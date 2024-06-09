Найдено 3 тура в категории « Дивеево » в Дивеево, цены от 10 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

Индивидуальная 2 дня Дивеево (Серафим Саровский + камни) Начало: М коломенская выход из метро №7 «Дивеево+священные камни Отправляемся в увлекательный 2х дневный автотур по святым русским местам» 30 000 ₽ за всё до 3 чел. 🚗 На машине Авторский тур 4 дня Вдали от мирской суеты: прогулки по Дивеевскому монастырю Послушать чудесные истории обители, наполниться умиротворением и искупаться в святом источнике Начало: Москва, 07:00 «Отправляемся из Москвы в Нижегородскую область, в село Дивеево» 29 500 ₽ за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 2 дня Тур в Муром и к дивеевским источникам Побывать в четырёх монастырях, поклониться Петру и Февронии и угоститься муромским калачом Начало: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», раннее ... «Посетите былинный Муром и святую дивеевскую землю» 10 500 ₽ за человека Все туры Дивеево

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Самые популярные туры этой рубрики в Дивеево Дивеево (Серафим Саровский + камни) Вдали от мирской суеты: прогулки по Дивеевскому монастырю Тур в Муром и к дивеевским источникам В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3 Сколько стоит тур в Дивеево в июне 2024 Сейчас в Дивеево в категории "Дивеево" можно забронировать 3 тура от 10 500 до 30 000.

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