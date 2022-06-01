На нашей экскурсии мы познакомимся с древним Дмитровом, уютным городком Подмосковья, побываем в Кремле и Борисоглебском монастыре, пройдем по пешеходной улице. В селе Перемилово полюбуемся псевдоготической архитектурой Вознесенского храма, а с Перемиловской высоты увидим знаменитый канал им. Москвы и маленький городок Яхрому.

Перемилово

Село на западном склоне Клинско-Дмитровской гряды, на окраине Дмитрова. Знаменито храмом Вознесения Господня, построенного в вотчине генерала Апраксина архитектором школы Козакова и Баженова. На огромном склоне перед каналом им. Москвы осенью 1941 года развернулись ожесточенные бои защитников Москвы с фашистами. Здесь установлен монумент советскому воину, со склона открывается прекрасная панорама на канал и городок Яхрому.

Дмитровский кремль

Это мощное и красивое пространство, окруженное земляными волами, поразительной сохранности. Внутри кремля увидим камень, установленный на месте основания города, а на нем подкову, по преданию потерянную лошадью Юрия Долгорукова. Возле Успенского собора поговорим еще об одном Юрии, Дмитровском князе, правившем в XVI веке. Возможно он, по

примеру своего отца Ивана III, пригласил для его строительства итальянских зодчих. На территории кремля полюбуемся ажурной Елизаветенской церковью и памятниками братьям просветителям Кириллу и Мефодию и епископу Серафиму.

Кропоткинская улица

Ее называют «Дмитровский Арбат», она примыкает в кремлю и любима местными жителями и всегда нравится туристам. Несколько лет назад здесь были установлены фигуры местных жителей XIX века разных сословий, и улица как будто ожила. Вот солидный купец, а вот курсистка спешит на занятия, рядом прогуливается дворянская чета.

Борисоглебский монастырь

По одной из версий Борисоглебский монастырь основал Юрий Долгорукий вместе с основанием города, по другой – Иван Грозный велел заложить здесь святую обитель и построить главный собор монастыря. Мы побываем в нем, увидим памятник первым русским святым князьям Борису и Глебу, полюбуемся храмом, возведенным в их честь, миниатюрной часовней Сошествия Святого Духа, пройдем на птичий двор, где обитают даже павлины.