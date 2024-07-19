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Галина Павловна очень интересный собеседник, обладает огромным объемом знаний по истории создания монастыря. Рассказ ее увлекателен, голос приятный. Да и на гида, как такового, она не похожа. Было впечатление, что мы старые знакомые, встретились случайно и беседуем на интересующие нас темы. Спасибо Вам, Галина Павловна, за такое теплое отношение к нам и те знания, что вы нам передали.