1 день

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон и переезд в Хунзах

День приезда.

Место и время встречи группы: в 8:00 ТЦ Апельсин г. Махачкала.

После общего сбора мы сразу отправимся на бархан Сарыкум: это настоящий кусочек пустыни недалеко от Махачкалы. Поднявшись на бархан, мы устроим настоящую фотосессию в песках!



Далее держим путь в Сулакский каньон. Его глубина достигает 1920 метров, а протяжённость составляет 53 километра. Это один из самых глубоких каньонов в мире; он глубже, чем знаменитый Большой каньон в США.

Мы прогуляемся на катере по каньону, зайдем на обед в знаменитое форелевое хозяйство, заглянем в пещеры «Нохьо», пройдем по подвесному мосту над каньоном, посетим смотровую площадку в п. Дубки.



После такого насыщенного дня едем в п. Хунзах, где мы будем размещаться ближайшие дни.



Ночевка в гостевом доме/отеле в Хунзахе.

Проживание: гостевой дом/отель

Автобус: 230 км

Пешком: 5 км

Питание: обед, ужин