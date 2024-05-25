Побывать в четырёх монастырях, поклониться Петру и Февронии и угоститься муромским калачом
Вы погуляете по улицам, пропитанным стариной, искупаетесь в купелях и насладитесь тишиной и благодатью древних обителей.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9 900 ₽
Описание
Организационные детали
Это автобусный тур.
Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.
Проживание. Размещение в двухместных номерах в отелях «Светочь» или «Пилигрим».
Питание. Включены один завтрак и два обеда. Остальное — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 4 лет.
Программа тура по дням
История Мурома и посещение древних обителей
Ранним утром выезжаем из Москвы в Муром. Добравшись до города, отправимся на обзорную экскурсию: вы услышите историю об Илье Муромце, рассмотрим водонапорную башню и колоритные торговые ряды, заглянем в Дом купца Зворыкина с экспозицией местного художественного музея и угостимся муромским калачом.
После обеда посетим Троицкий женский монастырь с мощами святых Петра и Февронии, а также Благовещенскую и Спасо-Преображенскую обители. Затем прогуляемся по Окскому парку, откуда с видовой площадки насладимся панорамой старинного города, раскинувшегося вдоль реки.
К вечеру — переезд в Дивеево и размещение в отеле, расположенном у Серафимо-Дивеевского монастыря. Вечернее и утреннее время свободно для посещения служб и источников.
Дивеевские святые источники
После завтрака — обзорная экскурсия по селу Дивеево. Мы заедем в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь и возьмём горсть земли из «канавки Богородицы», по которой, согласно верованиям, прошла Пресвятая Мать.
Также вы посетите места, известные исцеляющими свойствами: источники Казанской Божьей Матери, святого Пантелеймона-Целителя, Серафима Саровского и иконы «Умиление». Паломники из многих уголков страны совершают здесь омовение с верой в чудо.
После обеда, наполненные духом этого светлого места, возвращаемся в Москву.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Проезд по платной дороге в обе стороны
- Экскурсионная программа
- Проживание в гостинице
- Питание
- Входные билеты на объекты по программе
- Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости экскурсовода
Что не входит в цену
- Ужин - 600 руб. с человека
- Доплата за одноместное проживание в отеле - 13 900 руб
- Возможно проживание в отеле «Дивеевская слобода» 4*, в этом случае стоимость тура за человека составит 10 900 руб. и 16 900 руб. за одноместный номер
- Этот тур мы можем организовать специально для вас с учётом пожеланий по программе, времени и месту отправления