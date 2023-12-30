Улётная зима в Дагестане. Всё включено

Групповой тур в Дербенте

Улётная зима в Дагестане

Когда-нибудь видели зимний Дагестан? А песчаный бархан, укутанный снежным покрывалом? В горных районах бывает и не такое! И мы приглашаем вас отправиться с нами в это удивительное путешествие! Вас ждёт необычный для такого направления досуг — катание на коньках и ватрушках, прогулка к замёрзшим и подземным водопадам, а также древние локации, в которых обязательно должен побывать каждый. Присоединяйтесь!
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Улётная зима в Дагестане. Всё включено
Ближайшие даты:
30
дек
4
янв
14
фев
6
мар

Что вас ожидает:

Топовые локации Дагестана
Топовые локации Дагестана
Обязательно посетим Сулакский каньон, бархан Сары-Кум, экраноплан Лунь и прочие не менее интересные объекты
Суровая красота
Суровая красота
Мы привыкли наслаждаться бликами солнца и другими дарами тёплой погоды, но в зимнее время горная природа особенно впечатляет
Активный зимний отдых
Активный зимний отдых
Покатаемся на коньках и ватрушках на озере Мочох — точно будет, что вспомнить!

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон и бархан Сары-Кум, Чиркейская ГЭС

После встречи и знакомства мы отправляемся в наше путешествие.

Первым нас ждет бархан Сары-Кум — самый высокий бархан в Европе.

Затем встреча с жемчужиной Дагестана — Сулакским каньоном.

Прогулка по навесному мосту в ущелье над Сулакским каньоном.

После активностей мы с вами поднимемся на смотровую площадку и сделаем потрясающие кадры, которые вы запомните на всю жизнь!

Сулакский каньон и бархан Сары-Кум, Чиркейская ГЭССулакский каньон и бархан Сары-Кум, Чиркейская ГЭССулакский каньон и бархан Сары-Кум, Чиркейская ГЭС
2 день

Хунзах - край водопадов. Коньки и ватрушки

Утром нас ждет вкусный завтрак, после которого мы отправимся изучать Хунзахское плато, находящееся на высоте 1660 метров над уровнем моря.

На плато расположились:

  • водопад Тобот — один из крупнейших на Кавказе;
  • каньон Цолотль;
  • Матлас и каменные чаши.

После всей этой красоты поедем на озеро Мочох, где мы покатаемся с вами на коньках и ватрушках.

Хунзах - край водопадов. Коньки и ватрушкиХунзах - край водопадов. Коньки и ватрушкиХунзах - край водопадов. Коньки и ватрушки
3 день

Карадахская теснина, заброшенные аулы Кахиб и Гоор

Утром завтракаем и выезжаем в Карадахскую теснину — это чудо горной части Дагестана.

После едем в Старый Гоор (язык Тролля).

Сделав красивые фотографии, мы собираемся и уезжаем в заброшенный аул.

Аул Кахиб — один из древнейших аулов на территории Дагестана.

Вечером мы приедем в Гуниб.

Карадахская теснина, заброшенные аулы Кахиб и ГоорКарадахская теснина, заброшенные аулы Кахиб и ГоорКарадахская теснина, заброшенные аулы Кахиб и Гоор
4 день

Салтинский водопад, Гуниб, Чох, Дербент

Это утро мы встретим в горах.

После завтрака посетим краеведческий музей, где мы увидим местный быт и узнаем об обычаях жителей в аулах.

После этого мы пойдем на смотровую площадку и сделаем красивые фотографии.

Спустившись с Гуниба, мы направимся к Чохским терассам и заедем в самый древний аул России — Чох.

На этом мы завершим знакомство с горной частью Дагестана и отправимся в Дербент, но и это не все!

Мы заедем с вами еще и к Салтинскому подземному водопаду.

Салтинский водопад, Гуниб, Чох, ДербентСалтинский водопад, Гуниб, Чох, ДербентСалтинский водопад, Гуниб, Чох, Дербент
5 день

Экраноплан Лунь, Дербент, Джума-мечеть, аэропорт

Сегодня мы познакомимся с одним из древнейших городов на нашей планете — Дербентом.

Поднимемся на крепость Нарын-Кала, прогуляемся по улочкам старого города.

Выйдем на сам берег моря и съездим к чуду советской инженерной мысли — экраноплану Лунь, увидим старейшую мечеть в России — Джума-мечеть.

А также закупим гостинцы и сувениры, после чего мы поедем в аэропорт!

Экраноплан Лунь, Дербент, Джума-мечеть, аэропортЭкраноплан Лунь, Дербент, Джума-мечеть, аэропорт

Проживание

Дагестан только начинает развиваться в туристическом направлении, поэтому здесь нет люксовых отелей и системы «Всё включено», но мы все равно подготовили для вас комфортное проживание, где вы сможете отдохнуть и насладиться путешествием.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостиницы по маршруту

4 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из / в аэропорт
  • Проживание 2х-, 3х- местное в новых гостиницах / домах
  • Питание — вкусные завтраки и ужины в отеле, обед в кафе по дороге
  • Входные билеты на достопримечательности по маршруту
  • Катание на коньках и ватрушках
  • Экскурсии — ежедневные поездки по природным достопримечательностям с местным гидом
  • Аренда микроавтобуса с местным опытным водителем
  • Уазики в горах
  • Топливо
  • Круглосуточное сопровождение турлидера
  • Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит
  • Билеты к месту начала тура и от места окончания
  • Карманные расходы
  • Дополнительное питание
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ)
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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