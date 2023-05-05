Домбай: покоряем горы на сноуборде

Домбай

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Всегда мечтал научиться кататься на сноуборде или горных лыжах, а может давно хотел покататься в горах Кавказа, но не было классной компании? Тогда этот тур — то, что ты так долго искал.

Вы исследуете древний Шоанинский храм, полюбуетесь снежными горами Домбая и покатаетесь на сноуборде на склонах.
Домбай: покоряем горы на сноуборде
Домбай: покоряем горы на сноуборде
Домбай: покоряем горы на сноуборде
Домбай: покоряем горы на сноуборде
Домбай: покоряем горы на сноуборде
Ближайшие даты:
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
12
мая
13
мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Шоанинский храм на отвесной скале
  • Снежные горы Домбая
  • Смотровая площадка перевала Гумбаши
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Всегда мечтал научиться кататься на сноуборде или горных лыжах, а может давно хотел покататься в горах Кавказа, но не было классной компании? Тогда этот тур — то, что ты так долго искал.
Вы исследуете древний Шоанинский храм на отвесной скале
Полюбуетесь снежными горами Домбая и покатаетесь на сноуборде на склонах. Сделаете потрясающие фотографии со смотровой площадки перевала Гумбаши.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • проживание в отеле,
  • трансферы по маршруту,
  • завтраки,
  • уроки инструктора в 1 и 2 день (по 1 часу).

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • авиаперелет до аэропорта Минеральных вод,
  • обеды и ужины,
  • ски-пас (примерно 2000₽ на день),
  • аренда снаряжения (лыжи, ботинки, палки - 1000 руб. /чел/день; сноуборд и ботинки - 1000 руб. /чел/день),
  • страховка,
  • дополнительные уроки с инструктором.

ВНИМАНИЕТур многодневныйПроводится:- с 3 по 6 февраля 2023 (3 дня, 4 ночи)- с 24 по 27 февраля 2023 (3 дня, 4 ночи)Начало в 12:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле
  • Трансферы по маршруту
  • Завтраки
  • Уроки инструктора в 1 и 2 день (по 1 часу)
Что не входит
  • Авиаперелет до аэропорта Минеральных вод
  • Обеды и ужины
  • Ски-пас (примерно 2000₽ на день)
  • Аренда снаряжения (лыжи, ботинки, палки - 1000 руб. /чел/день сноуборд и ботинки - 1000 руб. /чел/день)
  • Страховка
  • Дополнительные уроки с инструктором
Место начала и завершения?
Аэропорт Минеральные воды ИМ.М.Ю. Лермонтова
Когда и сколько длится?
Когда: ВНИМАНИЕТур многодневныйПроводится:- с 3 по 6 февраля 2023 (3 дня, 4 ночи)- с 24 по 27 февраля 2023 (3 дня, 4 ночи)Начало в 12:30
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Свяжитесь со мной
  • Чтобы я добавила вас в чатик путешественников:)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Многодневные туры
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