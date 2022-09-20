Заселение в отель.
Ужин в отеле (если предусмотрен).
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Экскурсия «ГОРОДА КМВ» в 9:00.
По программе экскурсии:
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная нарзанная галерея, Колоннада.
В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.
Обед на маршруте за доп. плату ~250-300 руб.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Экскурсия «ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ» в 6:50.
По программе экскурсии:
Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа,
После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату: шашлыки, жалбаур (печень), форель (~300 руб.), хычины (~100 руб.), шурпа (~200 руб.), домашнее вино, чай на горных травах.
Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)
Село Аушигер — купание в горячем источнике возле (экологический сбор 200 руб. на 1 человека).
Возвращение в отель ~ в 19:30.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
ВАРИАНТ I
Экскурсия «ЭЛЬБРУС» в 6:30.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак ~ в 8.00. в придорожном кафе. Завтрак за доп. плату (~ 200 руб.) — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.
Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 900 руб. (оплачиваются сразу 2 уровня).
Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.
1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. - станция «Старый кругозор».
2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. - станция «Мир».
3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. - станция «Гара-Баши».
Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 1500 руб. (оплачиваются сразу 3 уровня).
Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату ~ в 14.00.
Национальная балкарская кухня: шорпа (250 руб.), лагман (250 руб.), шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.).
Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в отель ~ в 19:30.
Ужин в отеле (если предусмотрено)
ВАРИАНТ II
Экскурсия в «ДОМБАЙ» в 6:30.
Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе.
Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравие альпийских лугов.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак ~ в 8.45. за доп. плату: карачаевские хычины (200 руб.), чай на горных травах (50 руб.)
Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.
Домбайская поляна (~ в 11.00.) — остановка ~ на 4 часа.
Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.
1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м. (700 руб.).
2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м. (700 руб.).
3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м. (400 руб.).
При оплате сразу 3 уровней — 1600 руб. на 1 человека.
Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни за доп. плату: шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.), шурпа (300 руб.), лагман (300 руб.), глинтвейн, чай на горных травах.
Возвращение в отель ~ в 20:00.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Экскурсия «ГРОЗНЫЙ, ШАЛИ, АРГУН» в 6:30.
По программе экскурсии:
Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города.
Доп. расходы 500 руб. (подъем на смотровую площадку в Грозном-Сити, музей и услуги местного экскурсовода).
Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.
Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
Питание на маршруте за доп. плату (завтрак в Осетии осетинскими пирогами (~ 250 руб.), обед в Грозном (~ 500 руб.), ужин в Осетии на обратном пути (~ 300-350 руб.)
Возвращение в отель ~ в 22:00.
Свободное время.
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Выселение из отеля до 12:00.
Отправление домой.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость до 25.12.2022 и после 10.01.2023 с питанием
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
|Стандарт 40 850 руб.
комфорт 43 850 руб.
|Стандарт 31 500 руб.
комфорт 33 000 руб.
люкс 36 000 руб.
|Семейный 33 000 руб.
|Семейный 30 000 руб.
|МАШУК
|Эконом 33 000 руб.
стандарт 35 400 руб.
|Эконом 26 950 руб.
стандарт 27 550 руб.
комфорт 34 350 руб.
|Комфорт 29 100 руб.
семейный 32 700 руб.
|Семейный 29 100 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 34 200 руб.
|Стандарт 26 350 руб.
Полулюкс 29 400 руб.
|Полулюкс 26 350 руб.
|-
|Стоимость с 25.12.2022 по 10.01.2023 с питанием
|БЕШТАУ
|Стандарт 45 750 руб.
комфорт 48 800 руб.
|Стандарт 34 600 руб.
комфорт 36 150 руб.
люкс 39 150 руб.
|Семейный 35 250 руб.
|Семейный 32 200 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 34 450 руб.
Полулюкс 39 850 руб.
|Стандарт 27 800 руб.
Полулюкс 30 850 руб.
|Полулюкс 30 850 руб.
|-
|Стоимость до 25.12.2022 и после 10.01.2023 без питания
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|CENTRAL
Джуниор 47 450 руб.
Делюкс 47 450 руб.
Джуниор 35 400 руб.
Делюкс 36 000 руб.
Делюкс 32 100 руб.
Сем. люкс 36 000 руб.
|Сем. люкс 33 000 руб.
|МАСК
|Стандарт 39 000 руб.
Делюкс 42 050 руб.
|Стандарт 26 950 руб.
Делюкс 28 500 руб.
Полулюкс 30 000 руб.
|-
|-
|БЕШТАУ
|Стандарт 33 600 руб.
комфорт 36 600 руб.
|Стандарт 24 250 руб.
комфорт 25 750 руб.
люкс 28 800 руб.
|Семейный 25 750 руб.
|Семейный 22 750 руб.
|МАШУК
|Эконом 29 400 руб.
стандарт 31 200 руб.
|Эконом 23 350 руб.
стандарт 23 950 руб.
комфорт 30 750 руб.
|Комфорт 25 450 руб.
семейный 29 100 руб.
|Семейный 25 450 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 30 600 руб.
|Стандарт 22 750 руб.
Полулюкс 25 750 руб.
|Полулюкс 22 750 руб.
|-
|ПЯТИГОРСК
|Стандарт 27 550 руб.
|Стандарт 25 450 руб.
|-
|-
|ЮЖНАЯ
|Стандарт 25 150 руб.
|Стандарт 22 150 руб.
джуниор 24 250 руб.
|-
|-
|Стоимость с 25.12.2022 по 10.01.2023 без питания
|CENTRAL
Джуниор 75 150 руб.
Делюкс 111 300 руб.
Джуниор 45 050 руб.
Делюкс 63 100 руб.
Делюкс 47 150 руб.
Сем. люкс 55 300 руб.
|Сем. люкс 45 050 руб.
|МАСК
|Джуниор 45 050 руб.
Делюкс 48 050 руб.
|Джуниор 30 000 руб.
Делюкс 31 500 руб.
Полулюкс 33 000 руб.
|-
|-
|БЕШТАУ
|Стандарт 37 200 руб.
комфорт 40 200 руб.
|Стандарт 26 050 руб.
комфорт 27 550 руб.
люкс 30 600 руб.
|Семейный 26 650 руб.
|Семейный 23 650 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 30 600 руб.
Полулюкс 36 000 руб.
|Стандарт 24 000 руб.
Полулюкс 27 000 руб.
|Полулюкс 27 000 руб.
|-
Доп. сутки с питанием от 2200 руб.
Доп. сутки без питания от 2100 руб. (подробнее смотри в разделе “Важно знать”).
При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах.
Отель «Бештау» расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Отель идеально расположен для путешествующих на своем автомобиле, и желающих увидеть все многообразие Северного Кавказа. Мы находимся в долине между горами Бештау и Машук в 7 км от центра Пятигорска, и 8 км от Железноводска. Нас часто выбирают путешественники по пути в Грузию, Грозный, горнолыжные курорты КЧР и КБР. Высокая транспортная доступность позволяет без пробок проехать к любому городу КМВ, аэропорту Минеральных Вод и железнодорожному вокзалу.
Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.
Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном.
В гостинице работает ресторан и бар.
Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт им. М. Ю. Лермонтова в Минеральных Водах — в 26,5 км.
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.
Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.
Международный аэропорт города Минеральные Воды расположен в 25,5 км от гостиницы «Южная».
Отель «Central City Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.
В номерах имеются кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Из некоторых номеров отеля открывается вид на город. Кроме того, в каждом номере можно пользоваться кофемашиной. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро в отеле «Central City Пятигорск» сервируется континентальный завтрак.
Город Кисловодск находится в 32 км от отеля, а город Минеральные Воды — в 19 км. Расстояние от отеля до аэропорта Минеральные Воды составляет 20 км. Для гостей организуется платный трансфер от/до аэропорта.
Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Место посадки на экскурсии — зависит от выбранного места проживания.
Гостиница «CENTRAL» – посадка у Центра занятости населения (пр. Калинина, д. 50)
Гостиница «БЕШТАУ» - посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
Гостиница «МАСК» - посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а)
Гостиница «МАШУК» - посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
Гостиница «НАУТИЛУС» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
Гостиница «ПЯТИГОРСК» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
Гостиница «ЮЖНАЯ» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Стоимость дополнительных суток в период до 25.12.2022 и с 10.01.2022, руб:
|ГОСТИНИЦА
|1-НО МЕСТНОЕ
|2-Х МЕСТНОЕ
|3-Х МЕСТНОЕ
|4-Х МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
|Стандарт 4 950 руб.
комфорт 5 550 руб.
|Стандарт 3 100 руб.
комфорт 3 400 руб.
люкс 4 000 руб.
|Семейный 3 400 руб.
|Семейный 2 800 руб.
|МАШУК
|Эконом 3 500 руб.
стандарт 3 900 руб.
|Эконом 2 300 руб.
стандарт 2 400 руб.
комфорт 3 750 руб.
|Комфорт 2 700 руб.
семейный 3 450 руб.
|Семейный 2 700 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 3 750 руб.
|Стандарт 2 200 руб.
Полулюкс 2 800 руб.
|Полулюкс 2 200 руб.
|–
|ГОСТИНИЦА
|1-НО МЕСТНОЕ
|2-Х МЕСТНОЕ
|3-Х МЕСТНОЕ
|4-Х МЕСТНОЕ
|CENTRAL
Джуниор 6 500 руб.
Делюкс 6 500 руб.
Джуниор 4 100 руб.
Делюкс 4 250 руб.
Делюкс 3 450 руб.
Сем. люкс 4 250 руб.
|Сем. Люкс 3 600 руб.
|МАСК
|Стандарт 4 850 руб.
Делюкс 5 450 руб.
|Стандарт 2 400 руб.
Делюкс 2 400 руб.
Полулюкс 3 000 руб.
|–
|–
|БЕШТАУ
|Стандарт 3 750 руб.
комфорт 4 350 руб.
|Стандарт 1 850 руб.
комфорт 2 250 руб.
люкс 2 800 руб.
|Семейный 2 100 руб.
|Семейный 1 550 руб.
|МАШУК
|Эконом 2 900 руб.
стандарт 3 250 руб.
|Эконом 1 700 руб.
стандарт 1 800 руб.
комфорт 3 150 руб.
|Комфорт 2 100 руб.
семейный 2 850 руб.
|Семейный 2 100 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 3 150 руб.
|Стандарт 1 550 руб.
Полулюкс 2 150 руб.
|Полулюкс 1 550 руб.
|–
|ПЯТИГОРСК
|Стандарт 2 550 руб.
|Стандарт 2 100 руб.
|–
|–
|ЮЖНАЯ
|Стандарт 2 050 руб.
|Стандарт 1 450 руб.
джуниор 1 850 руб.
|–
|–
Стоимость дополнительных суток в период с 25.12.2022 по 10.01.2022, руб:
Доп. сутки + питание:
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
|Стандарт 5 800 руб.
комфорт 6 400 руб.
|Стандарт 3 500 руб.
комфорт 3 800 руб.
люкс 4 350 руб.
|Семейный 3 550 руб.
|Семейный 2 950 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 4 350 руб.
Полулюкс 5 550 руб.
|Стандарт 2 600 руб.
Полулюкс 3 200 руб.
|Полулюкс 3 200 руб.
|-
Доп. сутки + без питания:
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|CENTRAL
Джуниор 13 050 руб.
Делюкс 20 900 руб.
Джуниор 6 550 руб.
Делюкс 10 450 руб.
Делюкс 7 000 руб.
Сем. люкс 8 750 руб.
|Сем. Люкс 6 550 руб.
|МАСК
|Стандарт 6 250 руб.
Делюкс 7 200 руб
|Стандарт 3 250 руб.
Делюкс 3 600 руб.
Полулюкс 3 900 руб.
|-
-
|БЕШТАУ
|Стандарт 4 950 руб.
комфорт 5 550 руб.
|Стандарт 2 650 руб.
комфорт 2 950 руб.
люкс 3 500 руб.
|Семейный 2 700 руб.
|Семейный 2 100 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт 3 900 руб.
Полулюкс 5 100 руб.
|Стандарт 2 150 руб.
Полулюкс 2 750 руб.
|Полулюкс 2 750 руб.
|-
Важная информация!
При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах!