1 день

Встреча, Сулакский каньон, форелевое хозяйство

Сбор группы в аэропорту г Махачкала.

Рекомендуемое время прилета — до 12:00.

Вас встретит Гид с табличкой с названием тура.

Внимание: просьба уточнять информацию по встрече группы у менеджера.

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.

Прежде всего гостя на Кавказе принято накормить, направляемся на обед в наш этно-дом в Махачкале.

Кавказское застолье из настоящего шашлыка.

Во время обеда наш шеф-повар проведет мастер-класс по правильному приготовления шашлыка.

Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.

Катание на катере по бирюзовым водам Чиркейского водохранилища зарядит нас положительными эмоциями.

Далее мы посетим форелевое хозяйство «Главрыба».

Свободное время на территории.

Вы сможете самостоятельно отведать настоящую форель.

На территории работает парк аттракционов, где вы сможете прокатиться на колесе обозрения, наслаждаясь красивыми пейзажами.

Размещение в гостинице (компания оставляет за собой право предоставить гостиницу в городах Махачкала/Каспийск/Избербаш/Дербент).