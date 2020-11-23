  1. Россия

Летим в Диксон

Как добраться до Диксона на самолёте

В Диксоне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Dikson» вам не избежать

Список аэропортов Диксона

  1. Диксон DKS
    Dikson

Самые дешёвые билеты в Диксон из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
23.11.2020из 🇷🇺Норильска12 3841ч 40м
22.11.2020из 🇷🇺Москвы29 2808ч 25м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга30 7069ч 25м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Мурманска32 74228ч 15м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Новосибирска33 2776ч 55м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Иркутска39 06242ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону