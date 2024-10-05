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и 12, д/м) ни разу не подрались и не заныли! это о многом говорит! впервые услышали от них "очень было интересно, лучшая из тех, куда нам приходилось с вами тащиться"…. это высшая похвала! Дмитров показался гостеприимным и совсем своим! обязательно приедем еще!