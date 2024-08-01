Все – экскурсии в Дмитрове

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Дмитрове, цены от 5 324 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Былинный град Дмитров
Пешая
скидка
15%
20 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Увлекательное путешествие по старому Дмитрову
На пешеходной экскурсии по историческому центру Дмитрова за 2 часа вы увидите основные достопримечательности и узнаете интересные факты из истории города
Начало: На Советской площади
Завтра в 16:00
6 авг в 10:30
67455 734 за всё до 12 чел.
Дмитров - младший брат Москвы
Пешая
42 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дмитров - младший брат Москвы: индивидуальная экскурсия
Проведите день в Дмитрове, исследуя его древние крепости, монастыри и музеи. Уникальная возможность погрузиться в историю и культуру этого самобытного города
Начало: На ул. Лиры Никольской
7 авг в 16:00
9 авг в 09:00
6 500 за всё до 6 чел.
Уютный старинный Дмитров
Пешая
скидка
20%
87 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Уютный старинный Дмитров: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Дмитрова с посещением знаковых мест и храмов. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У ж/д вокзала Дмитрова
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
66555 324 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    1 августа 2024
    Былинный град Дмитров
    Интересно и познавательно, отличный рассказчик))
  • Д
    Дарья
    29 июля 2024
    Уютный старинный Дмитров
    Александр-потрясающий рассказчик, 4 часа беспрерывного живого, интересного и увлекательного повествования о Дмитрове, с такой любовью и теплотой. Так может рассказывать
    читать дальше

    только влюблённый в свой город человек. Благодарю, вы открыли для меня Дмитров и вдохновили на новые экскурсии и города. Спасибо большое. Очень рекомендую

  • С
    Светлана
    29 июля 2024
    Дмитров - младший брат Москвы
    Мы очень довольны экскурсией. Мария показала нам другой Дмитров- спокойный, величественный, с богатой историей, а не тот, который мы часто
    читать дальше

    видели, приезжая на жд вокзал на дачу. Маршрут отличный, рассказ интересный, бабушка-историк в восторге, и все мы тоже довольны. Учитывайте, если маленькие дети- на пути есть детские площадки, но дороги вверх-вниз с горки на горку в городе. 7летняя выдержала хорошо, а двухлетняя через час свернула на детскую площадку.

  • А
    Александр
    26 июля 2024
    Уютный старинный Дмитров
    Экскурсия, проведенная Александром, очень понравилась. Великолепная подача интересного материала в ненавязчивой манере. Впечатлила эрудированность гида - настоящего профессионала и интеллигента.
    читать дальше

    Время пролетело незаметно. Нам есть с чем сравнивать, и экскурсия Александра - одна из лучших в нашем опыте. Будем надеяться на новую встречу в музее канала Москва-Волга. Галина и Александр

  • Е
    Елена
    25 июля 2024
    Былинный град Дмитров
    Спасибо экскурсоводу Павлу за плавное погружение в историю любимого города Дмитрова! Подготовленный материал, интересный рассказ. Очень понравился уютный камерный формат экскурсии.
  • Е
    Елизавета
    24 июля 2024
    Уютный старинный Дмитров
    Экскурсию проводила Ольга. Подача материала чёткая и ясная. Было очень интересно. И узнали много нового. Организация мероприятия на высоте. Было видно, что Ольга любит и знает свое дело. Было здорово и всем очень понравилось. Большое спасибо Ольге и организаторам!
  • Н
    Наталья
    20 июля 2024
    Былинный град Дмитров
    Павел обладает энциклопедическими знаниями. Узнали и про фортификационные сооружения, и про керамические иконы, и про легенды Дмитровского края. При этом подача материала легкая и доступная. Было интересно и комфортно. Экскурсия понравилась. Рекомендуем
  • В
    Владимир
    9 июля 2024
    Дмитров - младший брат Москвы
    экскурсию проводила Мария. Очень понравилось. Даже мальчишку 14 летнего удерживала рассказом. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Дмитров - младший брат Москвы
    Экскурсию по Дмитрову нам провела прекрасная Мария. Встреча с гидом произошла вовремя. Все было очень интересно - история Кремля, центра
    читать дальше

    города, а также интересного места - усадьбы Подлипичье. Нам очень повезло с погодой, было не сильно жарко, не было дождя. Поэтому мы совершенно не устали и не хотели расставаться с Марией после завершения экскурсии. Большое спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Дмитрову в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дмитрове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Былинный град Дмитров
  2. Дмитров - младший брат Москвы
  3. Уютный старинный Дмитров
Какие места ещё посмотреть в Дмитрове
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дмитровский кремль
  2. Борисоглебский монастырь
  3. Успенский Собор
  4. Самое главное
  5. Дом-музей Кропоткина
Сколько стоит экскурсия по Дмитрову в августе 2024
Сейчас в Дмитрове в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 5 324 до 6 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Дмитрове на 2024 год по теме «Все», 149 ⭐ отзывов, цены от 5324₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам