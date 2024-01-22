Зима в горах Дагестана. Автотур
Групповой тур в Дербенте

Зима в горах Дагестана

4.4
3 отзыва
Знаете ли вы, что глубина Сулакского каньона в Дагестане больше, чем знаменитого Гранд каньона в США? Слышали о том, что аул Гамсутль называют дагестанским Мачу Пикчу? Что у подножья башен Старого Гоора расположен местный «язык тролля»?Дагестан - настоящая сокровищница чудес, и в этом туре мы полюбуемся многими из них.
Зима в горах Дагестана. Автотур
Зима в горах Дагестана. Автотур
Зима в горах Дагестана. Автотур
Ближайшие даты:
4
мар

Что вас ожидает:

Бархан Сарыкум
Бархан Сарыкум
Погрузитесь в сказочные пейзажи пустыни и устроите фотосессию среди золотых песков
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Вас ждет прогулка по подвесному мосту через каньон и полет на катере по бирюзовым водам
Коньки на большом озере
Коньки на большом озере
Насладитесь скоростью и свободой на большом катке в селе Мочох
Древний Дербент
Древний Дербент
Исследуете уголки древнего города и погрузитесь в историю
Гастрономическое искусство Кавказа
Гастрономическое искусство Кавказа
Откроете для себя чудеса Кавказской кухни, наслаждаясь традиционными блюдами и местными деликатесами

Программа тура по дням

1 день

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон и переезд в Хунзах

День приезда.

Место и время встречи группы: в 8:00 ТЦ Апельсин г. Махачкала.

После общего сбора мы сразу отправимся на бархан Сарыкум: это настоящий кусочек пустыни недалеко от Махачкалы. Поднявшись на бархан, мы устроим настоящую фотосессию в песках!

Далее держим путь в Сулакский каньон. Его глубина достигает 1920 метров, а протяжённость составляет 53 километра. Это один из самых глубоких каньонов в мире; он глубже, чем знаменитый Большой каньон в США.

Мы прогуляемся на катере по каньону, зайдем на обед в знаменитое форелевое хозяйство, заглянем в пещеры «Нохьо», пройдем по подвесному мосту над каньоном, посетим смотровую площадку в п. Дубки.

После такого насыщенного дня едем в п. Хунзах, где мы будем размещаться ближайшие дни.

Ночевка в гостевом доме/отеле в Хунзахе.

Проживание: гостевой дом/отель
Автобус: 230 км
Пешком: 5 км
Питание: обед, ужин

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон и переезд в ХунзахБархан Сарыкум, Сулакский каньон и переезд в ХунзахБархан Сарыкум, Сулакский каньон и переезд в Хунзах
2 день

Матлас и Мочох

Сегодня мы приступим к осмотру Хунзахского района, богатого на достопримечательности. Посетим Матлас – плато, откуда открывается шикарная панорама на извилистое ущелье, водопады, погуляем по лабиринтам Каменной чаши. Желающие смогут прокатиться на зиплайне с ошеломительными видами. На обед заедем к гостеприимным местным жителям.

А теперь отправимся в с. Мочох. Нас ждет Мочохское озеро, которое зимой превращается в огромный естественный каток. Берем коньки и рассекаем ледяную гладь.

Далее нас ждут чудесные виды Хунзахского плато, водопадов Тобот и Итлятляр.

Ночевка в гостевом доме/отеле в Хунзахе.

Проживание: гостевой дом
Автобус: 40 км
Пешком: 6 км
Питание: завтрак, обед, ужин

Матлас и МочохМатлас и МочохМатлас и Мочох
3 день

Карадахская теснина и аул Гоор

В первой половине дня мы побываем в Карадахской теснине – месте, которое поражает своей необычностью и масштабом.

После нас ждет национальный обед в кафе на берегу реки. Но это ещё не всё.

Сегодня мы поднимемся в древний аул Дагестана – Гоор. Когда-то это был неприступный оборонительный комплекс из семи башен и жилых домов, расположенный на вершине горы, на краю отвесной пропасти. Три башни стоят здесь и по сей день. А с обрыва открывается потрясающий вид на прилегающие окрестности.

Еще одна местная достопримечательность, расположенная у подножия гоорских башен – Девичья скала, дагестанский вариант норвежского Языка Тролля. Здесь мы обязательно сделаем головокружительные фото.

Ночевка в гостевом доме/отеле в Хунзахе.

Проживание: гостевой дом
Автобус: 150 км
Пешком: 6 км
Питание: завтрак, обед.

Карадахская теснина и аул ГоорКарадахская теснина и аул ГоорКарадахская теснина и аул Гоор
4 день

Гамсутль и переезд в Дербент

Главное событие дня – аул-призрак Гамсутль.

Что нас ждёт здесь? Замершие во времени каменные дома, высокие башни, величественные ландшафты, пугающее и одновременно завораживающее безмолвие. Мы совершим небольшой трекинг (4 км в одну сторону, набор высоты 460 м), чтобы увидеть необычную панораму села, последний житель которого покинул его в 2015 г.

Переезд в Дербент, ночевка в гостинице в Дербенте.

Проживание: гостиница
Автобус: 260 км
Пешком: 10 км
Питание: завтрак, обед

Гамсутль и переезд в ДербентГамсутль и переезд в ДербентГамсутль и переезд в Дербент
5 день

Дербент

Дербент – самый старый город России. Его пересекают стены, построенные ещё древними персами. Мы прогуляемся по улочкам Старого Города, зайдём в самую старую в России мечеть и музей ковров, поднимемся на крепость Нарын-Кала, откуда полюбуемся видом на Каспийское море.

После обеда нам представится возможность посетить винодельню – уникальный шанс попробовать вино в месте его производства, увидеть, как именно рождается тот или иной вкус, узнать тайну его происхождения в природе.

Далее посетим экраноплан «Лунь» – настоящее чудо техники, поражающее своими масштабами и мощью.

Завершим день прогулкой по прекрасному вечернему Дербенту и устроим праздничный ужин.

Ночевка в гостинице в Дербенте.

Проживание: гостиница
Автобус: 50 км
Пешком: 10 км
Питание: завтрак, обед

ДербентДербентДербент
6 день

Отъезд

После завтрака будет свободное время для самостоятельной прогулки по Дербенту. В 12:00 мы заберем вещи из отеля, заедем на обед и отправимся в Махачкалу.

К 17:00 мы вернемся в Махачкалу. Вот он грустный момент расставания, но мы не прощаемся и ждем новых встреч на других маршрутах.

Обратные билеты рекомендуем приобретать с вылетом не ранее 19:00.

Автобус: 150 км
Пешком: 5 км
Питание: завтрак, обед

Проживание

В Дербенте (2 ночи): размещение в отеле в 2-3-местных номерах, душ и туалет в номере.

В селе Хунзах (3 ночи): размещение в гостевом доме (2-3-4-местное) или отеле (2-3-4-местное), душ и туалет в номере.

Одноместное размещение под запрос.

Варианты проживания

Тобот

3 ночи
ТоботТоботТоботТоботТоботТоботТобот

Странник

3 ночи
СтранникСтранник

Апельсин

2 ночи

Отель «Апельсин» расположен в селе Сабнова, рядом с Дербентом.

Просторные номера с современным светлым ремонтом оснащены балконом. Для гостей предусмотрено все необходимое: общая гостиная с телевизором, WI-FI, кондиционер, сейф.

В номере есть посуда, стол, микроволновая печь. Можно заказать доставку еды. Также гости могут пользоваться мангалом, барбекю.

В качестве развлечений на территории проходят кулинарные мастер-классы, музыкальные выступления. Для детей предусмотрена детская площадка. Рядом с отелем расположены беседки для отдыха и качели. Вблизи находится торговый центр. В 3 км есть пляж. Расстояние до аэропорта — 96,2 км, до железнодорожного вокзала — 4,6 км.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все переезды по территории Дагестана на туристическом микроавтобусе
  • Проживание по программе (2 ночи в гостинице в Дербенте, 3 ночи в гостевом доме/отеле в Хунзахе)
  • Питание (кроме ужинов в г. Дербент и завтрака в первый день тура): 5 завтраков, 6 обедов, 2 ужина
  • Прогулка на катере по Сулакском каньону
  • Заброска на внедорожной технике к Старому Гоору (часть пути)
  • Заброска на внедорожной технике к аулу-призраку Гамсутль (часть пути)
  • Входные билеты на все достопримечательности, запланированные программой (пещера Нохьо, бархан Сарыкум, крепость Нарын-Кала)
  • Посещение винодельни в г. Дербент (экскурсия с дегустацией)
  • Экскурсионное обслуживание в Дербенте (старый город)
  • Сопровождение гидом компании
  • Услуги местного гида с первого по четвертый дни включительно
  • Фирменный баф
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт (такси)
  • Завтрак в первый день тура, ужины в г. Дербент
  • Дополнительные экскурсии, не запланированные программой
  • Дополнительные услуги (зиплайн, тарзанка, прокат коньков и т. п.)
  • Страховка от н/с
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • Маленький рюкзак 20-25 л для прогулок
  • Фонарик налобный – необязательно, можно обойтись фонариком в телефоне

Одежда и обувь:

  • Ботинки утепленные с хорошим протектором
  • Штаны утепленные
  • Куртка утепленная (пуховик)
  • Ветровка, штаны
  • Дождевик
  • Шапка, теплый бафф, перчатки/варежки
  • Девочкам: платок на голову, длинную юбку+рубашку либо длинное платье с рукавом, вы можете ходить в брюках/джинсах и рубашке (комплект одежды, закрывающий руки и ноги должен быть обязательно)
  • Кофта утепленная (возможно флисовая)
  • Носки 2-3 пары синтетические, 1 пара теплые
  • 1-2 футболки
  • Комплект термобелья
  • Сандалии или сланцы
  • Легкое полотенце+купальные принадлежности (для бани)

Что взять еще:

  • Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт - 2 шт., перекись водорода, пластырь
  • Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, салфетки, принадлежности для девочек и пр.)
  • Крем солнцезащитный
  • Очки солнцезащитные
  • Яркое и легкое платье, яркие вещи (для стильных фоточек)
  • Сушилки для обуви

Документы:

  • Паспорт
  • Деньги на личные расходы (питание, сувениры, наличные около 3000 рублей)

Дополнительно:

  • Фотоаппарат (видеокамера)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
2
3
2
1
Д
22 янв 2024
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.
Д
22 янв 2024
Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Дмитрий!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсии по маршруту Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт. Мы передадим Ваш отзыв о работе водителя нашим коллегам в регионе. Обязательно проведём работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Е
10 янв 2024
Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.
Если опустить эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.
Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами.

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