Улётная зима в Дагестане
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум, Чиркейская ГЭС
После встречи и знакомства мы отправляемся в наше путешествие.
Первым нас ждет бархан Сары-Кум — самый высокий бархан в Европе.
Затем встреча с жемчужиной Дагестана — Сулакским каньоном.
Прогулка по навесному мосту в ущелье над Сулакским каньоном.
После активностей мы с вами поднимемся на смотровую площадку и сделаем потрясающие кадры, которые вы запомните на всю жизнь!
Хунзах - край водопадов. Коньки и ватрушки
Утром нас ждет вкусный завтрак, после которого мы отправимся изучать Хунзахское плато, находящееся на высоте 1660 метров над уровнем моря.
На плато расположились:
- водопад Тобот — один из крупнейших на Кавказе;
- каньон Цолотль;
- Матлас и каменные чаши.
После всей этой красоты поедем на озеро Мочох, где мы покатаемся с вами на коньках и ватрушках.
Карадахская теснина, заброшенные аулы Кахиб и Гоор
Утром завтракаем и выезжаем в Карадахскую теснину — это чудо горной части Дагестана.
После едем в Старый Гоор (язык Тролля).
Сделав красивые фотографии, мы собираемся и уезжаем в заброшенный аул.
Аул Кахиб — один из древнейших аулов на территории Дагестана.
Вечером мы приедем в Гуниб.
Салтинский водопад, Гуниб, Чох, Дербент
Это утро мы встретим в горах.
После завтрака посетим краеведческий музей, где мы увидим местный быт и узнаем об обычаях жителей в аулах.
После этого мы пойдем на смотровую площадку и сделаем красивые фотографии.
Спустившись с Гуниба, мы направимся к Чохским терассам и заедем в самый древний аул России — Чох.
На этом мы завершим знакомство с горной частью Дагестана и отправимся в Дербент, но и это не все!
Мы заедем с вами еще и к Салтинскому подземному водопаду.
Экраноплан Лунь, Дербент, Джума-мечеть, аэропорт
Сегодня мы познакомимся с одним из древнейших городов на нашей планете — Дербентом.
Поднимемся на крепость Нарын-Кала, прогуляемся по улочкам старого города.
Выйдем на сам берег моря и съездим к чуду советской инженерной мысли — экраноплану Лунь, увидим старейшую мечеть в России — Джума-мечеть.
А также закупим гостинцы и сувениры, после чего мы поедем в аэропорт!
Проживание
Дагестан только начинает развиваться в туристическом направлении, поэтому здесь нет люксовых отелей и системы «Всё включено», но мы все равно подготовили для вас комфортное проживание, где вы сможете отдохнуть и насладиться путешествием.
Варианты проживания
Гостиницы по маршруту
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из / в аэропорт
- Проживание 2х-, 3х- местное в новых гостиницах / домах
- Питание — вкусные завтраки и ужины в отеле, обед в кафе по дороге
- Входные билеты на достопримечательности по маршруту
- Катание на коньках и ватрушках
- Экскурсии — ежедневные поездки по природным достопримечательностям с местным гидом
- Аренда микроавтобуса с местным опытным водителем
- Уазики в горах
- Топливо
- Круглосуточное сопровождение турлидера
- Помощь в подборе авиабилетов
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и от места окончания
- Карманные расходы
- Дополнительное питание
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ)
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору