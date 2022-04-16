Тур в древний город Дербент

Тур в древний город Дербент
Тур в древний город Дербент
Тур в древний город Дербент
Тур в древний город Дербент
Тур в древний город Дербент
Тур в древний город Дербент

Что вас ожидает 🤩

  • Крепость Нарын-кала
  • Город Дербент
  • Экраноплан «Лунь»
  • Дом музей Петра первого
Нас ждет древнейший город России, с его старыми улочками и древними мечетями. Вы увидите уникальную крепость Нарын-кала — музей под открытым небом, который включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогуляетесь по старому Дербенту и его современной набережной. А также увидите уникальный экраноплан «Лунь». Так же посетите дом музей Петра первого.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по крепости
  • Экскурсия по старому городу
  • Транспорт Туда обратно
  • Гид по крепости
Что не входит
  • Личные расходы
  • Вход в музей
  • Вход в крепость
  • Вход в армянский храм
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, пр. Акушинского, 100 (Автовокзал)
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится
Когда: По договорености
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Проинформируйте пожалуйста нас +79093444424
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По договорености

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