Еще несколько необычных экскурсий в Дмитрове

Юрий – Гид из Дмитрова

Основанный в 1154 году, Дмитров стал свидетелем всех эпох становления Российского государства.



Вы узнаете, почему его называют «Северной жемчужиной Подмосковья», погуляете по Земляному валу, осмотрите величественные храмы и монастыри, заглянете в уютные парки 🌳.



А я расскажу о прошлом и настоящем города и покажу его лучшие виды.