4 день

Суббота

ВАРИАНТ I

Экскурсия «ЭЛЬБРУС» в 6:30.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак ~ в 8.00. в придорожном кафе. Завтрак за доп. плату (~ 200 руб.) — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.

Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 900 руб. (оплачиваются сразу 2 уровня).

Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.

1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. - станция «Старый кругозор».

2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. - станция «Мир».

3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. - станция «Гара-Баши».

Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 1500 руб. (оплачиваются сразу 3 уровня).

Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату ~ в 14.00.

Национальная балкарская кухня: шорпа (250 руб.), лагман (250 руб.), шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.).

Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в отель ~ в 19:30.

Ужин в отеле (если предусмотрено)

ВАРИАНТ II

Экскурсия в «ДОМБАЙ» в 6:30.

Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе.

Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравие альпийских лугов.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак ~ в 8.45. за доп. плату: к арачаевские хычины (200 руб.), чай на горных травах (50 руб.)

Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.

Домбайская поляна (~ в 11.00.) — остановка ~ на 4 часа.

Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.

1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м. (700 руб.).

2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м. (700 руб.).

3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м. (400 руб.).

При оплате сразу 3 уровней — 1600 руб. на 1 человека.

Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни за доп. плату: шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.), шурпа (300 руб.), лагман (300 руб.), глинтвейн, чай на горных травах.

Возвращение в отель ~ в 20:00.

Ужин в отеле (если предусмотрено).