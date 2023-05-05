Что вас ждет

Всегда мечтал научиться кататься на сноуборде или горных лыжах, а может давно хотел покататься в горах Кавказа, но не было классной компании? Тогда этот тур — то, что ты так долго искал.

Вы исследуете древний Шоанинский храм на отвесной скале

Полюбуетесь снежными горами Домбая и покатаетесь на сноуборде на склонах. Сделаете потрясающие фотографии со смотровой площадки перевала Гумбаши.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

проживание в отеле,

трансферы по маршруту,

завтраки,

уроки инструктора в 1 и 2 день (по 1 часу).

Туристы оплачивают самостоятельно: