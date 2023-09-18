Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Домбае, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Живописное Мухинское ущелье и высокогорные озера
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия: Мухинское ущелье и озера Домбая
Погрузитесь в красоту горных вершин с экскурсией в живописное Мухинское ущелье и к озерам Домбая
Начало: Место Вашего проживания в Домбае
Расписание: по договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Горная сказка: ледники, ущелья и озера Домбая
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
Горная сказка: ледники, ущелья и озера Домбая
Начало: Домбаи, Карачаевская улица, д. 109
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 600 за человека
Джиппинг в горах Теберды и Домбая на внедорожнике премиум класса
Джиппинг
3 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Джиппинг по горам Теберды и Домбая: путешествие премиум класса
Погрузитесь в мир горных приключений с индивидуальной экскурсией на внедорожнике премиум класса
Начало: Ул. Карачаевская 34
18 авг в 09:00
19 авг в 09:00
от 8 700 за всё до 3 чел.
Колоритный Домбай: водопады, озера и канатная дорога
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Колоритный Домбай: водопады, озера и канатная дорога
Начало: Кисловодск
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sfeniks
    18 сентября 2023
    Живописное Мухинское ущелье и высокогорные озера
    Третий раз пишу отзыв, ничего не прогружается! Но я упрямая! Поездка была потрясающей!!! Горы, озеро шойбайдак на высоте 3000м! Красота и удивительное умиротворение!
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    Мы брали влрювоем за 11, но поездка рассчитана на 4х. Машина удобная, в гору едет! Заповедник прям заповедник! Площадки смотровые красота неземная! Отдельное спасибо гиду Марату, очень комфортно! Курточки дал, у ручья остановил, в кафе отвез, где лошади покатать свозил! Рассказывал интересно! И все безопасно!

  • Г
    Гордиенко
    5 июля 2023
    Джиппинг в горах Теберды и Домбая на внедорожнике премиум класса
    Заказав экскурсию с Мурадом, мы выиграли счастливый билет! Очень аккуратный за рулем, прекрасный гид и собеседник Мурад дал нам прочувствовать
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    красоту и историю своих родных мест. Его советы помогли нам сделать завораживающие фотографии и удивительные видеосъемки. Важной составляющей нашей успешной экскурсии стала очень комфортная и ухоженная машина.

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Домбае
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Живописное Мухинское ущелье и высокогорные озера
  2. Горная сказка: ледники, ущелья и озера Домбая
  3. Джиппинг в горах Теберды и Домбая на внедорожнике премиум класса
  4. Колоритный Домбай: водопады, озера и канатная дорога
Какие места ещё посмотреть в Домбае
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Гора Мусса-Ачитара
  2. Уллу-Муруджу
  3. Сентинский храм
  4. Тебердинский заповедник
  5. Алибекский водопад
  6. Ущелье Гоначхир
Сколько стоит экскурсия по Домбаю в августе 2024
Сейчас в Домбае в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 2 600 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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