Индивидуальная
2 дня
Дивеево (Серафим Саровский + камни)
Начало: М коломенская выход из метро №7
«Дивеево+священные камни Отправляемся в увлекательный 2х дневный автотур по святым русским местам»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
30 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
4 дня
Вдали от мирской суеты: прогулки по Дивеевскому монастырю
Послушать чудесные истории обители, наполниться умиротворением и искупаться в святом источнике
Начало: Москва, 07:00
«Отправляемся из Москвы в Нижегородскую область, в село Дивеево»
12 июня в 08:00
22 июня в 08:00
29 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Тур в Муром и к дивеевским источникам
Побывать в четырёх монастырях, поклониться Петру и Февронии и угоститься муромским калачом
Начало: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», раннее ...
«Посетите былинный Муром и святую дивеевскую землю»
22 июня в 08:00
13 июля в 08:00
10 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дивеево в категории «Дивеево»
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