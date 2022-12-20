Сбор группы в аэропорту г Махачкала.
Рекомендуемое время прилета — до 12:00.
Вас встретит Гид с табличкой с названием тура.
Внимание: просьба уточнять информацию по встрече группы у менеджера.
Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.
Прежде всего гостя на Кавказе принято накормить, направляемся на обед в наш этно-дом в Махачкале.
Кавказское застолье из настоящего шашлыка.
Во время обеда наш шеф-повар проведет мастер-класс по правильному приготовления шашлыка.
Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.
Катание на катере по бирюзовым водам Чиркейского водохранилища зарядит нас положительными эмоциями.
Далее мы посетим форелевое хозяйство «Главрыба».
Свободное время на территории.
Вы сможете самостоятельно отведать настоящую форель.
На территории работает парк аттракционов, где вы сможете прокатиться на колесе обозрения, наслаждаясь красивыми пейзажами.
Размещение в гостинице (компания оставляет за собой право предоставить гостиницу в городах Махачкала/Каспийск/Избербаш/Дербент).
Завтрак в отеле.
Сегодня нам предстоит путь в горный Дагестан и знакомство с традициями аварского народа.
На обеде мы попробуем национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовую кашу.
Далее мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны.
Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей.
Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.
После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы направляемся в гостиницу (компания оставляет за собой право предоставить гостиницу в городах Избербаш/Дербент).
Завтрак в гостинице.
Сегодня нам предстоит стать гостем в кавказской семье в одном из сел Южного Дагестана, где мы познакомимся с бытом и традициями табасаранского народа.
Мы прочувствуем настоящее кавказское гостеприимство и попробуем домашнюю кухню.
Начнем наш день с остановки у легендарного экраноплана «Лунь» — единственного в своем роде.
Это проект советской инженерии, сохранившийся до наших дней, который впечатляет масштабом идеи и конструкции.
Далее нам предстоит переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей.
Хучнинская крепость как символ героического прошлого народа возвышается над селом.
Ханагский водопад высотой около 20 метров — излюбленное место отдыха жителей.
Заглянем в гости в Этно-комплекс, на обед. Здесь нас научат готовить чуду и покажут мастер-класс по ковроткачеству.
Отъезд в гостиницу (компания оставляет за собой право предоставить гостиницу в городах Избербаш/Дербент).
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Последний день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.
Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.
Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году.
Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.
Сувенирный магазин, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане. Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.
Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.
Трансфер группы в аэропорт.
Время вылета из Дагестана — после 18:30.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Компания оставляет за собой право предоставить гостиницу в городах Избербаш/Дербент
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Даты
|Стоимость
|Стоимость 1/2 twin/dbl
|30 000
|Детям до 12 лет
|27 000
|Доплата за одноместное размещение
|9 000
|Дополнительная ночь в гостинице Махачкала ½ twin/dbl
|4 000
Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.
Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.
В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Из Москвы: АК Россия -08.00-11.00 / АК Победа 07.45- 10.30
Из Махачкалы: АК Россия 18-50/ АК Победа 20.20
Из Санкт-Петербурга рекомендуется прилет на тур накануне: АК Россия 10:55-14:20/ АК Победа 18:10-21:20
Из Махачкалы вылет на следующий день: АК Россия -15:20