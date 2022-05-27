Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану

В этот раз мы подготовили для вас очень необычную программу

4.4
3 отзыва
В этот раз мы подготовили для вас очень необычную программу.

Этот новый тур будет наполнен крутыми активностями! Это путешествие покорит ваше сердце навсегда! Вас ожидают настоящие приключения через пески и море, старинные крепости и невероятные высокогорные аулы! Подъем в горы на лошадях, сапы на озере, спуск по горной реке, прогулка на катере! Предлагаем вам прочувствовать эти места вместе с нами!
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Ближайшие даты:
25
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Что вас ожидает 🤩

Полет на зиплайне
Полет на зиплайне
Испытаем неимоверный восторг от полета на зиплайне в экстрим-парке в Матласе
Рафтинг
Рафтинг
Получим заряд адреналина и бодрости от спуск по реке Кара-Койсу на рафтах
Сап-серфинг
Сап-серфинг
Насладимся прогулкой на сапах по Ирганайскому водохранилищу и получим положительные эмоции
Подъем на лошадях
Подъем на лошадях
Поднимемся в Мачту-Пикчу Дагестана, село-призрак на вершине Гамсутльмеэра, аул вечного покоя — Гамсутль
Водная прогулка
Водная прогулка
С ветерком прокатимся на катере по одному из самых глубоких каньонов в мире – Сулакскому
Незабываемый рассвет
Незабываемый рассвет
Встретим рассвет на вершине крупнейшего бархана Европы – бархана Сарыкум

Программа тура по дням

1 день
Махачкала

Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Махачкалы и сразу же отвезем в гостиницу Сарыкум.

Вечером нас ждет ужин и отдых перед невероятно насыщенным туром. 

Ведь нас ждет неповторимый Дагестан!

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.

Питание: ужин в гостинице.

Групповой трансфер с 9:00 до 19:00 к месту размещения.

Автомобильная часть маршрута: 17 км.

2 день
Бархан Сарыкум. Сулакский каньон. Прогулка на катере. Гоцатль

Начнем утро встречей солнца на золотом бархане, и день будет великолепным! 

Для начала, посетим один из самых глубоких каньонов мира – Сулакский. 

Встаньте на край обзорной площадки и загляните в головокружительную пропасть – этих мгновений вам не забыть!

Прокатимся по каньону, насладимся невероятными видами.

А потом можно искупаться в огромном живописном Чиркейском водохранилище и зарядиться бодростью на весь день.

Ну а вечером мы приедем в наш гостеприимный дом, где нас ждет вкуснейший ужин.

Перепад высот: 900 м. Пешая часть маршрута: 1-2 км. Автомобильная часть маршрута: 213 км.

Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, с удобствами на блок.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.

3 день
Хунзахское плато. Водопад Тобот. Матлас. Каменная чаша. Зиплайн

Хунзахское плато – одна из наиболее посещаемых достопримечательностей Дагестана. 

Это огромное плато площадью более 250 км2, но на востоке оно рассечено каньоном реки Тобот-Цолотль. 

Это удивительно: ехать по абсолютно равнинной территории и внезапно оказаться на берегу огромного каньона, в который низвергаются сразу несколько водопадов, рассыпающихся мелкими брызгами еще в воздухе. 

На плато находятся множество памятников истории – Аранинская крепость, несколько древних селений, сохранивших свою самобытность. 

Здесь же, на плато, расположилось небольшое селение – Цада – родина Расула Гамзатова, памятник «Белые журавли». 

Здесь жил когда-то герой Л.Н.Толстого – Хаджи-Мурат. 

Здесь много чудес! 

Посвятите свой день знакомству с ними.

Далее нас ждет Матлас со своим экстрим-парком, где мы прокатимся на зиплайне. 

И еще одно не менее интересное место мы посетим сегодня — Каменная чаша. 

Это невероятное образование среди скал! 

Когда спускаетесь вниз по склону, ничего не предвещает удивления… скалы и скалы. 

Но вот открывается небольшой проход среди скал, заходим туда, и перед нами – чудо!

Перепад высот: 1800 м. Пешая часть маршрута: 1-3 км. Автомобильная часть маршрута: 330 км.

Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, с удобствами на блок.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.

4 день
Рафтинг. Селения Кахиб и Гоор.

Сегодня утром, после сытного завтрака, нас ждет спуск по реке Кара-Койсу. 

Получив заряд адреналина и бодрости, отправимся в горы Дагестана, где стоит древняя христианская церковь IX- X вв., и в страну башен – селения Кахиб и Гоор. 

Кахиб настолько неприступен, что за 13 веков был захвачен всего один раз! 

Вы не сразу заметите селение, и только присмотревшись, различите дома и улочки. 

Настоящая страна башен, Гоор, словно прилепился на краю обрыва, с которого открываются невероятные виды!

Перепад высот: 1775 м. Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 359 км.

Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, с удобствами на блок.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.

5 день
Катание на сапах по Ирганайскому водохранилищу. Водопад Чвахило

Сегодня мы прокатимся на сапах по Ирганайскому водохранилищу, отправимся к самому мощному водопаду России — Чирхалю (Чвахило). 

Водопад на реке Ойсор в Чародинском районе Республики Дагестан — Чирхалю — находится высоко в горах, и поэтому относится к числу пульсирующих водопадов. 

Потоки воды в нём зависят от таяния снега в горах. 

Водопад Чвахило возник на месте огромного ледника, который образовался ещё в ледниковую эпоху. Чвахило расположен в 18 километрах от истока реки Ойсор и в двух километрах от аула Ритляб.

Водопад находится на территории заказника «Чародинский», отнесен к природным памятникам Дагестана и охраняется законом.

Перепад высот: 2140 м. Пешая часть маршрута: 4 км. Автомобильная часть маршрута: 380 км.

Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, с удобствами на блок.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.

6 день
Подъем на лошадях в Гамсутль. Перевал Кумух. Источники Ахты

После завтрака нас вновь ждут невероятные приключения. 

Сегодня мы поднимемся к Мачту-Пикчу Дагестана на лошадях, село-призрак на вершине Гамсутльмеэра, аул вечного покоя, неразгаданных тайн и неземной красоты — это Гамсутль!

Дальше мы меняем лошадей на джипы и продолжаем свое путешествие. 

Сегодня нас ждет наполненный впечатляющими красотами перевал через аул Кумух.

Вечером прибываем в аул Ахты, расслабимся после насыщенного дня в горячих источниках, разместимся в гостинице.

Перепад высот: 1600 м. Конная часть маршрута: 2-3 часа. Автомобильная часть маршрута: около 300 км.

Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, с удобствами на блок.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.

7 день
Аул Филя. Лунь. Дербент

После завтрака отправляемся к прекрасному водопаду.

В центральной части небольшой речушки Чогьар кам, одного из многочисленных притоков Самура, располагается уступ высотой 25 метров, где образовался восхитительный водопад — это природный памятник села. 

Находится он в нескольких километрах к югу от села Зрых. 

Малоизвестный природный памятник находится на окраине Хрюгского леса. 

Филя расположен на южных склонах Самурского хребта, на уровне высоты 1150 метров, прямо под гребнем. 

Отсюда открывается роскошный вид пейзажей Самурской долины и Магарамхюрской предгорной плоскости.

Вечером полюбуемся закатом на побережье рядом с экранопланом Лунь. 

Разместимся в гостинице в Дербенте.

Проживание: гостиница 3*, г. Дербент.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостинице.

Перепад высот: 2100 м. Пешая часть маршрута: 2-3 часа. Автомобильная часть маршрута: 170 км.

8 день
Прогулка по Дербенту. Отъезд

Дербент недаром означает «Связанные врата» — город периода бронзы, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Он поместился на 2-3 км полосы побережья Каспийского моря! 

Старейшая в России Джума-мечеть, армянский храм Всеспасителя и синагога мирно уживаются здесь.

В Старом городе за мощнейшей двойной стеной длиной 3,6 км, шедевром фортификации, стоит крепость Нарын-Кала — верный страж Дербента в течение 1,5 тыс. лет! 

Огромный внутренний двор хранит термы, руины строений, подземное помещение в виде креста — самый ранний христианский храм IV-V вв. 

Вас поразит колоссальность цитадели, и в джип — туре в путешествии на Кавказе вы почувствуете себя путешествующими во времени!

На этом наше путешествие подходит к концу, и мы вновь ждем вас в гости! 

Питание: завтрак в гостинице.

Групповой трансфер после экскурсии, ориентировочное время прибытия в г. Махачкала около 17:00.

Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 108 км.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами, в гостевых домах.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – гостиница – аэропортпроживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • В гостевых домахтранспортное обслуживание на маршрутеуслуги гида-экскурсоводапитание: завтраки
  • Ужины и обеды на маршруте (сухой паек)входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура и экосборымастер-классыпрогулка на катерекатание по водохранилищу на сапеподъем на лошади в высокогорный аул
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Доплата за одноместное размещение – 9 400 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную одежду и наряды для фотосессий
  • удобную туристическую обувь
  • плащ-дождевик
  • солнцезащитные очки и крем
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы
  • купальники

Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки

Где начинается и заканчивается тур?

Место и время приезда: г. Махачкала, аэропорт или ж/д вокзал, в 14:00 — на вокзале, в 15:00 — в аэропорту.

Место и время отъезда: г. Махачкала, рекомендуемое время вылета — от 16:00 и позже.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Г
27 мая 2022
Очень понравился тур. Все сложилось хорошо и интересные места и погода,конечно за исключением двух дождливых дней,но все равно было здорово. Ну а гид-водитель Абдула просто молодец,ему особая благодарность.
Н
6 июня 2022
Турфирма предоставила интересный, обширный тур по Кавказу, программа отличная, продуманная, гостиницы и организация питания отличная!
Спасибо!
Г
27 мая 2022
Организация тура была превосходная.

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