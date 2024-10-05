На Рождество – экскурсии в Дмитрове

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Дмитрове, цены от 5 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Дмитров: истории, сказания и были
Пешая
скидка
20%
22 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Дмитров: истории, сказания и были
Индивидуальная экскурсия по Дмитрову: прикоснитесь к древнему камню Юрия Долгорукого, поднимитесь на крепостной вал и узнайте историю Креста Животворящего
Начало: На Торговой площади
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
65005 200 за всё до 10 чел.
Дмитров - младший брат Москвы
Пешая
42 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дмитров - младший брат Москвы: индивидуальная экскурсия
Проведите день в Дмитрове, исследуя его древние крепости, монастыри и музеи. Уникальная возможность погрузиться в историю и культуру этого самобытного города
Начало: На ул. Лиры Никольской
11 окт в 09:30
12 окт в 09:00
6 500 за всё до 6 чел.
Былинный град Дмитров
Пешая
скидка
10%
25 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Увлекательное путешествие по старому Дмитрову
На пешеходной экскурсии по историческому центру Дмитрова за 2 часа вы увидите основные достопримечательности и узнаете интересные факты из истории города
Начало: На Советской площади
11 окт в 10:00
12 окт в 10:00
66676 001 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 октября 2024
    Дмитров: истории, сказания и были
    Очень понравилась экскурсия с Геннадием. Прогулялись по центру города, узнали о городе и его тайнах и былинах)) Геннадий - легкий рассказчик, информация понятна и доступна на восприятие))) Спасибо большое!
    Очень понравилась экскурсия с ГеннадиемОчень понравилась экскурсия с ГеннадиемОчень понравилась экскурсия с ГеннадиемОчень понравилась экскурсия с ГеннадиемОчень понравилась экскурсия с Геннадием
  • А
    Андрей
    30 сентября 2024
    Былинный град Дмитров
    Побывали в Дмитрове с двумя внучками 11 лет. Павел отлично справился с задачей основательного и при этом нескучного рассказа об
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    этом интересном городе. Особо следует отметить активное использование художественных репродукций, которые сильно оживляют представление о предмете рассказа. Отчетливо ощущается эрудиция гида, выходящая далеко за рамки времени, отведенного клиентами на экскурсию

    Побывали в Дмитрове с двумя внучками 11 лет. Павел отлично справился с задачей основательного и при
  • Е
    Елена
    23 сентября 2024
    Дмитров: истории, сказания и были
    Экскурсия очень понравилась. Геннадий провел нас по знаковым местам города, сопровождал прогулку занимательными историями. Город красивый, ухоженный, чистый. Совершенно не утомительно. Спасибо большое!
  • А
    Анастасия
    15 сентября 2024
    Дмитров: истории, сказания и были
    прекрасная погода и великолепный Геннадий! отлично провели день! за два часа ни разу не захотелось посмотреть на время! дети (10
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    и 12, д/м) ни разу не подрались и не заныли! это о многом говорит! впервые услышали от них "очень было интересно, лучшая из тех, куда нам приходилось с вами тащиться"…. это высшая похвала! Дмитров показался гостеприимным и совсем своим! обязательно приедем еще!

  • Л
    Лариса
    9 сентября 2024
    Былинный град Дмитров
    Большое спасибо Павлу за экскурсию. Помимо интересной познавательной информации хочется отметить внимательность Павла к нашей группе (состав от 70+ до
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    12+). Был жаркий солнечный день и Павел выбирал для рассказа теневые места и, когда была возможность, скамейки. Мы много путешествуем по городам Подмосковья и зачастую фотографии, которые показывают экскурсоводы, находятся в старых затертых папках, имеют неприглядный вид, что показывает неуважение к экскурсантам. У Павла весь материал выглядит очень достойно. Дмитров-прекрасный город и Павел-отличный экскурсовод!

  • Е
    Евгений
    2 сентября 2024
    Былинный град Дмитров
    Спасибо большое Павлу за эту интересную, познавательную и приятную экскурсию. Нас было 2 взрослых и 2 ребёнка. Павел познакомил нас
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    с историей города, рассказал о любопытных фактах и легендах, ответил на возникающие вопросы. Также хотелось бы отметить интеллигентность и чувство юмора гида. Однозначно, рекомендую. Единственное, о чем можно было бы сожалеть, так это о том, что 2 часа пролетели незаметно.

  • С
    Светлана
    29 июля 2024
    Дмитров - младший брат Москвы
    Мы очень довольны экскурсией. Мария показала нам другой Дмитров- спокойный, величественный, с богатой историей, а не тот, который мы часто
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    видели, приезжая на жд вокзал на дачу. Маршрут отличный, рассказ интересный, бабушка-историк в восторге, и все мы тоже довольны. Учитывайте, если маленькие дети- на пути есть детские площадки, но дороги вверх-вниз с горки на горку в городе. 7летняя выдержала хорошо, а двухлетняя через час свернула на детскую площадку.

  • В
    Владимир
    9 июля 2024
    Дмитров - младший брат Москвы
    экскурсию проводила Мария. Очень понравилось. Даже мальчишку 14 летнего удерживала рассказом. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Дмитров - младший брат Москвы
    Экскурсию по Дмитрову нам провела прекрасная Мария. Встреча с гидом произошла вовремя. Все было очень интересно - история Кремля, центра
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    города, а также интересного места - усадьбы Подлипичье. Нам очень повезло с погодой, было не сильно жарко, не было дождя. Поэтому мы совершенно не устали и не хотели расставаться с Марией после завершения экскурсии. Большое спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Дмитрову в категории «На Рождество»

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  2. Борисоглебский монастырь
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  5. Самое главное
  6. Елизаветинская церковь
  7. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Дмитрову в октябре 2024
Сейчас в Дмитрове в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 5 200 до 6 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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