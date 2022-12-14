1 день

Прибытие в Дагестан

Мы встречаем Вас в аэропорту с бокалом игристого и выезжаем в Дербент – самый древний город России!

Мы будем жить в новом, современном отеле «Derbent Premium Hotel & SPA» на побережье Каспийского моря!

Просторные номера, бассейн и спа-комплекс с хамамом в нашем распоряжении.

Прогулка до городского пляжа займет около 10 минут, а вечерний променад по набережной доставит массу удовольствия:)

Заселяемся в отель.

В номере Вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!:)

Немного отдыхаем после перелета и встречаемся на приветственный ужин в один из лучших ресторанов старого Дербента!

Мы начнем наше знакомство с кухней Дагестана с ассорти кавказских сыров.

Попробуем знаменитые чуду – очень тонкие лепёшки с разными начинками: с сыром, зеленью и мясом.

Затем нам подадут фирменный сет сочных кавказских шашлыков с овощами на гриле и различными соусами.

Конечно, ужин будет сопровождаться бокалом дагестанского Мерло, которое прекрасно дополняет наши блюда!

На десерт нас будет ждать лакомство, которое так любят дагестанцы: хавуч дилими!

Все питание по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

Вкусное, винное и душевное путешествие в Дагестан объявляется открытым! Ура!

После ужина при желании можно прогуляться до поющего фонтана – самого большого в России!

По вечерам здесь "танец" воды синхронизируется с музыкой. Очень красиво!