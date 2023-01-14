08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков.
Встреча с гидом у вагона №16 (Табличка "ПСКОВ 4 дня").
Завтрак в кафе в центре города.
Экскурсия в Свято-Благовещенскою Никандрову пустынь — православный мужской монастырь в честь Преподобного Никандра пустынножителя.
Преподобный обладал дарами прозорливости и целительства, к нему за помощью обращались многие страждущие, но много искушений и бед пережил на тесном пути подвижничества святой Никандр.
Преподобный Никандр до конца жизни оставался пустынником…
На территории монастыря расположены: Благовещенский собор, храм Святых Царственных Мучеников и храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших". Целебные источники: в честь Казанской иконы Божией Матери ("глазной" источник), источник преподобного Александра Свирского (купальня с голубой радоновой водой +6С), источники Святых Апостолов Петра и Павла и Животворящего Креста Господня, источник преподобного Никандра, по преданию, был ископан самим преподобным и святой брал отсюда воду для своих нужд.
16:00 Возвращение в Псков.
Поздний обед в кафе.
Трансфер в гостиницу.
Размещение в номерах.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.
Обед в кафе в центре города.
14:00 Трансфер в гостиницу.
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Завтрак.
Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
18:30 Возвращение в г. Псков.
Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков – Москва, отправлением в 19:30.
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Псков.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в обычные даты, руб:
Гостиницы
2-х мест. номер
1-но мест. номер
Доп. место для взрослого
Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
|Оазис 2**
|18 360
|22 780
|17 610
|18 160
|17 410
|Арль
|18 980
|23 400
|18 230
|18 780
|18 030
|Old City
|18 710
|21 540
|17 210
|18 510
|17 010
|Чемодан 3**
|20 300
|26 480
|18 050
|20 100
|17 850
|Каркушин Дом 3**
|21 530
|28 590
|18 530
|21 330
|18 330
|Октябрьская 3**
|21 710
|22 420
|17 960
|21 510
|17 760
|Рижская 3**
|21 710
|22 420
|20 960
|21 510
|20 760
|Фаворит 3**
|22 420
|28 600
|19 270
|22 220
|19 070
|Золотая набережная 3**
|21 710
|26 480
|17 960
|21 510
|17 760
|Двор Подзноева 3**
|25 690
|34 430
|20 965
|25 490
|20 765
|Двор Подзноева 3+ **
|26 120
|36 010
|21 020
|25 920
|20 820
|Двор Подзноева 4**
|27 890
|38 480
|21 290
|27 690
|21 090
|Покровский 4**
|27 360
|37 070
|20 610
|27 160
|20 410
|OLD ESTATE 4**
|28 770
|40 250
|22 320
|28 570
|22 120
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в праздничный заезд 23 февраля, руб:
Гостиницы
2-х мест. номер
1-но мест. номер
Доп. место для взрослого
Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
|Оазис 2**
|18 360
|24 540
|16 410
|18 160
|16 210
|Арль
|20 300
|26 480
|18 350
|20 100
|18 150
|Old City
|20 300
|24 360
|18 950
|20 100
|18 750
|Чемодан 3**
|21 180
|28 240
|18 180
|20 980
|17 980
|Каркушин Дом 3**
|21 530
|28 590
|18 530
|21 330
|18 330
|Октябрьская 3**
|21 710
|22 420
|17 960
|21 510
|17 760
|Рижская 3**
|21 710
|22 420
|20 960
|21 510
|20 760
|Фаворит 3**
|22 420
|28 600
|19 270
|22 220
|19 070
|Золотая набережная 3**
|21 710
|26 480
|17 960
|21 510
|17 760
|Двор Подзноева 3**
|27 280
|37 610
|21 205
|27 080
|21 005
|Двор Подзноева 3+ **
|27 890
|39 540
|21 290
|27 690
|21 090
|Двор Подзноева 4**
|29 650
|42 010
|21 550
|29 450
|21 350
|Покровский 4**
|28 240
|38 830
|20 740
|28 040
|20 540
|OLD ESTATE 4**
|28 770
|40 250
|22 320
|28 570
|22 120
Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.
Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.
В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.
В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно, гости могут отдохнуть в общем лаундже.
В номерах обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Мини-отель «Чемодан» с бесплатным Wi-Fi, бесплатной парковкой и трансфером от/до аэропорта находится в городе Псков менее чем в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала «Псков-Пассажирский».
В распоряжении гостей номера с телевизором, полотенцами, постельным бельем и вентилятором.
Гости могут воспользоваться услугами прачечной и гладильными услугами, а также посетить кафе, расположенное в здании мини-отеля.
К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, все номера оснащены холодильником.
В отеле «Арль» каждое утро сервируется континентальный завтрак.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.
Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.
Завтрак сервируется в кафе гостиницы.
Традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.
Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».
Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.
В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.
В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.
Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.
Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.
Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.
Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.
В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.
По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.
Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.
Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.
Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля. В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.
В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Скидка на детей до 14 лет – 400 руб. /чел.
Забираем туристов от всех отелей (указанных в туре), кроме гостиницы «Фаворит». При заселении туристов с вещами стараемся подвозить максимально близко к отелю.
На экскурсии и в день выезда, отъезд туристов, проживающих в гостинице «Фаворит» осуществляется от гостиницы «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, д. 1) - 5 мин. ходьбы.
Обращаем также внимание, что парковка отеля «Золотая набережная» находится в 70 метрах от отеля. К входу в отель автобусу, к сожалению, не подъехать.
В гостинице «Рижская» место посадки иногда меняется, забираем прямо от входа в отель или на парковочной площадке у отельного сквера, 2-3 мин. ходьбы. В день заселения к «Рижской» подвозим всегда.