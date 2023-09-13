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Авторский тур
15 дней
Енисейский меридиан. Круиз по Енисею - Плато Путорана - Диксон
Начало: Россия, Красноярск, улица Урицкого, 94
«Скидка 10% на круиз с датами 13–27 июля»
13 июля в 10:00
20 июля в 10:00
222 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Енисейский меридиан. Двухнедельный тур: круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Начало: Россия, Красноярск, улица Урицкого, 94
«Вас ждет круиз по Енисею, путешествие за Полярный круг и перелет на Диксон»
1 авг в 10:00
207 000₽ за человека
Авторский тур
17 дней
Енисейский меридиан. Диксон - Круиз по Енисею
Начало: Красноярский край, городской округ Норильск, аэроп...
«Посадка на рейсовый пассажирский теплоход"В»
5 авг в 10:00
230 500₽ за человека
Авторский тур
18 дней
Енисейский меридиан. Диксон - Плато Путорана - Круиз по Енисею
Начало: Красноярский край, Норильск
«Вы попробуете местную кухню, поживете в рыбацком домике и совершите круиз по Енисею»
11 июля в 10:00
18 июля в 10:00
240 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда13 сентября 2023Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия!
- ММарина8 сентября 2023Организатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
- ААндрей30 августа 2023Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей
- ННадежда3 августа 2023Круиз по Енисею. Диксон - Плато ПуторанаАлександра, спасибо Вам большое за помощь в оформлении путёвок по туру: Диксон-Плато Путорана-Енисей! Мы под большим впечатлением от замечательного и
Ответы на вопросы от путешественников по Диксону в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит тур в Диксоне в июне 2024
Сейчас в Диксоне в категории "Водные развлечения" можно забронировать 10 авторских туров от 207 000 до 240 700. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Водные туры в Диксоне на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024