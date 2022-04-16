Нас ждет древнейший город России, с его старыми улочками и древними мечетями. Вы увидите уникальную крепость Нарын-кала — музей под открытым небом, который включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогуляетесь по старому Дербенту и его современной набережной. А также увидите уникальный экраноплан «Лунь». Так же посетите дом музей Петра первого.