами на блок.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.

3 день Хунзахское плато. Водопад Тобот. Матлас. Каменная чаша. Зиплайн

Хунзахское плато – одна из наиболее посещаемых достопримечательностей Дагестана. Это огромное плато площадью более 250 км2, но на востоке оно рассечено каньоном реки Тобот-Цолотль. Это удивительно: ехать по абсолютно равнинной территории и внезапно оказаться на берегу огромного каньона, в который низвергаются сразу несколько водопадов, рассыпающихся мелкими брызгами еще в воздухе. На плато находятся множество памятников истории – Аранинская крепость, несколько древних селений, сохранивших свою самобытность. Здесь же, на плато, расположилось небольшое селение – Цада – родина Расула Гамзатова, памятник «Белые журавли». Здесь жил когда-то герой Л.Н.Толстого – Хаджи-Мурат. Здесь много чудес! Посвятите свой день знакомству с ними. Далее нас ждет Матлас со своим экстрим-парком, где мы прокатимся на зиплайне. И еще одно не менее интересное место мы посетим сегодня — Каменная чаша. Это невероятное образование среди скал! Когда спускаетесь вниз по склону, ничего не предвещает удивления… скалы и скалы. Но вот открывается небольшой проход среди скал, заходим туда, и перед нами – чудо! Перепад высот: 1800 м. Пешая часть маршрута: 1-3 км. Автомобильная часть маршрута: 330 км. Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, с удобствами на блок.

Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.

4 день Рафтинг. Селения Кахиб и Гоор.

Сегодня утром, после сытного завтрака, нас ждет спуск по реке Кара-Койсу. Получив заряд адреналина и бодрости, отправимся в горы Дагестана, где стоит древняя христианская церковь IX- X вв., и в страну башен – селения Кахиб и Гоор. Кахиб настолько неприступен, что за 13 веков был захвачен всего один раз! Вы не сразу заметите селение, и только присмотревшись, различите дома и улочки. Настоящая страна башен, Гоор, словно прилепился на краю обрыва, с которого открываются невероятные виды! Перепад высот: 1775 м. Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 359 км. Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, с удобствами на блок.

Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.

5 день Катание на сапах по Ирганайскому водохранилищу. Водопад Чвахило

Сегодня мы прокатимся на сапах по Ирганайскому водохранилищу, отправимся к самому мощному водопаду России — Чирхалю (Чвахило). Водопад на реке Ойсор в Чародинском районе Республики Дагестан — Чирхалю — находится высоко в горах, и поэтому относится к числу пульсирующих водопадов. Потоки воды в нём зависят от таяния снега в горах. Водопад Чвахило возник на месте огромного ледника, который образовался ещё в ледниковую эпоху. Чвахило расположен в 18 километрах от истока реки Ойсор и в двух километрах от аула Ритляб. Водопад находится на территории заказника «Чародинский», отнесен к природным памятникам Дагестана и охраняется законом. Перепад высот: 2140 м. Пешая часть маршрута: 4 км. Автомобильная часть маршрута: 380 км. Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, с удобствами на блок.

Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.

6 день Подъем на лошадях в Гамсутль. Перевал Кумух. Источники Ахты

После завтрака нас вновь ждут невероятные приключения. Сегодня мы поднимемся к Мачту-Пикчу Дагестана на лошадях, село-призрак на вершине Гамсутльмеэра, аул вечного покоя, неразгаданных тайн и неземной красоты — это Гамсутль! Дальше мы меняем лошадей на джипы и продолжаем свое путешествие. Сегодня нас ждет наполненный впечатляющими красотами перевал через аул Кумух. Вечером прибываем в аул Ахты, расслабимся после насыщенного дня в горячих источниках, разместимся в гостинице. Перепад высот: 1600 м. Конная часть маршрута: 2-3 часа. Автомобильная часть маршрута: около 300 км. Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, с удобствами на блок.

Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.

7 день Аул Филя. Лунь. Дербент

После завтрака отправляемся к прекрасному водопаду. В центральной части небольшой речушки Чогьар кам, одного из многочисленных притоков Самура, располагается уступ высотой 25 метров, где образовался восхитительный водопад — это природный памятник села. Находится он в нескольких километрах к югу от села Зрых. Малоизвестный природный памятник находится на окраине Хрюгского леса. Филя расположен на южных склонах Самурского хребта, на уровне высоты 1150 метров, прямо под гребнем. Отсюда открывается роскошный вид пейзажей Самурской долины и Магарамхюрской предгорной плоскости. Вечером полюбуемся закатом на побережье рядом с экранопланом Лунь. Разместимся в гостинице в Дербенте. Проживание: гостиница 3*, г. Дербент.

Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостинице. Перепад высот: 2100 м. Пешая часть маршрута: 2-3 часа. Автомобильная часть маршрута: 170 км.

8 день Прогулка по Дербенту. Отъезд