скидка
20%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Дмитров: истории, сказания и были
Индивидуальная экскурсия по Дмитрову: прикоснитесь к древнему камню Юрия Долгорукого, поднимитесь на крепостной вал и узнайте историю Креста Животворящего
Начало: На Торговой площади
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
65005 200₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дмитров - младший брат Москвы: индивидуальная экскурсия
Проведите день в Дмитрове, исследуя его древние крепости, монастыри и музеи. Уникальная возможность погрузиться в историю и культуру этого самобытного города
Начало: На ул. Лиры Никольской
11 окт в 09:30
12 окт в 09:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Увлекательное путешествие по старому Дмитрову
На пешеходной экскурсии по историческому центру Дмитрова за 2 часа вы увидите основные достопримечательности и узнаете интересные факты из истории города
Начало: На Советской площади
11 окт в 10:00
12 окт в 10:00
66676 001₽ за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 октября 2024Очень понравилась экскурсия с Геннадием. Прогулялись по центру города, узнали о городе и его тайнах и былинах)) Геннадий - легкий рассказчик, информация понятна и доступна на восприятие))) Спасибо большое!
- ААндрей30 сентября 2024Побывали в Дмитрове с двумя внучками 11 лет. Павел отлично справился с задачей основательного и при этом нескучного рассказа об
- ЕЕлена23 сентября 2024Экскурсия очень понравилась. Геннадий провел нас по знаковым местам города, сопровождал прогулку занимательными историями. Город красивый, ухоженный, чистый. Совершенно не утомительно. Спасибо большое!
- ААнастасия15 сентября 2024прекрасная погода и великолепный Геннадий! отлично провели день! за два часа ни разу не захотелось посмотреть на время! дети (10
- ЛЛариса9 сентября 2024Большое спасибо Павлу за экскурсию. Помимо интересной познавательной информации хочется отметить внимательность Павла к нашей группе (состав от 70+ до
- ЕЕвгений2 сентября 2024Спасибо большое Павлу за эту интересную, познавательную и приятную экскурсию. Нас было 2 взрослых и 2 ребёнка. Павел познакомил нас
- ССветлана29 июля 2024Мы очень довольны экскурсией. Мария показала нам другой Дмитров- спокойный, величественный, с богатой историей, а не тот, который мы часто
- ВВладимир9 июля 2024экскурсию проводила Мария. Очень понравилось. Даже мальчишку 14 летнего удерживала рассказом. Рекомендую.
- ТТатьяна5 июня 2024Экскурсию по Дмитрову нам провела прекрасная Мария. Встреча с гидом произошла вовремя. Все было очень интересно - история Кремля, центра
Ответы на вопросы от путешественников по Дмитрову в категории «На Рождество»
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