4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по святыням Дивеевского монастыря
Исследуйте Троицкий собор и храм Преображения Господня, посетите Святые Дивеевские источники. Узнайте о чудесах исцеления и прикоснитесь к святыням Дивеево
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
6 900₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Дивеевский монастырь и село Дивеево: индивидуальная экскурсия
Посетите Дивеево: четыре собора и пять целебных источников ждут вас. Узнайте историю каждого из них и прикоснитесь к святыням
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
6 400₽ за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по святым источникам Дивеева
Посетите пять уникальных источников в Дивеево, каждый из которых обладает своими целебными свойствами и историей. Окунитесь в атмосферу духовности и исцеления
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья19 июля 2024Прекрасный экскурсовод Наталья Михайловна! Интересно просто беседуя, рассказала нам об этой святой земле и о жизни Серафима Саровского, а также монахинях, которые жили в монастыре. Посетили 2 источника, прослушали историю их возникновения. Три часа пролетели очень быстро. Спасибо за экскурсию!!!
- ННадежда22 июня 2024Провели в Дивеево три дня. В первый день с монастырем, селом и источниками нас познакомила Галина Павловна. Хочу отметить, что
- ММария6 марта 2024Замечательная экскурсия. Отдельное спасибо Галине Павловне.
- ААнна6 ноября 2023Прекрасная экскурсия, интересные комментарии к известным фактам, теплое и внимательное отношение. Спасибо
- ППолякова10 октября 2023Выражаем благодарность нашему чудесному гиду Галине Павловне за внимательность, интересный рассказ, доброжелательность. Провела по всем самым интересным и важным местам, рассказала историю, помогла даже решить пару бытовых вопросов) Нам все очень понравилось, от души благодарим
Ответы на вопросы от путешественников по Дивеево в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дивеево
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Дивеево в августе 2024
Сейчас в Дивеево в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 6 900. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.58 из 5
Забронируйте экскурсию в Дивеево на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 35 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь