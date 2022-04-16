Нас ждет древнейший город России, с его старыми улочками и древними мечетями. Вы увидите уникальную крепость Нарын-кала — музей под открытым небом, который включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогуляетесь по старому Дербенту и его современной набережной. А также увидите уникальный экраноплан «Лунь». Так же посетите дом музей Петра первого.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсия по крепости
Экскурсия по старому городу
Транспорт Туда обратно
Гид по крепости
Что не входит
Личные расходы
Вход в музей
Вход в крепость
Вход в армянский храм
Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, пр. Акушинского, 100 (Автовокзал)
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится
Когда: По договорености
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Проинформируйте пожалуйста нас +79093444424
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
По договорености
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