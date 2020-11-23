Как добраться до Диксона на самолёте
В Диксоне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Dikson» вам не избежать
Список аэропортов Диксона
- Диксон DKSDikson
Самые дешёвые билеты в Диксон из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|23.11.2020
|из 🇷🇺Норильска
|12 384
|1ч 40м
|22.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|29 280
|8ч 25м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|30 706
|9ч 25м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|32 742
|28ч 15м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|33 277
|6ч 55м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|39 062
|42ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону