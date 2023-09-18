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6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия: Мухинское ущелье и озера Домбая
Погрузитесь в красоту горных вершин с экскурсией в живописное Мухинское ущелье и к озерам Домбая
Начало: Место Вашего проживания в Домбае
Расписание: по договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
Горная сказка: ледники, ущелья и озера Домбая
Начало: Домбаи, Карачаевская улица, д. 109
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 600₽ за человека
4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Джиппинг по горам Теберды и Домбая: путешествие премиум класса
Погрузитесь в мир горных приключений с индивидуальной экскурсией на внедорожнике премиум класса
Начало: Ул. Карачаевская 34
18 авг в 09:00
19 авг в 09:00
от 8 700₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Колоритный Домбай: водопады, озера и канатная дорога
Начало: Кисловодск
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSfeniks18 сентября 2023Третий раз пишу отзыв, ничего не прогружается! Но я упрямая! Поездка была потрясающей!!! Горы, озеро шойбайдак на высоте 3000м! Красота и удивительное умиротворение!
- ГГордиенко5 июля 2023Заказав экскурсию с Мурадом, мы выиграли счастливый билет! Очень аккуратный за рулем, прекрасный гид и собеседник Мурад дал нам прочувствовать
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Популярные экскурсии»
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