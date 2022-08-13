Экскурсии по Диксону

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Полярная ночь в Арктике
11 дней
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Полярная ночь в Арктике
Продолжительная темнота, низкие температуры, неразвитость инфраструктуры
Россия, Красноярский край, городской округ Норильс...
21 ноя
28 ноя
147 800 за 1 человека

Последние отзывы «Экскурсии по Диксону»

  • М
    Марина
    13 августа 2022
    5
    Отзыв на: Полярная ночь в Арктике
    Все было замечательно…..
  • Н
    Надежда Мильман
    2 августа 2022
    5
    Отзыв на: Полярная ночь в Арктике
    Большое спасибо Елене Игоревне за прекрасную организацию, интересные рассказы и то внимание и заботу, которые она проявляла к каждому участнику тура.
  • А
    Андрей Михайлович
    22 июля 2022
    5
    Отзыв на: Полярная ночь в Арктике
    Следует отметить хорошее планирование и организацию тура принимающей стороной. Каждый день путешествия давал новую насыщенную информацию и впечатления. Особая благодарность нашей сопровождающей Витищенко Любовь Ивановне. Достаточно комфортабельные условия путешествия подходят и для пожилых людей, которые составляли большинство нашей дружной группы
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