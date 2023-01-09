8:08 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков.
Встреча с гидом у вагона №16, табличка "Зимние каникулы в Пскове".
Завтрак в кафе в центре города.
«Псков православный» – экскурсия по храмам и монастырям Псковской земли.
Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорский монастырь – монастырь впервые упоминается в летописях в 1299 году, в 1310 – 1312 годах в монастыре строят каменный собор Рождества Богородицы, расписанный фресками которые сохранились до наших дней.
Спасо-Преображенский Мирожский монастырь – одна из древнейших в России обителей, фрески Спасо-Преображенского собора выполнены еще в XII веке византийскими мастерами по указанию епископа Нифонта.
Спасо-Елеазаровский монастырь – основан в XV веке преподобным Евфросином, монастырь пережил годы рассвета, упадка и возрождения, которое произошло уже в наше время.
Обед в кафе.
16:00 Трансфер в гостиницу.
Размещение в номерах.
Завтрак.
09:00 Обзорная экскурсия по городу Пскову "Очарование провинциального городка":
Обед в кафе.
14:00 Трансфер в гостиницу.
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Завтрак.
Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в г. Изборск.
Экскурсия в музее-заповеднике "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
18:15 Возвращение в г. Псков.
Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков – Москва, отправлением 19:30.
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Псков.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиницы
|2-мест.
номер
|1-мест.
номер
|Доп. место
для взрослого
|Ребенок (14 - 17 лет)
на основное место
|Ребенок (14 -17 лет)
на доп. место
|Оазис 2*
|14 790
|19 380
|12 090
|14 490
|11 790
|Old City
|17 790
|22 380
|15 090
|17 490
|14 790
|Чемодан 3*
|17 970
|24 150
|15 720
|17 670
|15 420
|Арль
|15 850
|21 680
|14 200
|15 550
|13 900
|Октябрьская 3*
|17 790
|18 680
|14 490
|17 490
|14 190
|Рижская 3*
|17 090
|17 800
|16 790
|16 790
|16 490
|Фаворит 3*
|19 560
|27 150
|15 510
|19 260
|15 210
|Каркушин Дом 3*
|18 850
|25 210
|14 800
|18 550
|14 500
|Золотая набережная 3*
|19 200
|26 620
|14 400
|18 900
|14 100
|Двор Подзноева 3*
|23 180
|33 510
|17 105
|22 880
|16 805
|Двор Подзноева 3+ *
|23 790
|35 440
|17 190
|23 490
|16 890
|Двор Подзноева 4*
|25 560
|37 920
|17 460
|25 260
|17 160
|Покровский 4*
|25 030
|36 510
|16 780
|24 730
|16 480
|OLD ESTATE 4*
|25 380
|37 910
|18 330
|25 080
|18 030
Скидка для детей до 14 лет – 400 руб. /чел.
Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.
Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.
В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.
В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно, гости могут отдохнуть в общем лаундже.
В номерах обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Мини-отель «Чемодан» с бесплатным Wi-Fi, бесплатной парковкой и трансфером от/до аэропорта находится в городе Псков менее чем в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала «Псков-Пассажирский».
В распоряжении гостей номера с телевизором, полотенцами, постельным бельем и вентилятором.
Гости могут воспользоваться услугами прачечной и гладильными услугами, а также посетить кафе, расположенное в здании мини-отеля.
К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, все номера оснащены холодильником.
В отеле «Арль» каждое утро сервируется континентальный завтрак.
Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.
В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.
Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.
Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.
Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.
В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.
По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.
Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.
Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.
Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля. В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.
В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
В туре четыре экскурсионных дня.
На каждый экскурсионные день может быть разное количество человек в группе:
Для групп более 18 человек используются экскурсионные автобусы Хайгер, Мерседес, Скания, Неоплан, Зонг Тонг, Ивеко (до 30 человек), Манн, Анкай.
Для групп от 7 до 18 человек используются микроавтобусы: Мерседес и Фольцваген.
Для групп от 3 до 7 чел используются минивэны: Фоьцваген, Форд, Тойота, Рено.
Для групп 1 - 2 человека используются легковые автомобили: Киа, Тойота, Шевроле, Фольцваген, Хендай.
На все экскурсии свободная рассадка.
Забираем туристов от всех отелей (указанных в туре), кроме гостиницы "Фаворит". При заселении туристов с вещами стараемся подвозить максимально близко к отелю.
На экскурсии и в день выезда, отъезд туристов, проживающих в гостинице "Фаворит" осуществляется от гостиницы "Двор Подзноева" (Псков, ул. Некрасова, д. 1) - 5 мин. ходьбы.
Обращаем также внимание, что парковка отеля "Золотая набережная" находится в 70 метрах от отеля. К входу в отель автобусу, к сожалению, не подъехать.
В гостинице "Рижская" место посадки иногда меняется, забираем прямо от входа в отель или на парковочной площадке у отельного сквера, 2-3 мин. ходьбы. В день заселения к" Рижской" подвозим всегда.