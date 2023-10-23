Дорога на Домбай — это настоящее приключение, которое подарит вам массу ярких впечатлений! Вы проедете живописный высокогорный перевал Гумбаши и увидите величественный Эльбрус, понаблюдаете за обитателями края во время визита в Тебердинский заповедник. И, конечно, влюбитесь в горные панорамы прекрасного Домбая!
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Перевал Гумбаши
- Тебердинский заповедник
- Посёлок Домбай
- Большой Кавказский Хребет
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
По дороге на Домбай, мы проедем живописный высокогорный перевал Гумбаши и увидим Эльбрус, а также посетим Тебердинский заповедник, где можно покормить зверей.
После этого мы отправимся вглубь большого Кавказского хребта — в посёлок Домбай. Здесь вас ожидают канатные дороги и прекрасные виды, которые вы запомните на всю жизнь и обязательно захотите вернуться на Кавказ снова!
Домбай — всесезонный курорт. С декабря по апрель здесь занимаются зимними видами спорта. С мая по август на Домбае наиболее востребован пеший туризм. В период золотой осени сюда приезжают за умиротворенным отдыхом в горах.
Каждый день с 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- Кисловодск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день с 7:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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