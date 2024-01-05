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Мини-группа
20 часов
Плато Лаго Наки в горы к термальным источникам, водопадам и пещерам
Начало: Дивноморское
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
7 часов
В Абрау - Дюрсо из Дивноморского
Начало: Дивноморское
Расписание: 8.00,12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
3 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Абрау-Дюрсо: игристые вина и величественное озеро
Начало: Дивноморское
Расписание: 8.00,12.00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
3 500₽ за человека
Групповая
20 часов
Чудеса и красоты плато Лаго-Наки
Начало: Дивноморское
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Групповая
20 часов
Горная Адыгея: Лаго-Наки
Начало: Дивноморское
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Пшады: водопады реки Жане, «Дивномедье» и родник Наташа
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Абрау-Дюрсо из Дивноморского
Начало: Дивноморское
Расписание: 8.00,12.00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор5 января 2024Виды захватывают дух и восхищают,поездка безопасна и сопровождается интересным рассказом! Если будет возможность,то с удовольствием повторю такой отдых!
Ответы на вопросы от путешественников по Дивноморскому в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Дивноморскому в июне 2024
Сейчас в Дивноморском в категории "На весь день" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2 500 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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