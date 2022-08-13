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Авторский тур
до 8 чел.
Большая Страна
Полярная ночь в Арктике
Продолжительная темнота, низкие температуры, неразвитость инфраструктуры
Россия, Красноярский край, городской округ Норильс...
21 ноя
28 ноя
147 800₽ за 1 человека
Последние отзывы «Экскурсии по Диксону»
- ММарина13 августа 2022Все было замечательно…..
- ННадежда Мильман2 августа 2022Большое спасибо Елене Игоревне за прекрасную организацию, интересные рассказы и то внимание и заботу, которые она проявляла к каждому участнику тура.
- ААндрей Михайлович22 июля 2022Следует отметить хорошее планирование и организацию тура принимающей стороной. Каждый день путешествия давал новую насыщенную информацию и впечатления. Особая благодарность нашей сопровождающей Витищенко Любовь Ивановне. Достаточно комфортабельные условия путешествия подходят и для пожилых людей, которые составляли большинство нашей дружной группы