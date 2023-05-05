Домбай
Всегда мечтал научиться кататься на сноуборде или горных лыжах, а может давно хотел покататься в горах Кавказа, но не было классной компании? Тогда этот тур — то, что ты так долго искал.
Вы исследуете древний Шоанинский храм, полюбуетесь снежными горами Домбая и покатаетесь на сноуборде на склонах.
Вы исследуете древний Шоанинский храм, полюбуетесь снежными горами Домбая и покатаетесь на сноуборде на склонах.
Ближайшие даты:
5
мая
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мая
мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Шоанинский храм на отвесной скале
- Снежные горы Домбая
- Смотровая площадка перевала Гумбаши
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Всегда мечтал научиться кататься на сноуборде или горных лыжах, а может давно хотел покататься в горах Кавказа, но не было классной компании? Тогда этот тур — то, что ты так долго искал.
Вы исследуете древний Шоанинский храм на отвесной скале
Полюбуетесь снежными горами Домбая и покатаетесь на сноуборде на склонах. Сделаете потрясающие фотографии со смотровой площадки перевала Гумбаши.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- проживание в отеле,
- трансферы по маршруту,
- завтраки,
- уроки инструктора в 1 и 2 день (по 1 часу).
Туристы оплачивают самостоятельно:
- авиаперелет до аэропорта Минеральных вод,
- обеды и ужины,
- ски-пас (примерно 2000₽ на день),
- аренда снаряжения (лыжи, ботинки, палки - 1000 руб. /чел/день; сноуборд и ботинки - 1000 руб. /чел/день),
- страховка,
- дополнительные уроки с инструктором.
ВНИМАНИЕТур многодневныйПроводится:- с 3 по 6 февраля 2023 (3 дня, 4 ночи)- с 24 по 27 февраля 2023 (3 дня, 4 ночи)Начало в 12:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле
- Трансферы по маршруту
- Завтраки
- Уроки инструктора в 1 и 2 день (по 1 часу)
- Что не входит
- Авиаперелет до аэропорта Минеральных вод
- Обеды и ужины
- Ски-пас (примерно 2000₽ на день)
- Аренда снаряжения (лыжи, ботинки, палки - 1000 руб. /чел/день сноуборд и ботинки - 1000 руб. /чел/день)
- Страховка
- Дополнительные уроки с инструктором
- Место начала и завершения?
- Аэропорт Минеральные воды ИМ.М.Ю. Лермонтова
- Когда и сколько длится?
- Когда: ВНИМАНИЕТур многодневныйПроводится:- с 3 по 6 февраля 2023 (3 дня, 4 ночи)- с 24 по 27 февраля 2023 (3 дня, 4 ночи)Начало в 12:30Экскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Свяжитесь со мной
- Чтобы я добавила вас в чатик путешественников:)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Многодневные туры
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