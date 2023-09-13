Круизы и туры по воде в Диксоне

Найдено 4 тура в категории «Круизы» в Диксоне, цены от 207 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Енисейский меридиан. Круиз по Енисею - Плато Путорана - Диксон
🚌 На автобусе
Авторский тур
15 дней
3 отзыва
Енисейский меридиан. Круиз по Енисею - Плато Путорана - Диксон
Начало: Россия, Красноярск, улица Урицкого, 94
«Скидка 10% на круиз с датами 13–27 июля»
13 июля в 10:00
20 июля в 10:00
222 000 за человека
Енисейский меридиан. Двухнедельный тур: круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
🚌 На автобусе
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Енисейский меридиан. Двухнедельный тур: круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Начало: Россия, Красноярск, улица Урицкого, 94
«Вас ждет круиз по Енисею, путешествие за Полярный круг и перелет на Диксон»
1 авг в 10:00
207 000 за человека
Енисейский меридиан. Диксон - Круиз по Енисею
🚌 На автобусе
Авторский тур
17 дней
3 отзыва
Енисейский меридиан. Диксон - Круиз по Енисею
Начало: Красноярский край, городской округ Норильск, аэроп...
«Посадка на рейсовый пассажирский теплоход"В»
5 авг в 10:00
230 500 за человека
Енисейский меридиан. Диксон - Плато Путорана - Круиз по Енисею
🚌 На автобусе
Авторский тур
18 дней
3 отзыва
Енисейский меридиан. Диксон - Плато Путорана - Круиз по Енисею
Начало: Красноярский край, Норильск
«Вы попробуете местную кухню, поживете в рыбацком домике и совершите круиз по Енисею»
11 июля в 10:00
18 июля в 10:00
240 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    13 сентября 2023
    Бреховские острова - Диксон - Плато Путорана
    Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия!
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    Маршрут умеренно сложный: присутствие в нашей команде туристов дамы 84 лет очень настраивал на позитив и оптимизм в преодолении незначительных трудностей. К поездке однозначно рекомендую!

    Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое
  • М
    Марина
    8 сентября 2023
    Бреховские острова - Диксон - Плато Путорана
    Организатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
  • А
    Андрей
    30 августа 2023
    Бреховские острова - Диксон - Плато Путорана
    Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей
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    работы, ну и стоимость каюты Люкс на теплоходе была очень высокой, но это больше про отсутствие конкуренции в регионе. Основная сопровождающая до Красноярска Наталья была замечательная, от того в самом Красноярске организация поездок вокруг казалась уже не на отлично, а на хорошо.

  • Н
    Надежда
    3 августа 2023
    Круиз по Енисею. Диксон - Плато Путорана
    Александра, спасибо Вам большое за помощь в оформлении путёвок по туру: Диксон-Плато Путорана-Енисей! Мы под большим впечатлением от замечательного и
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    во многом интересного тура. Тёплый приём на холодном Диксона! Колорит старинного Енисейска! Красивейшие водопады плато Путорана! Комфортабельный круиз по Енисею и говорливая красавица Ангара! Всем организаторам -СПАСИБО!!! 🚁⛴✈️🌈🌏

Ответы на вопросы от путешественников по Диксону в категории «Круизы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
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  3. Енисейский меридиан. Диксон - Круиз по Енисею
  4. Енисейский меридиан. Диксон - Плато Путорана - Круиз по Енисею
Сколько стоит тур в Диксоне в июне 2024
Сейчас в Диксоне в категории "Круизы" можно забронировать 4 тура от 207 000 до 240 700. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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