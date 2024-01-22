Зима в горах Дагестана
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон и переезд в Хунзах
День приезда.
Место и время встречи группы: в 8:00 ТЦ Апельсин г. Махачкала.
После общего сбора мы сразу отправимся на бархан Сарыкум: это настоящий кусочек пустыни недалеко от Махачкалы. Поднявшись на бархан, мы устроим настоящую фотосессию в песках!
Далее держим путь в Сулакский каньон. Его глубина достигает 1920 метров, а протяжённость составляет 53 километра. Это один из самых глубоких каньонов в мире; он глубже, чем знаменитый Большой каньон в США.
Мы прогуляемся на катере по каньону, зайдем на обед в знаменитое форелевое хозяйство, заглянем в пещеры «Нохьо», пройдем по подвесному мосту над каньоном, посетим смотровую площадку в п. Дубки.
После такого насыщенного дня едем в п. Хунзах, где мы будем размещаться ближайшие дни.
Ночевка в гостевом доме/отеле в Хунзахе.
Проживание: гостевой дом/отель
Автобус: 230 км
Пешком: 5 км
Питание: обед, ужин
Матлас и Мочох
Сегодня мы приступим к осмотру Хунзахского района, богатого на достопримечательности. Посетим Матлас – плато, откуда открывается шикарная панорама на извилистое ущелье, водопады, погуляем по лабиринтам Каменной чаши. Желающие смогут прокатиться на зиплайне с ошеломительными видами. На обед заедем к гостеприимным местным жителям.
А теперь отправимся в с. Мочох. Нас ждет Мочохское озеро, которое зимой превращается в огромный естественный каток. Берем коньки и рассекаем ледяную гладь.
Далее нас ждут чудесные виды Хунзахского плато, водопадов Тобот и Итлятляр.
Ночевка в гостевом доме/отеле в Хунзахе.
Проживание: гостевой дом
Автобус: 40 км
Пешком: 6 км
Питание: завтрак, обед, ужин
Карадахская теснина и аул Гоор
В первой половине дня мы побываем в Карадахской теснине – месте, которое поражает своей необычностью и масштабом.
После нас ждет национальный обед в кафе на берегу реки. Но это ещё не всё.
Сегодня мы поднимемся в древний аул Дагестана – Гоор. Когда-то это был неприступный оборонительный комплекс из семи башен и жилых домов, расположенный на вершине горы, на краю отвесной пропасти. Три башни стоят здесь и по сей день. А с обрыва открывается потрясающий вид на прилегающие окрестности.
Еще одна местная достопримечательность, расположенная у подножия гоорских башен – Девичья скала, дагестанский вариант норвежского Языка Тролля. Здесь мы обязательно сделаем головокружительные фото.
Ночевка в гостевом доме/отеле в Хунзахе.
Проживание: гостевой дом
Автобус: 150 км
Пешком: 6 км
Питание: завтрак, обед.
Гамсутль и переезд в Дербент
Главное событие дня – аул-призрак Гамсутль.
Что нас ждёт здесь? Замершие во времени каменные дома, высокие башни, величественные ландшафты, пугающее и одновременно завораживающее безмолвие. Мы совершим небольшой трекинг (4 км в одну сторону, набор высоты 460 м), чтобы увидеть необычную панораму села, последний житель которого покинул его в 2015 г.
Переезд в Дербент, ночевка в гостинице в Дербенте.
Проживание: гостиница
Автобус: 260 км
Пешком: 10 км
Питание: завтрак, обед
Дербент
Дербент – самый старый город России. Его пересекают стены, построенные ещё древними персами. Мы прогуляемся по улочкам Старого Города, зайдём в самую старую в России мечеть и музей ковров, поднимемся на крепость Нарын-Кала, откуда полюбуемся видом на Каспийское море.
После обеда нам представится возможность посетить винодельню – уникальный шанс попробовать вино в месте его производства, увидеть, как именно рождается тот или иной вкус, узнать тайну его происхождения в природе.
Далее посетим экраноплан «Лунь» – настоящее чудо техники, поражающее своими масштабами и мощью.
Завершим день прогулкой по прекрасному вечернему Дербенту и устроим праздничный ужин.
Ночевка в гостинице в Дербенте.
Проживание: гостиница
Автобус: 50 км
Пешком: 10 км
Питание: завтрак, обед
Отъезд
После завтрака будет свободное время для самостоятельной прогулки по Дербенту. В 12:00 мы заберем вещи из отеля, заедем на обед и отправимся в Махачкалу.
К 17:00 мы вернемся в Махачкалу. Вот он грустный момент расставания, но мы не прощаемся и ждем новых встреч на других маршрутах.
Обратные билеты рекомендуем приобретать с вылетом не ранее 19:00.
Автобус: 150 км
Пешком: 5 км
Питание: завтрак, обед
Проживание
В Дербенте (2 ночи): размещение в отеле в 2-3-местных номерах, душ и туалет в номере.
В селе Хунзах (3 ночи): размещение в гостевом доме (2-3-4-местное) или отеле (2-3-4-местное), душ и туалет в номере.
Одноместное размещение под запрос.
Варианты проживания
Тобот
Странник
Апельсин
Отель «Апельсин» расположен в селе Сабнова, рядом с Дербентом.
Просторные номера с современным светлым ремонтом оснащены балконом. Для гостей предусмотрено все необходимое: общая гостиная с телевизором, WI-FI, кондиционер, сейф.
В номере есть посуда, стол, микроволновая печь. Можно заказать доставку еды. Также гости могут пользоваться мангалом, барбекю.
В качестве развлечений на территории проходят кулинарные мастер-классы, музыкальные выступления. Для детей предусмотрена детская площадка. Рядом с отелем расположены беседки для отдыха и качели. Вблизи находится торговый центр. В 3 км есть пляж. Расстояние до аэропорта — 96,2 км, до железнодорожного вокзала — 4,6 км.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Все переезды по территории Дагестана на туристическом микроавтобусе
- Проживание по программе (2 ночи в гостинице в Дербенте, 3 ночи в гостевом доме/отеле в Хунзахе)
- Питание (кроме ужинов в г. Дербент и завтрака в первый день тура): 5 завтраков, 6 обедов, 2 ужина
- Прогулка на катере по Сулакском каньону
- Заброска на внедорожной технике к Старому Гоору (часть пути)
- Заброска на внедорожной технике к аулу-призраку Гамсутль (часть пути)
- Входные билеты на все достопримечательности, запланированные программой (пещера Нохьо, бархан Сарыкум, крепость Нарын-Кала)
- Посещение винодельни в г. Дербент (экскурсия с дегустацией)
- Экскурсионное обслуживание в Дербенте (старый город)
- Сопровождение гидом компании
- Услуги местного гида с первого по четвертый дни включительно
- Фирменный баф
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт (такси)
- Завтрак в первый день тура, ужины в г. Дербент
- Дополнительные экскурсии, не запланированные программой
- Дополнительные услуги (зиплайн, тарзанка, прокат коньков и т. п.)
- Страховка от н/с
- Место начала и завершения?
- г. Махачкала
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- Маленький рюкзак 20-25 л для прогулок
- Фонарик налобный – необязательно, можно обойтись фонариком в телефоне
Одежда и обувь:
- Ботинки утепленные с хорошим протектором
- Штаны утепленные
- Куртка утепленная (пуховик)
- Ветровка, штаны
- Дождевик
- Шапка, теплый бафф, перчатки/варежки
- Девочкам: платок на голову, длинную юбку+рубашку либо длинное платье с рукавом, вы можете ходить в брюках/джинсах и рубашке (комплект одежды, закрывающий руки и ноги должен быть обязательно)
- Кофта утепленная (возможно флисовая)
- Носки 2-3 пары синтетические, 1 пара теплые
- 1-2 футболки
- Комплект термобелья
- Сандалии или сланцы
- Легкое полотенце+купальные принадлежности (для бани)
Что взять еще:
- Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт - 2 шт., перекись водорода, пластырь
- Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, салфетки, принадлежности для девочек и пр.)
- Крем солнцезащитный
- Очки солнцезащитные
- Яркое и легкое платье, яркие вещи (для стильных фоточек)
- Сушилки для обуви
Документы:
- Паспорт
- Деньги на личные расходы (питание, сувениры, наличные около 3000 рублей)
Дополнительно:
- Фотоаппарат (видеокамера)
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсии по маршруту Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт. Мы передадим Ваш отзыв о работе водителя нашим коллегам в регионе. Обязательно проведём работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Если опустить эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.