Столица Дагестана приглашает вас начать активный экскурсионный тур на Северном Кавказе!
В записях историка Гевонда предок Махачкалы, аул Тарки, упоминался еще в VIII в.
В память о Персидском походе императора Петра Великого в 1844 г. была начата постройка укрепления Петровского.
Город Порт-Петровск, образованный позже, уже в советский период был переименован в честь Махача Дахадаева, большевистского лидера.
Вечером у вас есть время для самостоятельного знакомства с городом, в старину называвшемся Жемчужным, с его улицами, проспектами, памятниками, перлами архитектуры, пляжной зоной и Каспийским морем.
Национальная кухня на удивление разнообразна и щедра, — и должное ей можно отдать в первый вечер путешествия в Дагестане!
Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.
Питание: ужин в гостинице.
Групповой трансфер от аэропорта или ж/д вокзала до места размещения осуществляется с 9:00 до 19:00.
Начнем утро встречей солнца на золотом бархане, и день будет великолепным!
А дальше – один из самых глубоких каньонов мира – Сулакский.
Встаньте на край обзорной площадки и загляните в головокружительную пропасть, – этих мгновений вам не забыть!
А потом мы прокатимся по каньону, зарядимся бодростью на весь день.
Устроим настоящий пикник на воде.
А к ужину мы приедем в наш гостевой дом в ауле Гоцатль.
Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, с удобствами на блок.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.
Сегодня нас ждет древний аул Гуниб, место последней битвы царской армии с героическими горцами имама Шамиля в Кавказской войне.
Гунибское плато – это микро-заповедник, а сам аул стоит на горной плоскости, «блюде» с приподнятыми краями.
Даже в наше время, когда к крепости Гуниб ведет асфальтовая дорога, подъем нелегок, а XIX в. этот оплот был по-настоящему неприступным!
Вы увидите высокогорные селения, познакомитесь с традициями, бытом и уникальными для каждого района ремеслами местных жителей.
Гуниб – это страница вековой истории и одна из жемчужин в кладовой вечной красоты Северного Кавказа!
А после мы отправимся к еще одному чуду Дагестана к проходу в затерянный мир Карадахской теснины.
Вас окружат скалы невероятной высоты, а ширина прохода совсем небольшая!
Над головой нависают громадные валуны и, лишь где-то вверху слегка светится узкая полоска неба, это и есть – Карадахская теснина.
Вечером мы вернемся в наш гостеприимный дом и поужинаем.
Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, с удобствами на блок.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.
Подъем.
Завтрак.
И снова – здравствуйте горы.
В нашей сегодняшней программе два старинных селения – Кахиб и Гоор.
Иногда эти села называют – призраками, страной башен.
Сегодня нам предстоит разобраться, что же все-таки они из себя представляют!
Поверьте, такого чуда вам видеть еще не доводилось!
Вы даже сразу не поймете, где заканчиваются скалы, а где начинаются дома, настолько органично вписаны селения в ландшафт.
Здесь сохранились боевые башни, что очень нетипично для Дагестана.
Пройдемся по узким тропкам-улочкам старинных сел, возраст которых – более 1000 лет, а вечером возвращаемся в гостевой дом и отдыхаем.
Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, с удобствами на блок.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.
Нас зовет к себе Гамсутль!
Село, прилепившееся прямо к скалам.
Сейчас оно покинуто жителями, но еще буквально несколько десятков лет назад жизнь здесь кипела.
Здесь была школа, больница, почта…
Пройдите по улице села, загляните в еще сохранившиеся дома и представьте, как жилось здесь людям…а потом отправимся в Кумух.
Вечером приедем в Дербент и разместимся в уютной гостинице.
Проживание: гостиница 3*, г. Дербент.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостинице.
Сегодня мы побываем в замечательных местах.
Знаменитый аул Кубачи, где сможем увидеть местных мастеров — которые из поколения в поколение совершенствуют свое мастерство.
Сможем почувствовать себя настоящим кубачинцем, пообедаем в гостеприимном доме.
Вечером вернемся в Дербент.
Проживание: гостиница 3*, г. Дербент.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Завтракаем и отправляемся в путь, сегодняшний день мы посвятим не менее древним, чем Дербент, местам.
Наш путь лежит в горы.
Мы едем в Ахтынский район.
Сначала заедем в покинутое селение Филя.
По одной из версий название этого села – видоизмененное – Вилер, что можно перевести с лезгинского как «глаза».
Если посмотреть на его расположение, то можно понять, откуда такое название.
Но… едем дальше, ведь у нас сегодня еще много интересного!
Селение – Хрюг.
Вы когда –нибудь видели такое необычное соседство — минарет 18 века и суперсовременный образовательный центр?
А вот в Хрюге такое имеется и после посещения краеведческого музея, осмотра старинных улочек, советуем посетить «Luminary» , это и есть образовательный центр.
Вы, наверное, будете удивлены, но в этом небольшом древнем селении есть своя собственная обсерватория!
И мы с вами обязательно зайдем в этот центр и, даже, поиграем там.
Поверьте, вам будет интересно!
Невероятный Зрыхский водопад поразит Вас.
Ну а после развлечений отправляемся в Ахты, полюбуемся его мостами и расслабимся в термальных источниках.
Вечером возвращаемся на отдых в гостиницу Дербента.
Проживание: гостиница 3*, г. Дербент/ г. Махачкала.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Надеемся, что ваше знакомство с Дагестаном состоялось, было успешным и, Республика смогла покорить ваши сердца.
У вас есть время и вы можете пройтись по сувенирным лавочкам, тем более, что здесь есть возможность выбрать подарки вашим близким по душе.
Здесь можно приобрести деревянные изделия с насечкой из Унцукуля, серебряные изделия из селения Кубачи, керамику из селения Балхар…
А мы говорим вам до новых встреч.
Мы всегда рады своим друзьям и мы постараемся приготовить для вас еще много интересных программ.
Ждем в гости вас, ваших друзей и близких!
Питание: завтрак в гостинице.
Групповой трансфер в 10:00 в аэропорт или ж/д вокзал г. Махачкалы, ориентировочное время прибытия 13:00.
Автомобильная часть маршрута: 114 км.
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2х местных номерах, в гостевых домах в ауле Гоцатль.
Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки
Место и время приезда: г. Махачкала, аэропорт или ж/д вокзал, в 14:00 — на вокзале, в 15:00 — в аэропорту.
Место и время отъезда: г. Махачкала, рекомендуемое время вылета — от 16:00 и позже.