Все – экскурсии в Домбае

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Домбае, цены от 2 650 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Домбай: экскурсия-конструктор
На машине
48 отзывов
5 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
3 500 за человека
Домбай на автомобиле премиум-класса
На машине
81 отзыв
4.5 часа
Индивидуальная
Домбай на автомобиле премиум-класса: эксклюзивный маршрут
Путешествие по Домбаю: насладитесь красотой на авто премиум-класса, создавая собственный маршрут
Начало: Домбай или Теберда
Сегодня в 08:30
8 авг в 14:00
от 2 650 за человека
Горная сказка Домбая
На машине
8 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Горная сказка Домбая: индивидуальная экскурсия
Родившийся и выросший на Домбае гид проведёт вас по самым живописным маршрутам. Премиум-внедорожник обеспечит комфорт и безопасность
Начало: Поселок Домбай
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 7 950 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    26 июля 2024
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Если вы не планируете путешествовать на своем автомобиле или желаете увидеть красоты, доступные только на комфортабельном внедорожнике, то Мурат —
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    отличный выбор! Мы проехали по живописным маршрутам, и виды, которые открывались на протяжении всей поездки, просто захватывали дух! Мухинское ущелье оказалось настоящей жемчужиной: величественные горы, чистые реки и потрясающая природа не оставили равнодушными никого из нашей группы.

  • Е
    Евгения
    10 июля 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Превосходные места, прекраснейшие виды!!!
  • Н
    Наталья
    5 июля 2024
    Домбай на автомобиле премиум-класса
    Мурат замечательно справился с поставленной задачей. В комфорте, я смогла посетить все запланированные места и даже больше, за что - большое спасибо! Если вы ищете надежного сопровождающего- рекомендую вам Мурата.
    Мурат замечательно справился с поставленной задачей. В комфорте, я смогла посетить все запланированные места и даже
  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    В первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации и узнать историю этого места.
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    По многочисленным положительным отзывам выбрали Алексея и не пожалели! Приятно было слушать его истории, всё очень интересно и захватывающе! Проехали к Алибекскому ущелью и поднялись к самому водопаду: словами не передать какие там виды и сколько эмоций мы получили! Потом к нам присоединилась приятнейшая экскурсовод Галина и по дороге на ущелье Гоначхир рассказала нам много всего интересного про него. Время нашей поездки с Алексеем и Галиной пролетело незаметно, фотографией море (на каждой остановке всегда выделяли нам отдельное время, чтобы мы успели сделать памятные кадры), впечатления наилучшие. Рекомендуем!

    В первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации иВ первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации и
  • М
    Максим
    20 апреля 2024
    Домбай: экскурсия-конструктор
    Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!
    Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Домбае
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Домбай: экскурсия-конструктор
  2. Домбай на автомобиле премиум-класса
  3. Горная сказка Домбая
Какие места ещё посмотреть в Домбае
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Гора Мусса-Ачитара
  2. Уллу-Муруджу
  3. Сентинский храм
  4. Тебердинский заповедник
  5. Алибекский водопад
  6. Ущелье Гоначхир
Сколько стоит экскурсия по Домбаю в августе 2024
Сейчас в Домбае в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 2 650 до 7 950. Туристы уже оставили гидам 137 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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