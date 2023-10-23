Что вас ожидает:

По дороге на Домбай, мы проедем живописный высокогорный перевал Гумбаши и увидим Эльбрус, а также посетим Тебердинский заповедник, где можно покормить зверей.

После этого мы отправимся вглубь большого Кавказского хребта — в посёлок Домбай. Здесь вас ожидают канатные дороги и прекрасные виды, которые вы запомните на всю жизнь и обязательно захотите вернуться на Кавказ снова!

Домбай — всесезонный курорт. С декабря по апрель здесь занимаются зимними видами спорта. С мая по август на Домбае наиболее востребован пеший туризм. В период золотой осени сюда приезжают за умиротворенным отдыхом в горах.