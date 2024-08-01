скидка
15%
2.5 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Увлекательное путешествие по старому Дмитрову
На пешеходной экскурсии по историческому центру Дмитрова за 2 часа вы увидите основные достопримечательности и узнаете интересные факты из истории города
Начало: На Советской площади
Завтра в 16:00
6 авг в 10:30
67455 734₽ за всё до 12 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дмитров - младший брат Москвы: индивидуальная экскурсия
Проведите день в Дмитрове, исследуя его древние крепости, монастыри и музеи. Уникальная возможность погрузиться в историю и культуру этого самобытного города
Начало: На ул. Лиры Никольской
7 авг в 16:00
9 авг в 09:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Уютный старинный Дмитров: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Дмитрова с посещением знаковых мест и храмов. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
66555 324₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander1 августа 2024Интересно и познавательно, отличный рассказчик))
- ДДарья29 июля 2024Александр-потрясающий рассказчик, 4 часа беспрерывного живого, интересного и увлекательного повествования о Дмитрове, с такой любовью и теплотой. Так может рассказывать
- ССветлана29 июля 2024Мы очень довольны экскурсией. Мария показала нам другой Дмитров- спокойный, величественный, с богатой историей, а не тот, который мы часто
- ААлександр26 июля 2024Экскурсия, проведенная Александром, очень понравилась. Великолепная подача интересного материала в ненавязчивой манере. Впечатлила эрудированность гида - настоящего профессионала и интеллигента.
- ЕЕлена25 июля 2024Спасибо экскурсоводу Павлу за плавное погружение в историю любимого города Дмитрова! Подготовленный материал, интересный рассказ. Очень понравился уютный камерный формат экскурсии.
- ЕЕлизавета24 июля 2024Экскурсию проводила Ольга. Подача материала чёткая и ясная. Было очень интересно. И узнали много нового. Организация мероприятия на высоте. Было видно, что Ольга любит и знает свое дело. Было здорово и всем очень понравилось. Большое спасибо Ольге и организаторам!
- ННаталья20 июля 2024Павел обладает энциклопедическими знаниями. Узнали и про фортификационные сооружения, и про керамические иконы, и про легенды Дмитровского края. При этом подача материала легкая и доступная. Было интересно и комфортно. Экскурсия понравилась. Рекомендуем
- ВВладимир9 июля 2024экскурсию проводила Мария. Очень понравилось. Даже мальчишку 14 летнего удерживала рассказом. Рекомендую.
- ТТатьяна5 июня 2024Экскурсию по Дмитрову нам провела прекрасная Мария. Встреча с гидом произошла вовремя. Все было очень интересно - история Кремля, центра
Ответы на вопросы от путешественников по Дмитрову в категории «Все»
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