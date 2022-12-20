Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Зима

Этот тур познакомит Вас с культурой республики и ошеломляющими видами, которые дарят вдохновение каждому путешественнику

4.7
3 отзыва
Этот тур познакомит Вас с культурой республики и ошеломляющими видами, которые дарят вдохновение каждому путешественнику.

Вы окунетесь в историю «страны гор», погуляете по узким улочкам дагестанских селений, заберетесь на неприступную крепость и попробуете местную гастрономию на вкус.
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Зима
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Зима
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Зима
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Зима
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Зима
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Зима
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Зима
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Зима
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Зима
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Зима
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Зима
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Зима
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Зима
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Зима
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Зима
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Зима
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Зима
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 4 дня. Зима
Ближайшие даты:
6
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фев
10
фев
17
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Что вас ожидает 🤩

Сочная кухня Дагестана
Сочная кухня Дагестана
Пообедаем в форелевом хозяйстве, оценим аварскую традиционную и южно-дагестанскую кухни
Каспийский монстр
Каспийский монстр
Восхитимся размерами легендарного ракетоносца-экраноплана «ЛУНЬ» – самого большого в мире
Крепость Нарын-Кала
Крепость Нарын-Кала
Побываем в легендарной цитадели, входящей в перечень ЮНЕСКО как памятник мировой значимости

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Сулакский каньон, форелевое хозяйство

Сбор группы в аэропорту г Махачкала.

Рекомендуемое время прилета — до 12:00.

Вас встретит Гид с табличкой с названием тура.

Внимание: просьба уточнять информацию по встрече группы у менеджера.

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.

Прежде всего гостя на Кавказе принято накормить, направляемся на обед в наш этно-дом в Махачкале.

Кавказское застолье из настоящего шашлыка.

Во время обеда наш шеф-повар проведет мастер-класс по правильному приготовления шашлыка.

Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.

Катание на катере по бирюзовым водам Чиркейского водохранилища зарядит нас положительными эмоциями.

Далее мы посетим форелевое хозяйство «Главрыба».

Свободное время на территории.

Вы сможете самостоятельно отведать настоящую форель.

На территории работает парк аттракционов, где вы сможете прокатиться на колесе обозрения, наслаждаясь красивыми пейзажами.

Размещение в гостинице (компания оставляет за собой право предоставить гостиницу в городах Махачкала/Каспийск/Избербаш/Дербент).

Встреча, Сулакский каньон, форелевое хозяйствоВстреча, Сулакский каньон, форелевое хозяйствоВстреча, Сулакский каньон, форелевое хозяйствоВстреча, Сулакский каньон, форелевое хозяйство
2 день

Аул Гуниб

Завтрак в отеле.

Сегодня нам предстоит путь в горный Дагестан и знакомство с традициями аварского народа.

На обеде мы попробуем национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовую кашу.

Далее мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны.

Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей.

Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.

После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы направляемся в гостиницу (компания оставляет за собой право предоставить гостиницу в городах Избербаш/Дербент).

Аул ГунибАул ГунибАул ГунибАул Гуниб
3 день

Знакомство с бытом кавказской семьи, «Лунь», Хучни, мастер-класс

Завтрак в гостинице.

Сегодня нам предстоит стать гостем в кавказской семье в одном из сел Южного Дагестана, где мы познакомимся с бытом и традициями табасаранского народа.

Мы прочувствуем настоящее кавказское гостеприимство и попробуем домашнюю кухню.

Начнем наш день с остановки у легендарного экраноплана «Лунь» — единственного в своем роде.

Это проект советской инженерии, сохранившийся до наших дней, который впечатляет масштабом идеи и конструкции.

Далее нам предстоит переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей.

Хучнинская крепость как символ героического прошлого народа возвышается над селом.

Ханагский водопад высотой около 20 метров — излюбленное место отдыха жителей.

Заглянем в гости в Этно-комплекс, на обед. Здесь нас научат готовить чуду и покажут мастер-класс по ковроткачеству.

Отъезд в гостиницу (компания оставляет за собой право предоставить гостиницу в городах Избербаш/Дербент).

Свободное время.

Знакомство с бытом кавказской семьи, «Лунь», Хучни, мастер-классЗнакомство с бытом кавказской семьи, «Лунь», Хучни, мастер-классЗнакомство с бытом кавказской семьи, «Лунь», Хучни, мастер-классЗнакомство с бытом кавказской семьи, «Лунь», Хучни, мастер-класс
4 день

Восточный колорит Дербента, отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Последний день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.

Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.

Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.

Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году.

Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.

Сувенирный магазин, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане. Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.

Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.

Трансфер группы в аэропорт.

Время вылета из Дагестана — после 18:30.

Восточный колорит Дербента, отъездВосточный колорит Дербента, отъездВосточный колорит Дербента, отъездВосточный колорит Дербента, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Компания оставляет за собой право предоставить гостиницу в городах Избербаш/Дербент

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДатыСтоимость
Стоимость 1/2 twin/dbl30 000
Детям до 12 лет27 000
Доплата за одноместное размещение9 000
Дополнительная ночь в гостинице Махачкала ½ twin/dbl4 000

Варианты проживания

Гостиница «Океан»

3 ночи

Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в гостиницах 3*
  • Питание по программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Катание на катере
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • зубная паста и щетка;
  • шампунь-гель;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • купальник;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь и шлепки;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Рекомендованные рейсы

Из Москвы: АК Россия -08.00-11.00 / АК Победа 07.45- 10.30

Из Махачкалы: АК Россия 18-50/ АК Победа 20.20

Из Санкт-Петербурга рекомендуется прилет на тур накануне: АК Россия 10:55-14:20/ АК Победа 18:10-21:20

Из Махачкалы вылет на следующий день: АК Россия -15:20

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
20 дек 2022
Организация тура на высоте. Спасибо! Все чётко! Будем в дальнейшем пользоваться вашими услугами!
Т
29 ноя 2022
Организация тура была на высоком уровне!
М
24 окт 2022
Всё неплохо. Но хотелось бы больше времени на такие локации как Гамсутль,Дербент, Сулакский каньон. . Времени на который было не более 40 минут, а дорога достаточно длинная, считая что это первая локация после аэропорта и обеда у местных жителей. Спасибо нашему менеджеру: Юлии, которая была на связи и отвечала и помогала с решением вопросов!!

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