Еще несколько необычных экскурсий в Дмитрове

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Знакомьтесь, Дмитров!

Самые интересные места старинного города на обзорной автомобильной экскурсии

Юрий
Юрий – Гид из Дмитрова
Основанный в 1154 году, Дмитров стал свидетелем всех эпох становления Российского государства.

Вы узнаете, почему его называют «Северной жемчужиной Подмосковья», погуляете по Земляному валу, осмотрите величественные храмы и монастыри, заглянете в уютные парки 🌳.

А я расскажу о прошлом и настоящем города и покажу его лучшие виды.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Знакомьтесь, Дмитров!
Знакомьтесь, Дмитров!

Что вас ожидает

Семь чудес Дмитрова
Вы увидите все ключевые достопримечательности 🏛️ Дмитровской земли:

  • Земляной вал — вы насладитесь с высоты видом на главную площадь и оцените Никольские ворота, защищавшие город 🏙️ с 12 века.
  • Успенский собор — «визитная карточка» Дмитрова. Вы услышите, кто и когда его построил, полюбуетесь золотыми куполами и рассмотрите старинную лестницу.
  • Борисоглебский монастырь — вы погуляете по ухоженному саду с часовней, отыщете небольшой пруд с павлинами и узнаете историю 📖 монастыря.
  • Парк «Березовая роща» — любимое место отдыха дмитровчан, где царит атмосфера спокойствия и умиротворения в окружении фонтанов, деревьев и цветов.
  • Питомник «Мастера Сада» — вы поучаствуете в небольшом мастер-классе и узнаете, как прямо на подоконнике квартиры выращивать морковь, редис и даже капусту.
  • Перемиловская высота — я расскажу, какое историческое событие здесь произошло и как оно повлияло на течение Великой Отечественной войны.
  • Канал имени Москвы — вы проедете вдоль знаменитого рукотворного канала и рассмотрите его с разных ракурсов.

Организационные детали

Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле 🚘 (есть детские кресла).

Знакомьтесь, Дмитров!
Знакомьтесь, Дмитров!
Знакомьтесь, Дмитров!
Знакомьтесь, Дмитров!
Знакомьтесь, Дмитров!
Знакомьтесь, Дмитров!
Знакомьтесь, Дмитров!
Знакомьтесь, Дмитров!
Знакомьтесь, Дмитров!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юрий
Юрий
Добрый день! Меня зовут Юрий, я коренной житель Дмитрова. С удовольствием покажу главные достопримечательности и необычные уголки города и расскажу о них интересные факты.
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