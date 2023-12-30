4 день

Салтинский водопад, Гуниб, Чох, Дербент

Это утро мы встретим в горах.

После завтрака посетим краеведческий музей, где мы увидим местный быт и узнаем об обычаях жителей в аулах.

После этого мы пойдем на смотровую площадку и сделаем красивые фотографии.

Спустившись с Гуниба, мы направимся к Чохским терассам и заедем в самый древний аул России — Чох.

На этом мы завершим знакомство с горной частью Дагестана и отправимся в Дербент, но и это не все!

Мы заедем с вами еще и к Салтинскому подземному водопаду.