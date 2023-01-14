Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур

Псков - это место, где начинается Россия

5
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Псков – это место, где начинается Россия. Приглашаем Вас познакомиться с основными жемчужинами Пскова. Нас ждут экскурсии по музеям-заповедникам и родовое имение А. С. Пушкина, а также экскурсия в Никандрову пустынь, маршрут, охватывающий главные достопримечательности Русского Севера: памятники деревянного зодчества, древние крепости и заповедники.
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Отдых в Пскове. Зимний экскурсионный тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Блюда по старинным русским рецептам
Блюда по старинным русским рецептам
Необычайно вкусная изборская похлебка, пельмени, блинчики, от которых не оторваться, ароматный чай на травах.
Никандрова Пустынь
Никандрова Пустынь
Тишина и нетронутая природа, древние храмы и густые хвойные леса
Пушкинские горы
Пушкинские горы
Усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен А. С. Пушкин

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Никандрова пустынь

08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков.

Встреча с гидом у вагона №16 (Табличка "ПСКОВ 4 дня").

Завтрак в кафе в центре города.

Экскурсия в Свято-Благовещенскою Никандрову пустынь — православный мужской монастырь в честь Преподобного Никандра пустынножителя.

Преподобный обладал дарами прозорливости и целительства, к нему за помощью обращались многие страждущие, но много искушений и бед пережил на тесном пути подвижничества святой Никандр.

Преподобный Никандр до конца жизни оставался пустынником…

На территории монастыря расположены: Благовещенский собор, храм Святых Царственных Мучеников и храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших". Целебные источники: в честь Казанской иконы Божией Матери ("глазной" источник), источник преподобного Александра Свирского (купальня с голубой радоновой водой +6С), источники Святых Апостолов Петра и Павла и Животворящего Креста Господня, источник преподобного Никандра, по преданию, был ископан самим преподобным и святой брал отсюда воду для своих нужд.

16:00 Возвращение в Псков.

Поздний обед в кафе.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

2 день

Экскурсия по Пскову

Завтрак.

Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

14:00 Трансфер в гостиницу.

Экскурсия по ПсковуЭкскурсия по ПсковуЭкскурсия по Пскову
3 день

Музей-заповедник «Михайловское»

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы.

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Музей-заповедник «Михайловское»Музей-заповедник «Михайловское»Музей-заповедник «Михайловское»Музей-заповедник «Михайловское»Музей-заповедник «Михайловское»
4 день

Изборск, Печоры. Окончание программы

Завтрак.

Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

18:30 Возвращение в г. Псков.

Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков – Москва, отправлением в 19:30.

Изборск, Печоры. Окончание программыИзборск, Печоры. Окончание программыИзборск, Печоры. Окончание программыИзборск, Печоры. Окончание программыИзборск, Печоры. Окончание программыИзборск, Печоры. Окончание программыИзборск, Печоры. Окончание программыИзборск, Печоры. Окончание программыИзборск, Печоры. Окончание программыИзборск, Печоры. Окончание программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Псков.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в обычные даты, руб:

Гостиницы

2-х мест. номер

1-но мест. номер

Доп. место для взрослого

Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место

Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2**18 36022 78017 61018 16017 410
Арль 18 98023 40018 23018 78018 030
Old City18 71021 54017 21018 51017 010
Чемодан 3**20 30026 48018 05020 10017 850
Каркушин Дом 3** 21 53028 59018 53021 33018 330
Октябрьская 3**21 71022 42017 96021 51017 760
Рижская 3**21 71022 42020 96021 51020 760
Фаворит 3**22 42028 60019 27022 22019 070
Золотая набережная 3**21 71026 48017 96021 51017 760
Двор Подзноева 3**25 69034 43020 96525 49020 765
Двор Подзноева 3+ **26 12036 01021 02025 92020 820
Двор Подзноева 4**27 89038 48021 29027 69021 090
Покровский 4**27 36037 07020 61027 16020 410
OLD ESTATE 4**28 77040 25022 32028 57022 120

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в праздничный заезд 23 февраля, руб:

Гостиницы

2-х мест. номер

1-но мест. номер

Доп. место для взрослого

Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место

Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2**18 36024 54016 41018 16016 210
Арль 20 30026 48018 35020 10018 150
Old City20 30024 36018 95020 10018 750
Чемодан 3**21 18028 24018 18020 98017 980
Каркушин Дом 3** 21 53028 59018 53021 33018 330
Октябрьская 3**21 71022 42017 96021 51017 760
Рижская 3**21 71022 42020 96021 51020 760
Фаворит 3**22 42028 60019 27022 22019 070
Золотая набережная 3**21 71026 48017 96021 51017 760
Двор Подзноева 3**27 28037 61021 20527 08021 005
Двор Подзноева 3+ **27 89039 54021 29027 69021 090
Двор Подзноева 4**29 65042 01021 55029 45021 350
Покровский 4**28 24038 83020 74028 04020 540
OLD ESTATE 4**28 77040 25022 32028 57022 120

Варианты проживания

Отель «Оазис»

3 ночи

Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.

Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.

В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.

Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»Отель «Оазис»

Отель «Old City»

3 ночи

В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно, гости могут отдохнуть в общем лаундже.

В номерах обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»

Отель «Чемодан»

3 ночи

Мини-отель «Чемодан» с бесплатным Wi-Fi, бесплатной парковкой и трансфером от/до аэропорта находится в городе Псков менее чем в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала «Псков-Пассажирский».

В распоряжении гостей номера с телевизором, полотенцами, постельным бельем и вентилятором.

Гости могут воспользоваться услугами прачечной и гладильными услугами, а также посетить кафе, расположенное в здании мини-отеля.

Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»Отель «Чемодан»

Отель «Арль»

3 ночи

К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, все номера оснащены холодильником.

В отеле «Арль» каждое утро сервируется континентальный завтрак.

Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»

Гостиница «Октябрьская»

3 ночи

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.

Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.

Завтрак сервируется в кафе гостиницы.

Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»

Гостиница «Рижская»

3 ночи

Традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».

Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»

Отель «Фаворит»

3 ночи

Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.

В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»

Отель «Каркушин Дом»

3 ночи

Отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.

В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.

Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»Отель «Каркушин Дом»

Отель «Золотая набережная»

3 ночи

Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.

Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.

Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.

Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»

Отель «Двор Подзноева»

3 ночи

Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.

В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.

По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.

Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.

Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»

Отель «Покровский»

3 ночи

Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.

Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»

Отель «OLD ESTATE»

3 ночи

Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля. В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.

В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».

Отель «OLD ESTATE»Отель «OLD ESTATE»Отель «OLD ESTATE»Отель «OLD ESTATE»Отель «OLD ESTATE»Отель «OLD ESTATE»Отель «OLD ESTATE»Отель «OLD ESTATE»Отель «OLD ESTATE»Отель «OLD ESTATE»Отель «OLD ESTATE»Отель «OLD ESTATE»Отель «OLD ESTATE»Отель «OLD ESTATE»Отель «OLD ESTATE»Отель «OLD ESTATE»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице (расчетный час 12.00)
  • 2-х разовое питание (4 завтрака, 4 обеда)
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Страховка (необязательно)
Место начала и завершения?
Россия, Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Скидка на детей до 14 лет – 400 руб. /чел.

Как организован трансфер в/из гостиницы и на экскурсии?

Забираем туристов от всех отелей (указанных в туре), кроме гостиницы «Фаворит». При заселении туристов с вещами стараемся подвозить максимально близко к отелю.
На экскурсии и в день выезда, отъезд туристов, проживающих в гостинице «Фаворит» осуществляется от гостиницы «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, д. 1) - 5 мин. ходьбы.

Обращаем также внимание, что парковка отеля «Золотая набережная» находится в 70 метрах от отеля. К входу в отель автобусу, к сожалению, не подъехать.

В гостинице «Рижская» место посадки иногда меняется, забираем прямо от входа в отель или на парковочной площадке у отельного сквера, 2-3 мин. ходьбы. В день заселения к «Рижской» подвозим всегда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
K
14 янв 2023
все хорошо! спасибо!
О
9 янв 2023
Никаких проблем по организационной части не было. Ничего плохого об организаторах сказать не могу. Все четко и гладко, нервничать по каким либо поводам не пришлось.
Е
9 янв 2023
Отлично! Были соблюдены все тайминги, программа соответствовала описанию

Похожие туры из Диксона

Енисейский меридиан. Диксон - Круиз по Енисею
17 дней
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
Енисейский меридиан. Диксон - Круиз по Енисею
В этом туре Вас ждет путешествие в заполярье
Красноярский край, городской округ Норильск, аэроп...
199000183 000 за человека
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зимний тур
7 дней
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зимний тур
Мы отправимся на экскурсии по музеям-заповедникам
Россия, Псков
от 28 380 за человека
Зимние каникулы в Пскове
4 дня
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
Зимние каникулы в Пскове
Почувствуйте очарование зимнего провинциального города Пскова
Россия, Псков
от 14 790 за человека
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ