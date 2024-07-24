Авторские туры от местных гидов Диксона

Найдено 3 тура в категории «Авторские» в Диксоне, цены от 207 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Енисейский меридиан. Диксон - Круиз по Енисею
На автобусе
3 отзыва
17 дней
Енисейский меридиан. Диксон - Круиз по Енисею
Начало: Красноярский край, городской округ Норильск, аэроп...
«Вы попробуете местную кухню, поживете в рыбацком домике и интересно проведете время в авторском туре по Сибири»
5 авг в 10:00
230 500 за человека
Енисейский меридиан. Диксон - Плато Путорана - Круиз по Енисею
На автобусе
3 отзыва
18 дней
Енисейский меридиан. Диксон - Плато Путорана - Круиз по Енисею
Начало: Красноярский край, Норильск
240 700 за человека
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
На автобусе
3 отзыва
14 дней
Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Начало: Россия, Красноярск, улица Урицкого, 94
«Вы попробуете местную кухню, поживете в рыбацком домике и интересно проведете время в авторском туре по Сибири»
24 июл в 10:00
207 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Р
    Ракуль
    24 июля 2024
    Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
    Всё было отлично! Но по мне - на теплоходе можно было бы короче.
  • Ж
    Жанна
    23 июля 2024
    Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
    Много впечатлений. Разнообразный маршрут. Слишком много еды. Мало ходили пешком для такого длинного маршрута.
  • Н
    Надежда
    13 сентября 2023
    Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
    Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия!
    читать дальше

    Маршрут умеренно сложный: присутствие в нашей команде туристов дамы 84 лет очень настраивал на позитив и оптимизм в преодолении незначительных трудностей. К поездке однозначно рекомендую!

    Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое
  • М
    Марина
    8 сентября 2023
    Енисейский меридиан. Диксон - Круиз по Енисею
    Организатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
  • А
    Андрей
    30 августа 2023
    Енисейский меридиан. Диксон - Круиз по Енисею
    Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей
    читать дальше

    работы, ну и стоимость каюты Люкс на теплоходе была очень высокой, но это больше про отсутствие конкуренции в регионе. Основная сопровождающая до Красноярска Наталья была замечательная, от того в самом Красноярске организация поездок вокруг казалась уже не на отлично, а на хорошо.

  • Н
    Надежда
    3 августа 2023
    Круиз по Енисею. Диксон - Плато Путорана
    Александра, спасибо Вам большое за помощь в оформлении путёвок по туру: Диксон-Плато Путорана-Енисей! Мы под большим впечатлением от замечательного и
    читать дальше

    во многом интересного тура. Тёплый приём на холодном Диксона! Колорит старинного Енисейска! Красивейшие водопады плато Путорана! Комфортабельный круиз по Енисею и говорливая красавица Ангара! Всем организаторам -СПАСИБО!!! 🚁⛴✈️🌈🌏

Ответы на вопросы от путешественников по Диксону в категории «Авторские»

Самые популярные туры этой рубрики в Диксоне
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Енисейский меридиан. Диксон - Круиз по Енисею
  2. Енисейский меридиан. Диксон - Плато Путорана - Круиз по Енисею
  3. Двухнедельный тур «Енисейский меридиан». Круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Сколько стоит тур в Диксоне в июле 2024
Сейчас в Диксоне в категории "Авторские" можно забронировать 3 тура от 207 000 до 240 700. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Забронируйте тур в Диксоне на 2024 год по теме «Авторские», 9 ⭐ отзывов, цены от 207000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам