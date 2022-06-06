Этот новый тур наполнен приключениями! Наш джип-тур покорит ваше сердце навсегда! Вас ожидают увлекательнейшее путешествие через пески, и море, старинные крепости и невероятные высокогорные аулы! Именно в этом туре Вы сможете ощутить себя настоящим первооткрывателем!

Мы посетим старинные селения Кахиб и Гоор, где увидим великолепные башни

Окунемся в горячие серные источники в древнем селении Ахты

С ветерком прокатимся по одному из самых глубоких каньонов в мире и зарядимся бодростью на весь день

Побываем в селении, покинутом жителями, но еще буквально несколько десятков лет назад в котором жизнь кипела

Программа тура по дням

1 день Встреча, Махачкала

Столица Дагестана приглашает вас начать активный экскурсионный тур на Северном Кавказе! В записях историка Гевонда предок Махачкалы, аул Тарки, упоминался еще в VIII в. В память о Персидском походе императора Петра Великого в 1844 г. была начата постройка укрепления Петровского. Город Порт-Петровск, образованный позже, уже в советский период был переименован в честь Махача Дахадаева, большевистского лидера. Вечером у вас есть время для самостоятельного знакомства с городом, в старину называвшемся Жемчужным, с его улицами, проспектами, памятниками, перлами архитектуры, пляжной зоной и Каспийским морем. Национальная кухня на удивление разнообразна и щедра, — и должное ей можно отдать в первый вечер путешествия в Дагестане! Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала. Питание: ужин в гостинице. Групповой трансфер от аэропорта или ж/д вокзала до места размещения осуществляется с 9:00 до 19:00.

2 день Встреча рассвета на бархане Сарыкум, катание на катере по Сулакскому каньону, Гоцатль

Начнем утро встречей солнца на золотом бархане, и день будет великолепным! А дальше – один из самых глубоких каньонов мира – Сулакский. Встаньте на край обзорной площадки и загляните в головокружительную пропасть, – этих мгновений вам не забыть! А потом мы прокатимся по каньону, зарядимся бодростью на весь день. Устроим настоящий пикник на воде. А к ужину мы приедем в наш гостевой дом в ауле Гоцатль. Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, с удобствами на блок.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.

3 день Аул Гуниб, Карадахская теснина

Сегодня нас ждет древний аул Гуниб, место последней битвы царской армии с героическими горцами имама Шамиля в Кавказской войне. Гунибское плато – это микро-заповедник, а сам аул стоит на горной плоскости, «блюде» с приподнятыми краями. Даже в наше время, когда к крепости Гуниб ведет асфальтовая дорога, подъем нелегок, а XIX в. этот оплот был по-настоящему неприступным! Вы увидите высокогорные селения, познакомитесь с традициями, бытом и уникальными для каждого района ремеслами местных жителей. Гуниб – это страница вековой истории и одна из жемчужин в кладовой вечной красоты Северного Кавказа! А после мы отправимся к еще одному чуду Дагестана к проходу в затерянный мир Карадахской теснины. Вас окружат скалы невероятной высоты, а ширина прохода совсем небольшая! Над головой нависают громадные валуны и, лишь где-то вверху слегка светится узкая полоска неба, это и есть – Карадахская теснина. Вечером мы вернемся в наш гостеприимный дом и поужинаем. Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, с удобствами на блок.

Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.

4 день Аулы Кахиб и Гоор

Подъем. Завтрак. И снова – здравствуйте горы. В нашей сегодняшней программе два старинных селения – Кахиб и Гоор. Иногда эти села называют – призраками, страной башен. Сегодня нам предстоит разобраться, что же все-таки они из себя представляют! Поверьте, такого чуда вам видеть еще не доводилось! Вы даже сразу не поймете, где заканчиваются скалы, а где начинаются дома, настолько органично вписаны селения в ландшафт. Здесь сохранились боевые башни, что очень нетипично для Дагестана. Пройдемся по узким тропкам-улочкам старинных сел, возраст которых – более 1000 лет, а вечером возвращаемся в гостевой дом и отдыхаем. Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, с удобствами на блок.

Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.

5 день Аулы Гамсутль и Кумух, Дербент

Нас зовет к себе Гамсутль! Село, прилепившееся прямо к скалам. Сейчас оно покинуто жителями, но еще буквально несколько десятков лет назад жизнь здесь кипела. Здесь была школа, больница, почта… Пройдите по улице села, загляните в еще сохранившиеся дома и представьте, как жилось здесь людям…а потом отправимся в Кумух. Вечером приедем в Дербент и разместимся в уютной гостинице. Проживание: гостиница 3*, г. Дербент.

Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостинице.

6 день Аул Кубачи: мастер-класс, обед. Уркарах

Сегодня мы побываем в замечательных местах. Знаменитый аул Кубачи, где сможем увидеть местных мастеров — которые из поколения в поколение совершенствуют свое мастерство. Сможем почувствовать себя настоящим кубачинцем, пообедаем в гостеприимном доме. Вечером вернемся в Дербент. Проживание: гостиница 3*, г. Дербент.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

7 день Аул Филя. Ахты. Хрюг. Зрыхский водопад

Завтракаем и отправляемся в путь, сегодняшний день мы посвятим не менее древним, чем Дербент, местам. Наш путь лежит в горы. Мы едем в Ахтынский район. Сначала заедем в покинутое селение Филя. По одной из версий название этого села – видоизмененное – Вилер, что можно перевести с лезгинского как «глаза». Если посмотреть на его расположение, то можно понять, откуда такое название. Но… едем дальше, ведь у нас сегодня еще много интересного! Селение – Хрюг. Вы когда –нибудь видели такое необычное соседство — минарет 18 века и суперсовременный образовательный центр? А вот в Хрюге такое имеется и после посещения краеведческого музея, осмотра старинных улочек, советуем посетить «Luminary» , это и есть образовательный центр. Вы, наверное, будете удивлены, но в этом небольшом древнем селении есть своя собственная обсерватория! И мы с вами обязательно зайдем в этот центр и, даже, поиграем там. Поверьте, вам будет интересно! Невероятный Зрыхский водопад поразит Вас. Ну а после развлечений отправляемся в Ахты, полюбуемся его мостами и расслабимся в термальных источниках. Вечером возвращаемся на отдых в гостиницу Дербента. Проживание: гостиница 3*, г. Дербент/ г. Махачкала.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

8 день День отъезда. Трансфер в аэропорт