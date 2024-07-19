Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Дивеево, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экскурсия по Дивеево и поездка в Цыгановку на транспорте туристов
8 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по святыням Дивеевского монастыря
Исследуйте Троицкий собор и храм Преображения Господня, посетите Святые Дивеевские источники. Узнайте о чудесах исцеления и прикоснитесь к святыням Дивеево
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
6 900 за всё до 5 чел.
Дивеевский монастырь и село Дивеево
25 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Дивеевский монастырь и село Дивеево: индивидуальная экскурсия
Посетите Дивеево: четыре собора и пять целебных источников ждут вас. Узнайте историю каждого из них и прикоснитесь к святыням
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
6 400 за всё до 5 чел.
Экскурсия по 5 источникам села Дивеево
2 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по святым источникам Дивеева
Посетите пять уникальных источников в Дивеево, каждый из которых обладает своими целебными свойствами и историей. Окунитесь в атмосферу духовности и исцеления
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    19 июля 2024
    Дивеевский монастырь и село Дивеево
    Прекрасный экскурсовод Наталья Михайловна! Интересно просто беседуя, рассказала нам об этой святой земле и о жизни Серафима Саровского, а также монахинях, которые жили в монастыре. Посетили 2 источника, прослушали историю их возникновения. Три часа пролетели очень быстро. Спасибо за экскурсию!!!
  • Н
    Надежда
    22 июня 2024
    Экскурсия по Дивеево и поездка в Цыгановку на транспорте туристов
    Провели в Дивеево три дня. В первый день с монастырем, селом и источниками нас познакомила Галина Павловна. Хочу отметить, что
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    Галина Павловна очень интересный собеседник, обладает огромным объемом знаний по истории создания монастыря. Рассказ ее увлекателен, голос приятный. Да и на гида, как такового, она не похожа. Было впечатление, что мы старые знакомые, встретились случайно и беседуем на интересующие нас темы. Спасибо Вам, Галина Павловна, за такое теплое отношение к нам и те знания, что вы нам передали.

  • М
    Мария
    6 марта 2024
    Экскурсия по Дивеево и поездка в Цыгановку на транспорте туристов
    Замечательная экскурсия. Отдельное спасибо Галине Павловне.
  • А
    Анна
    6 ноября 2023
    Экскурсия по 5 источникам села Дивеево
    Прекрасная экскурсия, интересные комментарии к известным фактам, теплое и внимательное отношение. Спасибо
  • П
    Полякова
    10 октября 2023
    Экскурсия по Дивеево и поездка в Цыгановку на транспорте туристов
    Выражаем благодарность нашему чудесному гиду Галине Павловне за внимательность, интересный рассказ, доброжелательность. Провела по всем самым интересным и важным местам, рассказала историю, помогла даже решить пару бытовых вопросов) Нам все очень понравилось, от души благодарим

Ответы на вопросы от путешественников по Дивеево в категории «Популярные экскурсии»

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Сколько стоит экскурсия по Дивеево в августе 2024
Сейчас в Дивеево в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 6 900. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.58 из 5
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