Еще несколько необычных экскурсий в Дмитрове

Что вас ожидает
Семь чудес Дмитрова
Вы увидите все ключевые достопримечательности 🏛️ Дмитровской земли:
- Земляной вал — вы насладитесь с высоты видом на главную площадь и оцените Никольские ворота, защищавшие город 🏙️ с 12 века.
- Успенский собор — «визитная карточка» Дмитрова. Вы услышите, кто и когда его построил, полюбуетесь золотыми куполами и рассмотрите старинную лестницу.
- Борисоглебский монастырь — вы погуляете по ухоженному саду с часовней, отыщете небольшой пруд с павлинами и узнаете историю 📖 монастыря.
- Парк «Березовая роща» — любимое место отдыха дмитровчан, где царит атмосфера спокойствия и умиротворения в окружении фонтанов, деревьев и цветов.
- Питомник «Мастера Сада» — вы поучаствуете в небольшом мастер-классе и узнаете, как прямо на подоконнике квартиры выращивать морковь, редис и даже капусту.
- Перемиловская высота — я расскажу, какое историческое событие здесь произошло и как оно повлияло на течение Великой Отечественной войны.
- Канал имени Москвы — вы проедете вдоль знаменитого рукотворного канала и рассмотрите его с разных ракурсов.
Организационные детали
Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле 🚘 (есть детские кресла).
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юрий
Добрый день! Меня зовут Юрий, я коренной житель Дмитрова. С удовольствием покажу главные достопримечательности и необычные уголки города и расскажу о них интересные факты.Напишите мне
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