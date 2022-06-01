Обзорная экскурсия по Дмитрову и посещением Перемиловской высоты

Обзорная экскурсия по Дмитрову и посещением Перемиловской высоты
Обзорная экскурсия по Дмитрову и посещением Перемиловской высоты
Обзорная экскурсия по Дмитрову и посещением Перемиловской высоты
Обзорная экскурсия по Дмитрову и посещением Перемиловской высоты
Обзорная экскурсия по Дмитрову и посещением Перемиловской высоты
Обзорная экскурсия по Дмитрову и посещением Перемиловской высоты

Что вас ожидает 🤩

  • С. Перемилово, церковь Вознесения, Перемиловская высота, железнодорожный вокзал в Дмитрове, Кремль, Никольские ворота, Успенский собор, Елизаветинская церковь, памятник епископу Серафиму, памятник Кириллу и Мефодию, камень Желаний, земляные волы. Памятник
  • Юрию Долгорукому
На нашей экскурсии мы познакомимся с древним Дмитровом, уютным городком Подмосковья, побываем в Кремле и Борисоглебском монастыре, пройдем по пешеходной улице. В селе Перемилово полюбуемся псевдоготической архитектурой Вознесенского храма, а с Перемиловской высоты увидим знаменитый канал им. Москвы и маленький городок Яхрому.

Перемилово

Село на западном склоне Клинско-Дмитровской гряды, на окраине Дмитрова. Знаменито храмом Вознесения Господня, построенного в вотчине генерала Апраксина архитектором школы Козакова и Баженова. На огромном склоне перед каналом им. Москвы осенью 1941 года развернулись ожесточенные бои защитников Москвы с фашистами. Здесь установлен монумент советскому воину, со склона открывается прекрасная панорама на канал и городок Яхрому.

Дмитровский кремль

Это мощное и красивое пространство, окруженное земляными волами, поразительной сохранности. Внутри кремля увидим камень, установленный на месте основания города, а на нем подкову, по преданию потерянную лошадью Юрия Долгорукова. Возле Успенского собора поговорим еще об одном Юрии, Дмитровском князе, правившем в XVI веке. Возможно он, по
примеру своего отца Ивана III, пригласил для его строительства итальянских зодчих. На территории кремля полюбуемся ажурной Елизаветенской церковью и памятниками братьям просветителям Кириллу и Мефодию и епископу Серафиму.

Кропоткинская улица

Ее называют «Дмитровский Арбат», она примыкает в кремлю и любима местными жителями и всегда нравится туристам. Несколько лет назад здесь были установлены фигуры местных жителей XIX века разных сословий, и улица как будто ожила. Вот солидный купец, а вот курсистка спешит на занятия, рядом прогуливается дворянская чета.

Борисоглебский монастырь

По одной из версий Борисоглебский монастырь основал Юрий Долгорукий вместе с основанием города, по другой – Иван Грозный велел заложить здесь святую обитель и построить главный собор монастыря. Мы побываем в нем, увидим памятник первым русским святым князьям Борису и Глебу, полюбуемся храмом, возведенным в их честь, миниатюрной часовней Сошествия Святого Духа, пройдем на птичий двор, где обитают даже павлины.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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