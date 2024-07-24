17 дней
Енисейский меридиан. Диксон - Круиз по Енисею
Начало: Красноярский край, городской округ Норильск, аэроп...
«Вы попробуете местную кухню, поживете в рыбацком домике и интересно проведете время в авторском туре по Сибири»
5 авг в 10:00
230 500₽ за человека
18 дней
Енисейский меридиан. Диксон - Плато Путорана - Круиз по Енисею
Начало: Красноярский край, Норильск
240 700₽ за человека
14 дней
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Начало: Россия, Красноярск, улица Урицкого, 94
«Вы попробуете местную кухню, поживете в рыбацком домике и интересно проведете время в авторском туре по Сибири»
24 июл в 10:00
207 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- РРакуль24 июля 2024Всё было отлично! Но по мне - на теплоходе можно было бы короче.
- ЖЖанна23 июля 2024Много впечатлений. Разнообразный маршрут. Слишком много еды. Мало ходили пешком для такого длинного маршрута.
- ННадежда13 сентября 2023Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия!
- ММарина8 сентября 2023Организатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
- ААндрей30 августа 2023Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей
- ННадежда3 августа 2023Круиз по Енисею. Диксон - Плато ПуторанаАлександра, спасибо Вам большое за помощь в оформлении путёвок по туру: Диксон-Плато Путорана-Енисей! Мы под большим впечатлением от замечательного и
Ответы на вопросы от путешественников по Диксону в категории «Авторские»
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