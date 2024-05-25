Тур в Муром и к дивеевским источникам
Авторский тур в Дивеево

Побывать в четырёх монастырях, поклониться Петру и Февронии и угоститься муромским калачом

Посетите былинный Муром и святую дивеевскую землю! Вы побываете в городе знаменитого богатыря и на родине Петра и Февронии: узнаете историю их любви и поклонитесь мощам покровителей семьи в Троицком монастыре. На ночь остановимся в уютном отеле рядом с источниками.

Вы погуляете по улицам, пропитанным стариной, искупаетесь в купелях и насладитесь тишиной и благодатью древних обителей.
Тур в Муром и к дивеевским источникам
Тур в Муром и к дивеевским источникам
Тур в Муром и к дивеевским источникам
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Это автобусный тур.

Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.

Проживание. Размещение в двухместных номерах в отелях «Светочь» или «Пилигрим».

Питание. Включены один завтрак и два обеда. Остальное — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 4 лет.

Программа тура по дням

1 день

История Мурома и посещение древних обителей

Ранним утром выезжаем из Москвы в Муром. Добравшись до города, отправимся на обзорную экскурсию: вы услышите историю об Илье Муромце, рассмотрим водонапорную башню и колоритные торговые ряды, заглянем в Дом купца Зворыкина с экспозицией местного художественного музея и угостимся муромским калачом.

После обеда посетим Троицкий женский монастырь с мощами святых Петра и Февронии, а также Благовещенскую и Спасо-Преображенскую обители. Затем прогуляемся по Окскому парку, откуда с видовой площадки насладимся панорамой старинного города, раскинувшегося вдоль реки.

К вечеру — переезд в Дивеево и размещение в отеле, расположенном у Серафимо-Дивеевского монастыря. Вечернее и утреннее время свободно для посещения служб и источников.

История Мурома и посещение древних обителейИстория Мурома и посещение древних обителейИстория Мурома и посещение древних обителейИстория Мурома и посещение древних обителейИстория Мурома и посещение древних обителейИстория Мурома и посещение древних обителейИстория Мурома и посещение древних обителейИстория Мурома и посещение древних обителейИстория Мурома и посещение древних обителейИстория Мурома и посещение древних обителейИстория Мурома и посещение древних обителейИстория Мурома и посещение древних обителей
2 день

Дивеевские святые источники

После завтрака — обзорная экскурсия по селу Дивеево. Мы заедем в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь и возьмём горсть земли из «канавки Богородицы», по которой, согласно верованиям, прошла Пресвятая Мать.

Также вы посетите места, известные исцеляющими свойствами: источники Казанской Божьей Матери, святого Пантелеймона-Целителя, Серафима Саровского и иконы «Умиление». Паломники из многих уголков страны совершают здесь омовение с верой в чудо.

После обеда, наполненные духом этого светлого места, возвращаемся в Москву.

Дивеевские святые источникиДивеевские святые источникиДивеевские святые источникиДивеевские святые источникиДивеевские святые источникиДивеевские святые источникиДивеевские святые источники

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
  • Проезд по платной дороге в обе стороны
  • Экскурсионная программа
  • Проживание в гостинице
  • Питание
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости экскурсовода
Что не входит в цену
  • Ужин - 600 руб. с человека
  • Доплата за одноместное проживание в отеле - 13 900 руб
  • Возможно проживание в отеле «Дивеевская слобода» 4*, в этом случае стоимость тура за человека составит 10 900 руб. и 16 900 руб. за одноместный номер
  • Этот тур мы можем организовать специально для вас с учётом пожеланий по программе, времени и месту отправления
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», раннее утро
Завершение: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дивеево

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхСвятые места2-дневные турыВсе турыМонастыри, церкви, храмыСерафимо-Дивеевский монастырьПопулярные местаДивеевоВыездные

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