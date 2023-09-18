читать дальше Мы брали влрювоем за 11, но поездка рассчитана на 4х. Машина удобная, в гору едет! Заповедник прям заповедник! Площадки смотровые красота неземная! Отдельное спасибо гиду Марату, очень комфортно! Курточки дал, у ручья остановил, в кафе отвез, где лошади покатать свозил! Рассказывал интересно! И все безопасно!

Третий раз пишу отзыв, ничего не прогружается! Но я упрямая! Поездка была потрясающей!!! Горы, озеро шойбайдак на высоте 3000м! Красота и удивительное умиротворение!