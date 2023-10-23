Домбай - горная сказка Кавказа из Кисловодска

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Дорога на Домбай — это настоящее приключение, которое подарит вам массу ярких впечатлений! Вы проедете живописный высокогорный перевал Гумбаши и увидите величественный Эльбрус, понаблюдаете за обитателями края во время визита в Тебердинский заповедник. И, конечно, влюбитесь в горные панорамы прекрасного Домбая!
Домбай - горная сказка Кавказа из Кисловодска
Домбай - горная сказка Кавказа из Кисловодска
Домбай - горная сказка Кавказа из Кисловодска
Домбай - горная сказка Кавказа из Кисловодска
Домбай - горная сказка Кавказа из Кисловодска
Домбай - горная сказка Кавказа из Кисловодска
Ближайшие даты:
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
27
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Что вас ожидает:

  • Перевал Гумбаши
  • Тебердинский заповедник
  • Посёлок Домбай
  • Большой Кавказский Хребет
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

По дороге на Домбай, мы проедем живописный высокогорный перевал Гумбаши и увидим Эльбрус, а также посетим Тебердинский заповедник, где можно покормить зверей.
После этого мы отправимся вглубь большого Кавказского хребта — в посёлок Домбай. Здесь вас ожидают канатные дороги и прекрасные виды, которые вы запомните на всю жизнь и обязательно захотите вернуться на Кавказ снова!
Домбай — всесезонный курорт. С декабря по апрель здесь занимаются зимними видами спорта. С мая по август на Домбае наиболее востребован пеший туризм. В период золотой осени сюда приезжают за умиротворенным отдыхом в горах.

Каждый день с 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 7:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
Природа и пейзажи
Горы

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