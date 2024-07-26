5 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в понедельник, вторник, среду, субботу и воскресенье в 09:00, в четверг и пятницу в 09:30
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
3 500₽ за человека
4.5 часа
Индивидуальная
Домбай на автомобиле премиум-класса: эксклюзивный маршрут
Путешествие по Домбаю: насладитесь красотой на авто премиум-класса, создавая собственный маршрут
Начало: Домбай или Теберда
Сегодня в 08:30
8 авг в 14:00
от 2 650₽ за человека
4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборГорная сказка Домбая: индивидуальная экскурсия
Родившийся и выросший на Домбае гид проведёт вас по самым живописным маршрутам. Премиум-внедорожник обеспечит комфорт и безопасность
Начало: Поселок Домбай
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 7 950₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна26 июля 2024Если вы не планируете путешествовать на своем автомобиле или желаете увидеть красоты, доступные только на комфортабельном внедорожнике, то Мурат —
- ЕЕвгения10 июля 2024Превосходные места, прекраснейшие виды!!!
- ННаталья5 июля 2024Мурат замечательно справился с поставленной задачей. В комфорте, я смогла посетить все запланированные места и даже больше, за что - большое спасибо! Если вы ищете надежного сопровождающего- рекомендую вам Мурата.
- ААнастасия16 мая 2024В первый раз приехали отдохнуть в Домбай и решили взять экскурсию, чтобы посмотреть красивейшие локации и узнать историю этого места.
- ММаксим20 апреля 2024Спасибо Гиду Галине за потрясающую экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Домбаю в августе 2024
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