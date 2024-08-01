читать дальше видели, приезжая на жд вокзал на дачу. Маршрут отличный, рассказ интересный, бабушка-историк в восторге, и все мы тоже довольны. Учитывайте, если маленькие дети- на пути есть детские площадки, но дороги вверх-вниз с горки на горку в городе. 7летняя выдержала хорошо, а двухлетняя через час свернула на детскую площадку.

Мы очень довольны экскурсией. Мария показала нам другой Дмитров- спокойный, величественный, с богатой историей, а не тот, который мы часто